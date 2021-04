Córdoba: Cintia Frencia presentó un proyecto en defensa de la educación pública

La concejala del Frente de Izquierda, Cintia Frencia, presentó un Proyecto de Ordenanza en el Concejo Deliberante de Córdoba para defender integralmente el acceso a la educación pública durante la pandemia. De este modo, la dirigente del Partido Obrero lleva al poder legislativo de la ciudad una demanda de estudiantes de diferentes barrios de la ciudad de Córdoba que vienen reclamando medidas elementales acceder al derecho a la educación.

El mencionado proyecto exige que se garantice el acceso libre y gratuito a la red Wi-Fi en plazas, barrios y espacios públicos para que se efectivice la conectividad de estudiantes, docentes y personal en el nivel inicial, medio y superior en todo el ámbito de la ciudad Córdoba.

La iniciativa también plantea la provisión gratuita de dispositivos electrónicos, becas de estudio de $10.000 y kits de materiales para todos los estudiantes matriculados en cualquiera de los niveles que así lo requieran, además, señala la importancia de la universalización del Paicor y de las viandas calientes, exigiendo que se garantice para todes les estudiantes.

El proyecto, a su vez, presenta una serie de medidas para garantizar la educación sin poner en riesgo a la comunidad educativa, entre ellos, la provisión permanente de insumos de higiene (alcohol en gel, barbijos, detergente, etc.) en cada establecimiento educativo de la ciudad, junto con la entrega gratuita al personal educativo y estudiantes de kits individuales de bioseguridad.

Además, se plantea la reorientación de los recursos del municipio hacia la triplicación del presupuesto educativo y la creación de comités educativos de bioseguridad en cada establecimiento educativo compuestos por docentes y estudiantes.

Cintia Frencia, en relación al proyecto dijo: “en 2020 la deserción educativa fue abrumadora por la falta de dispositivos electrónicos y de acceso a la conectividad para docentes y estudiantes; cientos de cargos vacantes no fueron cubiertos, dejando a miles de chicos sin docentes y generando una sobre carga sobre la reducida planta de docentes titulares”.

“Este año el comienzo de clases presenciales no muestra una realidad distinta. Con escuelas que se caen a pedazos y donde es imposible el cumplimiento de cualquier protocolo de bioseguridad, las burbujas no implican una garantía de nada y ya se advierte el contagio y la muerte de docentes en funciones. Sumado a esto, la crisis social está haciendo estragos en las escuelas con chicos que asisten a los establecimientos sin comer, sin embargo, esto no dio lugar a ninguna medida de emergencia. Rechazamos que se privilegie los negocios capitalistas y el pago de la deuda por encima de la educación”, concluyó la Concejala.

Les jóvenes que integran la Juventud del Polo Obrero se encuentran en un gran plan de lucha en defensa de la educación pública, es por esto, que este miércoles salimos nuevamente a las calles exigiendo conectividad, becas para poder estudiar y que se garantice el Paicor. Se realizará un piquete en el puente Darío y Maxi (ex Centenario) a partir de las 10 de la mañana; movilizándonos luego hacia el Ministerio de Educación.

Súmate mañana a movilizar con nosotres en defensa de la educación pública ¡Vamos por el triunfo de todos los reclamos del movimiento estudiantil!