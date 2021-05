Córdoba: denuncian que estudiantes se desmayan de hambre

Aseguran que el 40% de alumnos de la escuela Juan Domingo Perón no asiste porque “pasan hambre y no tienen ropa de abrigo”.

Integrantes de la comunidad educativa de la escuela Juan Domingo Perón, ubicada en Barrio Ciudad Evita de la capital de Córdoba, afirman que hay estudiantes que no asisten a cursar porque carecen de cuestiones elementales como comida y ropa de abrigo.

Los testimonios fueron dados frente a las cámaras de Canal 12, que en su portal afirmó que “docentes están yendo a trabajar y hay presencialidad, pero no pueden garantizar la asistencia”, porque en el caso de la escuela Perón “el 40 %de los alumnos faltan a clases porque pasan hambre o no tienen ropa para abrigarse”.

Lo sucedido en la escuela de barrio Ciudad Evita, lejos de ser la excepción, es la regla de los colegios de Córdoba y del país. La docencia en Córdoba dicta clases de manera presencial, pero no pueden garantizar la asistencia. Es claro que “con hambre no se puede estudiar”.

Desde el Polo Obrero hemos desarrollando una campaña con movilizaciones reclamando la universalización del programa Paicor, y que se garantice la conectividad y los dispositivos para hacer efectivo el derecho a la educación.

Vale señalar que la denuncia de madres y docentes de la escuela Perón grafican la justeza del reclamo que se levantaron en las movilizaciones convocadas por el Frente Piquetero de Lucha, que no fueron respondidas por el gobierno de la provincia de Córdoba.

Esta situación de extrema pobreza que atraviesa el pueblo trabajador en general y la juventud en particular se ve agravada con la llegada de las bajas temperaturas, porque los estudiantes que no comen tampoco tienen abrigos ni zapatillas, y el frio se siente mas sin algo caliente en el estómago. Es por esto que continuamos reclamando la universalización del Paicor y la vuelta de las viandas calientes. Se trata de una necesidad que no puede ni debe seguir siendo pospuesta por el gobierno provincial.

Cabe tener en cuenta que antes de la pandemia, el programa Paicor garantizaba a estudiantes que estaban incluidos en el programa dos comidas: desayuno y almuerzo. Ahora, con el argumento de los protocolos contra el coronavirus y la imposibilidad de comer en los establecimientos, se entrega a las familias una caja con alimentos que es utilizada por el grupo familiar y claramente no alcanza para satisfacer el hambre.

Esta situación es inaceptable en el país. Se producen alimentos para mas de 400 millones de personas y no se garantiza la alimentación de los 46 millones de habitantes del país, responsabilidad de todos los que gobernaron. Es necesario se garantice la alimentación del conjunto de la población y que se generen puestos de trabajo genuino y un salario mínimo por encima de la línea de la pobreza.

