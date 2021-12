Córdoba: «el agrupamiento de materias no garantiza la formación integral de nuestros/as estudiantes»

Prensa Obrera entrevistó a las docentes autoconvocadxs de Educación Física y Artística de la toda la provincia para que nos cuenten qué reclaman y las medidas que están desarrollando, en defensa de la educación.

-Prensa Obrera: ¿Cuál es el reclamo? ¿Cuándo se origina?

–DA: Nuestro reclamo se origina este año 2021 ante disposiciones ministeriales como el memo 01/21 y la resolución 828 que, consideramos, vulneraron derechos docentes y la garantía de una educación integral para los estudiantes. Cuestionamos los siguientes puntos:

-Taller Formato obligatorio: por el derecho a la libertad de cátedra. Aunque el memorándum 01/21 planteaba que debía evitarse forzar relaciones entre disciplinas, la disposición ministerial bajada desde las distintas inspecciones, haciendo obligatoria la articulación entre Educación Física y las distintas disciplinas que componen Artística e imponiendo el formato taller como única opción de organización de contenidos, determinaron un empobrecimiento pedagógico, con un recorte del curriculum prioritario que se transformó en una síntesis de la síntesis, dejando de lado experiencias educativas fundamentales para un acceso a los bienes culturales con justicia social.

-Talleres virtualidad-presencialidad: los TEAC (Taller de Expresión Artístico Corporal) que se determinaron en la bimodalidad para nuestros espacios curriculares, en muchos cursos se dispuso fueran virtuales, y esta disposición contradice totalmente las características del formato pedagógico taller, el cual se define como “un hacer práctico en un trabajo colectivo y colaborativo”.

¿Acaso alguien se imagina, cómo de manera virtual y sin conectividad, tocar un instrumento, vivenciar una práctica gimnástica, participar de un juego motriz, dramatizar una situación de la realidad, pintar un cuadro, ejecutar una danza?, y tantos otros saberes específicos de nuestros espacios curriculares, que necesitan imperiosamente de la presencialidad.

-Educación física y educación artística: por el derecho a una educación integral. En la reorganización pedagógica y reformulación de tiempos escolares, ante las restricciones en la pandemia, se priorizó a las llamadas materias troncales (Lengua, Matemática, Inglés, entre otras), restando o suprimiendo la presencialidad, carga horaria y aprendizajes específicos a los espacios curriculares de Educación Física y Educación Artística con sus distintas expresiones. Esto puso de manifiesto, una vez más, el valor y status que se le asigna a todas y cada una de estas disciplinas pedagógicas en el dispositivo curricular, y la prevalencia de un modelo pedagógico utilitarista, que deja afuera de la escuela, al cuerpo en sus diferentes formas de expresiones y manifestaciones culturales.

Nuestros reclamos

Que las resoluciones y memos, emitidas por el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, aún en circunstancias excepcionales como esta pandemia, se orienten según principios y fines de la educación. Respeto por los Derechos docentes (Ley Nacional -26.206- y Provincial de Educación -9870-): ejercer nuestro derecho a la libertad de cátedra y de enseñanza. Autonomía pedagógica de las escuelas, atendiendo las necesidades específicas de cada contexto escolar y grupo de estudiantes. Reconocer el valor que tiene la Educación Física y Educación Artística en sus diferentes lenguajes, para garantizar la formación integral de nuestros/as estudiantes, y más aún, considerando la relevancia que cobran nuestros campos de conocimiento en el actual contexto, contribuyendo a la salud integral que se vio enormemente afectada por la actual pandemia. Ser partícipes como profesionales de educación, de las decisiones pedagógicas sobre nuestras prácticas de enseñanza, fortaleciendo un sistema educativo democrático y plural. Acciones concretas y reales, que superen promesas de campañas políticas, y que solucionen los problemas de infraestructura escolar, coberturas de cargos y conectividad de escuelas.

– PO: La secretaria de Educación Delia Provinciali declaró que en 2022 las areales volverán atrás junto al recorte de contenidos, ¿qué opinan?

-DA: Si bien desde la Secretaría de Educación se contesta un reclamo elevado desde UEPC (sindicato docente), afirmando que el año que viene se vuelve atrás con el recorte de contenidos y la exigencia de la modalidad taller compartido entre Educación Física y Educación Artística, distintas inspecciones, en reuniones escolares, afirman que esta modalidad de trabajo llegó para quedarse.

Además, la Resolución 828/21, extiende la integración de las áreas, hasta que los estudiantes pierdan la regularidad. Integración que ha sido ficticia, que no se condice con la realidad de los procesos educativos desarrollados y que se vieron diezmados por la avalancha de memos y resoluciones emanadas desde el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba.

Un ejemplo más de las contradicciones y la improvisación desde el Ministerio de Educación es que en esta resolución se determina la presencia de 2 docentes en las disciplinas integradas por áreas, no previendo que, en algunos casos, son 3 materias las que debieran haber articulado, relativizando la especificidad de algunas disciplinas pedagógicas.

Una palabra: ficción

Todas las respuestas son transitorias para no alarmar a los docentes y familias, debido a que la mayoría no está interiorizada en lo que está pasando realmente. Creemos que se quiere diezmar a la educación pública del nivel educativo de calidad e integral simulando calidad en los papeles pero que en la práctica y realidad no es así y porque con los últimos memos y resoluciones facilitan esta ficción.

-PO: Las areales que comenzaron con Artística y Educación Física fueron trasladadas a otras materias, como Biología, Física y Química, por ejemplo, ¿qué consideración tienen ustedes?

–DA: Entendemos la importancia de sostener y profundizar la especificidad disciplinar para dar lugar y promover aprendizajes integrados; superar la fragmentación del conocimiento siempre ejerciendo nuestro derecho de libertad de cátedra y enseñanza, contemplando la decisión de poder seleccionar el formato pedagógico que se adecue al contexto y los núcleos de aprendizajes priorizados según necesidades que evaluamos pertinente según cada grupo de estudiantes y su contexto escolar.

Además, consideramos que la mejora de la educativa, debe ser con políticas educativas que respeten los tiempos institucionales y de la comunidad, afianzando la credibilidad en el contrato pedagógico. Dando lugar a la autoridad pedagógica de cada docente, revalorizado la práctica y sus saberes frente al aula. Jerarquizar al docente es dar una remuneración salarial digna y dar autonomía, reconociendo su capacidad autodidacta y de aprendizaje colaborativo en servicio. La realidad educativa nos demuestra que en 29 años de reformas educativas continuas solo han dado mayor segmentación y fragmentación del sistema educativo, cada seudo innovación trajo aparejado un abandono de la escuela y mayor importancia a las estadísticas que encapsular el agudo desgranamiento escolar, la repitencia y agobio tanto de docentes y estudiantes, por innumerables imposiciones que dan muestra de lo alejado que están los técnicos y funcionarios ministeriales de lo que es el transitar las aulas y escuelas.

-PO: ¿Cuál es la posición del sindicato Uepc?

-DA: En distintas asambleas de delegados, se realizaron insistentes reclamos a la conducción de UEPC ante disposiciones ministeriales que vulneraban derechos docentes. Finalmente, el gremio viabilizó una nota a la Secretaría de Educación solicitando claridad en la continuidad independiente y particular de cada una de las disciplinas involucradas, considerando los contenidos curriculares y cargas horarias originales, pero nunca se llevó a cabo porque dicha nota no fue más que un respuesta momentánea sin una bajada clara a los/las inspectores/inspectoras.

PO: ¿Qué acciones desarrollaron y van a desarrollar?

-DA: Se desarrollaron acciones de acompañamiento y de reclamo a partir de julio y agosto en adelante en cada institución que adhirieron al reclamo y venimos sosteniendo hasta la actualidad reuniones semanales por Meet. Presentamos ante UEPC nuestro reclamo en dos reuniones, donde expusimos situaciones de vulneración de derechos. Nos comunicamos con formadores de docentes, para empezar a debatir y tomar dimensión de la situación. Realizamos una nota donde tratamos de visibilizar toda la problemática generada a partir del famoso Memo 01/21 a través de un formulario de googleforms.

Es importante destacar que el fracaso del 2020 y 2021 se debe a la no inversión en educación de la provincia de Córdoba, espacio que ha sido cuidado con los recursos propios de cada docente, que hemos sostenido continuidades pedagógicas de estudiantes tanto desde lo emocional cómo en materiales de estudio en muchos casos.

La emergencia educativa se atiende con más contención e inteligencia emocional, vemos en las escuelas un creciente número de adolescentes con cuadros fóbicos, depresiones agudizadas por la cuarentena. El uso de las redes y pantallas sin presencia adulta que de límite y cuidado, ha expuesto a las infancias y adolescencias a múltiples vulnerabilidades. Por todo ello, decimos que deben habilitarse más espacios y carga horaria para la Educación Física y las Artes a favor de la salud integral. Más movimiento y expresión, menos pantallas y sedentarismo.

El próximo 17 de diciembre de 10 a 12 horas en el Panal (Casa de gobierno), haremos el ingreso del formulario donde exponemos lo imposibilidad de llevar a cabo este formato taller, el rechazo a su imposición como también el rechazo a forzamiento de aunar PAI de manera anual con una sola materia. Haremos una acción para defender la autonomía de las áreas de Educación Física y Educación Artística. Reclamamos la libertad de cátedra. El derecho al acceso a la educación que debemos garantizar de acuerdo a la Ley Nacional de Educación 26.206 y la Ley Provincial de Educación. Seguimos en la lucha.

