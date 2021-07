Córdoba: lxs estudiantes terciarios y la necesidad de organizarnos

Lxs estudiantes de terciarios de Córdoba venimos soportando el peso del desfinanciamiento educativo y la precarización laboral en el inicio de la profesión. La mayoría de lxs terciarixs no cobra el Progresar y el gobierno nacional y de Córdoba, en vez de sostener becas para estudiar y conectividad, proponen un programa llamado “Acompañar: Puentes de Igualdad” que no es más que precarización laboral maquillada.

Un relevamiento en el IES Simón Bolívar, organizado por la Lista Roja UJS, expresó resultados que evidencian el ajuste educativo. Solo en el profesorado más grande de la provincia se empadronaron para reclamar por Becas 220 personas, de las cuales alrededor de 170 están excluidos de la misma. Como vemos, se recortan las becas cuando crece el desempleo.

A su vez, desde la DGES y las autoridades de los institutos establecieron la virtualidad para la educación superior sin relevamientos ni respuesta a lxs estudiantes que no cuentan con acceso a internet, no tienen dispositivos, funcionan mal o los comparten con varias personas. Hacen la vista gorda frente a la situación general de crisis económica, habitacional y alimentaria que atraviesa la provincia, al no brindar respuestas, ni fijar condiciones de estudio que permitan a quienes no pueden sostener la virtualidad, continuar estudiando. A su vez, banalizan la grave crisis en salud y la vacunación a cuentagotas, empujando a quienes realizan sus prácticas estudiantiles a una presencialidad sin condiciones

Además, se presenta un cuadro de incertidumbre para quienes egresaron en plena pandemia ya que es totalmente incierta la entrega de sus títulos. Se establece como un mecanismo que favorece la contratación por art 43 del Estatuto Docente, distribuyéndose las horas en forma discrecional, sin publicación debida, ni medios de comunicación con las instituciones para presentarse a la cobertura de cargos.

A la par que la Reforma del Estatuto no resolvió que siga habiendo docentes sin trabajo porque no se permitió la incorporación de títulos al no entregarse los mismos, a la vez que cuando abrió la Junta de Clasificación vía virtual en el 2020, solo lo hizo por una semana, generando listas de orden de mérito prorrogadas y otras anexas, con las últimas se ingresa sin posibilidad de titularizar.

Todo esto, en un marco de vaciamiento de los espacios de participación estudiantil. Quienes dirigen los centros de estudiantes son personas recibidas o ligadas al oficialismo del sindicato docente (UEPC). Son un obstáculo para la organización estudiantil.

Estas agrupaciones ligadas al peronismo en todas sus caras nos dicen a lxs estudiantes que debemos tolerar la situación reinante de estrés, desgaste y violencia que surge de la negación de los derechos estudiantiles, con entregas semanales y evaluación continua, sin lugar para el descanso, ni para la equivocación. Se exige un ritmo de evaluación constante, ininterrumpido, que no está amparado por el reglamento académico interno ni provincial.

El gobierno de Juan Schiaretti no garantiza el acceso ni la permanencia en las carreras, pero exige un cupo de 30 personas para la apertura de las mismas, cupo establecido en el memo 3/20, aún vigente, motivo de presión y amenaza por el cierre de institutos de educación superior.

Por eso convocamos a lxs estudiantes de todo Córdoba a que se sumen a la Lista Roja UJS Terciarios, para darle impulso y luchar por nuestros derechos. Porque estudiar es un derecho, no un privilegio.

Read more