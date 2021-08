Córdoba: reclaman por el agua, luz e infraestructura en el Ipem 9 Dr. Ernesto Che Guevara

Quienes gobiernan no garantizan la educación virtual ni presencial.

El Ipem 9 Dr. Ernesto Che Guevara, ubicado en Alto de Tala Santa Isabel 2º sección de la ciudad de Córdoba, no cuenta con las condiciones elementales para abrir sus puertas, por eso, se vienen realizando sucesivos reclamos. El pasado miércoles la comunidad educativa concentró frente al colegio exigiendo una respuesta urgente.

Padres, estudiantes y vecinos concentraron con carteles reclamando por la falta de agua, gas, luz para el turno noche y denunciaron la falta de atención sobre las condiciones edilicias del Ipem, que, por ejemplo, tiene el cielo raso que se cae a pedazos. Además, exigieron que se dé marcha atrás con el recorte de los horarios para la cursada.

Por parte de la dirección del colegio dijeron tener los reclamos solucionados, pero los pibes no comen vidrio, y, ante la falta de respuesta, si este lunes no hay una solución montarán una carpa frente a la institución educativa. Lxs estudiantes del Che Guevara, entre ellxs integrantes de la juventud del Polo Obrero, están activando para que el colegio no siga como está.

Matías Tisera, candidato del Partido Obrero, participó de la convocatoria y apoyó el justo reclamo que deja expuesto el ajuste presupuestario a la educación por parte de los gobiernos. En este punto, el gobierno de Juan Schiaretti no garantizó ni una sola computadora de las 100 mil que prometió para enfrentar la virtualidad y ahora manda a les pibes a cursar en colegios que se caen a pedazos.

Con el regreso de la presencialidad a toda costa, una vez más quedan expuestos los grandes problemas que tiene la educación media en Córdoba en general y la situación de las escuelas en particular. Lo que sucede en el mencionado establecimiento de la zona sur de Córdoba es un caso testigo.

El grave cuadro de la educación pública fue puesto en la mesa sistemáticamente por el frente de lucha piquetero y en particular por la juventud del Polo Obrero. En ese sentido, las movilizaciones durante el 2020 y el 2021 fueron repetidas. Se exigió conectividad libre, asistencia alimentaria en los colegios y plata la para la educación no para el FMI; de la vereda de enfrente, la respuesta del gobierno nunca llegó. Para peor, recortaron el programa de comida en los colegios llamado Paicor y las 100 mil computadoras que anunciaron con bombos y platillos nunca llegaron.

Por el camino de la movilización se podrá conseguir una respuesta a los sentidos reclamos. La juventud del Polo Obrero agita una acción independiente, porque a quienes gobiernan y gobernaron no les interesa ni por asomo la educación. Por esto, en un cuadro de campaña electoral, es importante no votar nuevamente a quienes nos llevaron a esta situación. Así como nos organizamos en las calles, en las urnas también defendamos la educación pública, y la mejor manera de hacerlo es votando a lista obrera y popular en la interna del Frente de Izquierda Unidad.

