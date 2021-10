Elecciones de Consejo Directivo en el Joaquín V. González: por consejeres independientes, vamos con la izquierda que se une

Hace unos días se presentaron las listas para las elecciones de Consejo Directivo en el Joaquín, que se realizarán del 19 al 22/10. En claustro de estudiantes, la lista 4 “Frente de Izquierda Unidad” es la única conformada por el consenso de varias agrupaciones (UJS- Partido Obrero, 9 de abril-PTS, MST e Izquierda Socialista) que entendemos la necesidad de defender la unidad de lxs que luchan, más aún frente a los nuevos ataques del gobierno de Larreta contra nuestros profesorados. También presentamos lista en claustro de graduades, la lista 4 “Frente de Izquierda Unidad” (Partido Obrero- MST).

Desde el comienzo de la pandemia, los terciarios tuvimos que enfrentar la hostilidad tanto del gobierno nacional como del gobierno de la Ciudad. Por un lado, el gobierno no garantizó nunca condiciones sanitarias en los institutos, conectividad, becas ni dispositivos para que podamos cursar. La deserción en el Joaquín fue enorme, con más de 1000 compañeres que se quedaron afuera.

Por otro lado, el gobierno de Larreta y Acuña aprovechó la pandemia para avanzar contra los institutos de formación docente cerrando inscripciones a carreras, planteando avanzar sobre el control de la matrícula con un nuevo sistema de inscripción, cerrar los cursos de ingreso en todos lados para abrir un curso único, y reformar los postitulos. ¿Con qué objetivo? Desgranar la matrícula de los profesorados para favorecer a la recientemente abierta Universidad de la Ciudad, con una orientación totalmente privatista.

Humo naranja vs organización

En este marco, La Caravana, la agrupación aliada al gobierno y al Rectorado, se borró durante toda la pandemia y ahora que tenemos elecciones quieren convencernos de que “te acompañan”. Su profundo lazo con el gobierno nacional, que dejó a 6 millones de pibes sin conectividad en toda la pandemia y no brindó recursos para docentes y estudiantes, le impidió luchar para que nadie se quedara afuera en el Joaquín. No organizaron la pelea por un Plan Organizacional de cursada para garantizar la regularidad para todes, que no se tomara “asistencia” en las clases, la pelea por dispositivos y conectividad, la lucha por las prácticas y residencias, para que las reuniones de Consejo Directivo sean abiertas y participativas, por los finales virtuales. En 2020 votaron por la caducidad de Planes 2005-12, junto con el Rectorado y la 28 (lista 50). La Caravana priorizó sus vínculos con el rectorado, también pro-gobierno nacional, que entrevistó a Palamidessi meses antes de que se convirtiera en rector de la Unicaba. No se puede estar del lado del gobierno que aplicó una política de ajuste en materia educativa y del rectorado, y del lado de lxs estudiantes: la Caravana eligió una política anti-estudiantes, borrándose ante todos nuestros reclamos.

Es por esto que desde la UJS-PO Joaquín propusimos hace semanas armar un gran frente con les estudiantes y agrupaciones de izquierda, que frente al abandono de La Caravana impulsamos la organización de lxs estudiantes, convocando a asambleas independientes, impulsando campañas para que nadie se quede afuera, relevamientos estudiantiles de condiciones de cursada, y avanzando en el consejo directivo y todas sus comisiones con muchas propuestas que reflejaron los reclamos de lxs estudiantes.

Es por esto que lamentamos profundamente que algunas agrupaciones como La 29 de Mayo, hayan rechazado la invitación que impulsamos semanas atrás para integrar una lista unitaria priorizando mezquindades individuales por sobre el interés del conjunto de los estudiantes.

Arrancamos con todo la campaña por consejeros independientes para defender tu cursada, al Joaquín y la educación pública.

Vamos con el Frente de Izquierda Unidad, solo luchando tenemos futuro.