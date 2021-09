Joaquín V. González: basta de humo naranja, solo luchando tenemos futuro

Después de dos años sin hacerse, por la pandemia, se convocó a elecciones presenciales de Consejo Directivo, del 19 al 22/10, de 10 a 19.30 horas. Se renovarán lxs representantes del claustro estudiantil (7), docente, administrativo, graduado y el Rectorado.

En estas elecciones se pone en juego quién va a defender a fondo a lxs estudiantes del ataque del gobierno de Larreta y Acuña en el profesorado. Como todavía estamos transitando la pandemia, en el marco de un gran ajuste que no generó las condiciones sanitarias adecuadas, reclamamos que se elimine la penalidad por no asistir a votar (usualmente, quienes no concurren pierden la primera mesa de examen de diciembre). Mientras tanto, el Frente de Todos en el Joaquín, “La Caravana” (mayoría en el Consejo y conducción del centro de estudiantes), después de dos años de silencio, reapareció en redes haciendo demagogia.

En qué anda el Joaquín

Hoy en día, el Joaquín está siendo fuertemente golpeado. Por un lado, el gobierno de Larreta y Acuña no garantizó ni becas, ni conectividad ni dispositivos para la virtualidad. Esto dejó a muchos estudiantes por fuera de las cursadas: según los relevamientos, son más de 1.000. El mismo gobierno que no preparó la virtualización tampoco invirtió un peso en la presencialidad. Pero no sucede solo en los institutos de CABA, sino que el exministro de Educación nacional Nicolás Trotta desfinanció de la misma manera la educación pública: se calcula que 6 millones de pibxs se quedaron fuera de la escuela.

Para Larreta, que quiere cerrar los profesorados para darle manija a su privatista Unicaba, este fue el contexto ideal para avanzar en su propósito. Arrancó el año atacando una vez más el postítulo de Educación Sexual Integral del JVG, reduciendo de 200 a 100 los cupos en un postítulo al que se anotan casi 1.500 estudiantes anualmente. Desde la UJS impulsamos una campaña en defensa del mismo, por su reapertura, más presupuesto y titularización de sus docentes.

Acto seguido, el gobierno anunció a través de Emanuel Lista, quien reemplaza en la Unidad de Coordinación del Sistema de Formación Docente al actual rector de la Unicaba, Mariano Palamidessi, una nueva reforma para los institutos para cerrar todos los cursos de ingreso el año que viene y armar un curso de ingreso único controlado por el gobierno; una reforma privatista de postítulos y la implementación del sistema de ingreso Siu-Guarani, que le otorga un control total al gobierno de nuestra matrícula contrario a la autonomía de los institutos. ¿La frutilla del postre? Anunciaron el cierre de la inscripción de varias carreras terciarias al segundo cuatrimestre en muchos institutos (como Psicopedagogía en el Alicia).

La máquina de humo y la máquina del tiempo

Hace algunos días, la conducción del centro de estudiantes del Frente de Todos, La Caravana, arrancó la campaña electoral con una consigna: “La Caravana te acompaña”… Podríamos dejar la cosa en los puntos suspensivos, porque fue evidente la ausencia de nuestro centro durante la pandemia, pero viajemos brevemente en la máquina del tiempo para despejar tanto humo naranja y ver lo que pasó con nuestro centro de estudiantes en estos dos años para sacar algunas conclusiones.

Desde el mes de mayo de 2020, de manera virtual, desde la UJS -como secretaría general del Centro y minoría estudiantil en el Consejo- junto a estudiantes independientes y la izquierda impulsamos 8 asambleas autoconvocadas; La Caravana solo vino a una a chusmear que pasaba ¡y se fue!

Con la potencia de la organización independiente logramos: que ninguna instancia, ya sea de preinscripción, inscripción, curso de ingreso o “clase virtual” sea de carácter obligatorio y/o eliminatorio; delinear el “Plan Organizacional- 2020” para garantizar la regularidad para todes; un régimen de levantamiento de correlativas según discusiones departamentales, y fundamentalmente, una aprobación y validación de los contactos virtuales a medida de las posibilidades docentes y estudiantiles. Mientras tanto, La Caravana brilló por su ausencia. En estas asambleas, logramos mandatar y presionar para eliminar la caducidad de planes de estudio 2005/2012 en un plazo de 3 años. Recordamos que en febrero del año pasado el Rectorado en connivencia con la mayoría de las representaciones docentes, administrativxs, graduadxs y estudiantiles (La Caravana como conducción del Centro de Estudiantes y mayoría en Consejerxs y la lista 50 -“La 28-Estudiantes por la liberación”), excepto la izquierda.

Desde la UJS impulsamos el reclamo de que las reuniones de Consejo Directivo y Juntas Departamentales sean regulares, abiertas y participativas. La negativa de La Caravana, el Rectorado y las agrupaciones ligadas al kirchnerismo fue constante durante todo el año. Con la presión y organización estudiantil, lo logramos. Participamos de todas las reuniones de Comisión del CD por el “protocolo para que las reuniones sean abiertas”, la “vuelta a la presencialidad”, concursos docentes, protocolo de finales virtuales.

El contraste entre quienes luchamos por los derechos estudiantiles y en contra de la nueva reforma del gobierno es muy claro. La Caravana tiene un problema: la desidia educativa del exministro Trotta a nivel nacional ató de pies y manos a la conducción del centro de estudiantes. ¿Cómo organizar la lucha por becas, conectividad y compus si es tu propio partido el que está en la vereda de enfrente? Es así que mientras en el JVG sufríamos por partida triple el ajuste, la cuestión sanitaria y el ataque del gobierno de la Ciudad, La Caravana solo hizo ruido de tanto silencio.

No organizaron la pelea por becas, conectividad y compus, vaciaron los espacios de organización sin convocar a asambleas en un año entero, ni siquiera informaron sobre el ataque a los postítulos de ESI (¿y el centro verde donde quedó?), y solo aparecieron en las acciones contra el nuevo ataque a los terciarios como quien dice “para cumplir”.

El rol de la izquierda

En esta situación, la izquierda y el activismo cumplimos un rol fundamental. Ante la ausencia de la conducción garantizamos 8 asambleas que fueron ampliamente concurridas, y vemos que a partir de esa organización independiente logramos todas nuestras conquistas en tiempos tan difíciles de pandemia. Ante el nuevo ataque que amenaza la continuidad de los terciarios, la izquierda y los estudiantes nos organizamos rápidamente: con una nueva asamblea autoconvocada, impulsamos junto a otros centros de estudiantes terciarios iniciativas virtuales, reuniones con docentes, cortes y semaforazos para plantarnos contra la nueva reforma de Larreta y Acuña. ¿El CEJVG? Brilló por su ausencia.

La conducción del centro convocó una comisión directiva para el jueves 23. Desde la izquierda debemos defender que se convoque a elecciones de centro junto a las elecciones de consejo para que los estudiantes podamos elegir qué tipo de centro queremos para afrontar los desafíos que tenemos por delante.

Llamamos a todas las agrupaciones independientes de la gestión y a les estudiantes a que formamos parte de este proceso de defensa del Joaquín y los terciarios mientras la conducción La Caravana-Frente de Todos miraba para otro lado, a conformar en unidad un gran frente para recuperar las herramientas de organización estudiantil y ponerlas a disposición de los estudiantes, en defensa de la formación docente.

Basta de humo naranja. Solo luchando tenemos futuro.