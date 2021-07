La Plata: Garro subejecuta el presupuesto para infraestructura escolar

En el cuadro de crisis de infraestructura que atraviesan los establecimientos educativos de la ciudad de La Plata, generando que decenas de escuelas no estén en condiciones de funcionar, el gobierno municipal de Julio Garro arremetió con una nueva estafa contra pueblo platense. De acuerdo a los datos que han surgido en los últimos días, el intendente de Juntos por el Cambio ha subejecutado, nuevamente, 252 millones de los 627 que recibirá durante 2021 en concepto del Fondo de Financiamiento Educativo. Esta cifra se suma a los 203 millones recibidos por el mismo concepto durante el 2020 y cuyo destino también se desconoce.

En medio de este escándalo se ha producido la renuncia del tesorero del Consejo Escolar de La Plata, el oficialista Marcelo Zarza Montes, siendo reemplazado por el peronista Emanuel Insaurralde. Desde el Consejo Escolar, presidido por Juntos por el Cambio, pero donde también hay consejeros del Frente de Todos, tampoco han podido dar cuenta sobre el destino del dinero proveniente del llamado Fondo Compensador.

El agujero negro de Garro, que entre 2020 y 2021 ya se comió al menos 455 millones de pesos, tiene un impacto directo sobre el estado edilicio de las escuelas platenses. Los problemas de infraestructura van desde la falta de calefacción y servicios, falta de ventanas, derrumbe de techos, aulas clausuradas y falta de materiales y espacios adecuados, entre otras cosas. El “Plan escuelas a la obra”, que es cogestionado por los gobiernos provincial y municipal a través del Consejo Escolar, pese a la pomposidad de su nombre no ha pasado de algunos arreglos menores y parciales, parches que no resuelven los problemas de fondo.

El gobernador Axel Kicillof y el Frente de Todos le tiran la responsabilidad a los gobiernos municipales, y, a su vez, estos aducen que el sostenimiento de la educación tiene carácter provincial para lavarse las manos. Unos y otros se echan la pelota entre sí, pero ambos son cómplices de este vaciamiento. La ministra de Educación, Agustina Vila, es responsable de que no se haya llevado adelante la construcción de los jardines y edificios necesarios en la cuidad de la Plata, que debieron ser financiados por la DGCyE. De este modo, La Dirección General de Cultural y Educación es la tercera pata, junto a los gobiernos municipales y los Consejos Escolares, del desfinanciamiento de la infraestructura escolar.

El ataque y vaciamiento por parte de los gobiernos nacional, provincial y municipal a la educación pública viene de la mano de una reforma educativa que pretende ser la estocada final. Esta ofensiva de conjunto contra la educación pública cuenta con la complicidad de Roberto Baradel, de la lista Turquesa, su expresión en La Plata, y de todo el FUDB.

La Turquesa al frente del Suteba La Plata no ha convocado a ninguna instancia de deliberación ni medida de lucha de la docencia en todo este tiempo, tampoco han reclamado la suspensión de la presencialidad frente a la falta de condiciones y las bajas temperaturas. No hay asambleas y desde hace meses no convocan a reunión de delegadxs. La parálisis en cuanto a estas acciones se explica por la integración la burocracia del Suteba al gobierno provincial, siendo una pieza clave del ajuste de Axel Kicillof y Agustina Vila en la provincia de Buenos Aires.

Frente a esta situación, desde Tribuna Docente venimos reclamando que la lista Turquesa de Suteba La Plata convoque de manera urgente a asamblea general a toda la docencia platense y reunión de delegados para resolver un plan de lucha por infraestructura escolar, en defensa del salario -pulverizado por la inflación- y todas las reivindicaciones.

