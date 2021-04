Lxs estudiantes de la ESEA se organizan por la reconstrucción de su edificio

Luego de varias de instancias de lucha, la asamblea realizada el 5 de abril por parte de la comunidad educativa de ESEA (Escuela Secundaria Especializada en Arte) ha tomado como resolución una concentración frente a la municipalidad de Hurlingham, seguida de una movilización a las puertas del Consejo Escolar. Esta iniciativa nace a raíz del pasado 22 de marzo, cuando un grupo de padres, alumnes y docentes se organizaron debido al no inicio de clases en la ESEA, el cual no solo está sujeta a la situación actual de pandemia, si no a las pésimas condiciones edilicias del establecimiento.

La infraestructura viene siendo un problema para que les pibes puedan estudiar desde el 2015 (año de apertura de ESEA). Fede, estudiante de Visuales, nos contaba: “en el año 2019 funcionaba un solo baño y las aulas no alcanzaban, usábamos las del colegio de al lado” el mismo colegio que hace dos semanas sufrió un cortocircuito luego de una tormenta, mostrando nuevamente la desidia en los colegios del municipio.

En esta misma línea, Iñaki, estudiante de 6to Teatro y miembro del centro de estudiantes puso de relieve que “el detonante fue ver qué muchísimas escuelas comenzaron a tener clases presenciales y la nuestra no, por el hecho de que literalmente no tenemos dónde ir al baño, hay peligro de que se nos caiga el techo encima, nos morimos de frío en invierno y nos morimos de calor en verano”.

Frente a esta situación las respuestas por parte de las autoridades de todos los niveles han sido inexistente. Ni el acta enviada al Consejo Escolar ni la carta enviada a la jefatura provincial fueron motivo suficientes para que el reclamo sea resuelto. Cabe destacar la organización de les estudiantes, que frente a este silencio, el pasado 5 de abril en las puertas del establecimiento han llevado adelante una intervención artística, que culminó con un corte en la calle Gorriti.

Es evidente que no están dadas las cuestiones edilicias ni sanitarias para que les pibes puedan volver a las aulas, pero a esto también se suma la falta de conectividad para poder llevar adelante la cursada virtual. En el ciclo lectivo 2020, fueron cientos les estudiantes de Hurlingham que se quedaron por fuera de las clases virtuales porque no contaban con las herramientas necesarias para poder llevarlas adelante, y este año promete ser igual, ya que no se han tomado medidas para revertir esta situación. Por eso este miércoles 14, este reclamo se hará presente en la movilización, exigiendo que sean provistos computadoras y garantizado el wifi para todes les estudiantes del distrito.

Desde la UJS-Hurlingham llamamos a todes les estudiantes del distrito a hacerse presentes desde las 11hs en la municipalidad. Organicémonos frente al ajuste en la educación. La lucha de la ESEA es la lucha de todes.

¡Reconstrucción de la ESEA ya!

¡Basta de parches!

¡Conectividad y becas para todes!