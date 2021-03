Mendoza: luchemos por becas para la conectividad

La Juventud del Polo Obrero y la UJS mendocina comienzan un plan de lucha por la conectividad de los estudiantes y los soportes tecnológicos necesarios para garantizarla. Hemos establecido una serie de asambleas, reuniones y convocatorias de los jóvenes en barrios, escuelas y facultades para impulsar un empadronamiento. Estamos preparando una gran movilización sobre la Dirección General de Educación por todo lo necesario para acceder a la educación.

El gobernador Rodolfo Suárez no garantiza la conectividad de los alumnos. Además, no repara los edificios escolares y se dilata la vacunación de los docentes. Cientos de escuelas no empezaron las clases porque los edificios no tienen agua, baños, se llueven y decenas de motivos más. Solo en Las Heras, la combativa sección del SUTE (Sindicato Único de Trabajadores de la Educación) denuncia que el 20% de los institutos educativos no pudo empezar la actividad.

De cada 10 jóvenes, 6 están por debajo de la línea de pobreza e indigencia. En un cuadro donde la economía no “se enciende” y la “heladera no se llena”, las cifras de desocupación superan los dos dígitos al mismo tiempo que los salarios están por el suelo. En este cuadro, la cantidad de pibes que tienen que dejar sus estudios va a seguir en aumento.

Como se presentan las cosas es urgente comenzar la lucha para que se garantice el acceso a la educación a todos los niños y jóvenes. La vuelta a clases sin condiciones es un claro ataque a este derecho.

Esta lucha no la emprendemos en soledad, lo hacemos buscando la unidad con los trabajadores de la educación que pelean por salarios y derechos laborales, que pelean en defensa de la escuela pública, estatal y gratuita.