Merlo: se desmorona el techo de una escuela y hiere a docente

En la mañana de este jueves parte del cielo raso de la Escuela Primaria N° 54 de Mariano Acosta se desmoronó, golpeando en la cabeza e hiriendo a la vicedirectora de la Institución, Sandra Pereyra Díaz. La mujer tuvo que ser trasladada luego para su inmediata atención. Una tragedia que podría haber sido aún peor, dado que el pedazo de techo que se cayó lo hizo en una galería y justo en ese momento los niños se encontraban cursando dentro de los salones.

La situación ya había sido advertida por la comunidad educativa, y es responsabilidad del Consejo Escolar de Merlo que preside María José Barrionuevo, mujer clave del intendente Menéndez en el armado político del distrito. Como lo expresa la Dirección de la escuela en un comunicado a las familias, “venimos reclamando y juntando firmas para los arreglos que necesita la escuela, y hasta el día de hoy no obtuvimos respuestas”.

Ante la bronca de las familias, la burocracia Celeste del Suteba, en absoluta complicidad, comenzó a operar para calmar los ánimos. A través de la delegada de la escuela planteó a las madres que “no hagan circular las fotos del techo derrumbado” con el ridículo argumento de que “podrían utilizarse para atacar a los docentes”.

Tras un ciclo lectivo y medio con las escuelas cerradas no se ha avanzado sobre las obras más elementales en las escuelas del distrito. Todo lo que se hizo fue lanzar el precarizador Plan Escuelas a la Obra, por el cual se emplea a beneficiarios de programas sociales a hacer obras cosméticas en los colegios. Para colmo, se lanzó tarde y para unas pocas instituciones. En todo Merlo son varias las que esperan con necesidad obras genuinas, por lo que no pudieron comenzar sus clases de manera regular; como el Anexo de la EES 15 en Pontevedra o la Secundaria 17, escuela a la que le cerraron su edificio histórico para montar un negocio inmobiliario con la promesa de un nuevo edificio que aún no se habilitó.

Desde el Partido Obrero y el Frente de Izquierda – Unidad venimos denunciando esta situación. Adrián Sampellegrini, docente del Mariano Acosta y candidato a Concejal en el distrito por el FIT-U planteó: “La presencialidad cuidada de la que tanto habla el gobierno es una impostura: no cuidan en nada a los estudiantes y a los docentes. Todos los días vemos la desidia y el abandono de las escuelas públicas. Desde el Consejo Escolar salieron a llenar las instituciones educativas sin pensar en las condiciones de trabajo y cursada”.

Es necesario declarar la emergencia educativa y dejar de destinar fondos para subsidiar la educación privada. Hace falta un aumento inmediato del presupuesto educativo y un plan de obras para todas las instituciones públicas del distrito. Necesitamos que ir a la escuela sea seguro.

