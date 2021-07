Moreno: ni Kiciloff ni Mariel Fernández resuelven el problema de estudiar sufriendo el frío

Desde la vuelta de la “presencialidad cuidada” de Trotta y Kiciloff se ha puesto en relieve la gravísima situación del estado de las escuelas en el distrito, sumado a la ola polar que ha golpeado muy fuerte en el distrito muy postergado durante décadas. Alrededor del 50% de los edificios escolares presentan problemas solamente con el gas, a esto le deberíamos sumar los demás problemáticas: la luz, el agua, la infraestructura, la falta de aulas, matafuegos vencidos, entre otras cosas. Esto es una muestra del brutal ajuste que se viene aplicando en la educación pública de parte de Kiciloff, que pone todo su objetivo político en la reestructuración de la deuda de la provincia, y de los que gobernaron la provincia de todos los colores políticos, incluida María Eugenia Vidal (Cambiemos).

El plan jurisdiccional, protocolo acordado entre el gobierno y las conducciones de los gremios, aclara que es potestad del equipo directivo la suspensión de las clases presenciales si no hay calefacción en las aulas con temperaturas menores a 10 grados. A pesar del “pronunciamiento” del SUTEBA provincial al respecto y el reclamo de cientos de docentes por las tremendas condiciones en las que estamos trabajando, muchas escuelas siguen abiertas por presión de los inspectores para mantener una presencialidad cuidada. Miles de alumnos debieron ir a las escuelas ultra abrigados para soportar la ola polar. Esto es responsabilidad del gobierno de la provincia de Buenos Aires que impuso esta presencialidad sin condiciones edilicias simplemente porque se acercan las elecciones y el peronismo se apresta a dar la pelea en su principal bastión electoral: la provincia de Buenos Aires.

El día lunes 5 de julio la intendenta Mariel Fernández, del FDT, se reunió con la presidenta del consejo Escolar: Sonia Beltrán (FDT), Roberto Baradel (Secretario General del gremio docente SUTEBA provincia) y Mariana Cattaneo, Secretaria General del SUTEBA Moreno. Ambos de la conducción celeste. La reunión según medios oficiales se trató sobre la cantidad de obras que se están haciendo en las escuelas con el “fondo compensador”.

La campaña se ha puesto en marcha porque, como dijimos anteriormente, que casi la mitad de los edificios escolares del distrito tienen problemas con el gas. Mientras tanto les alumnes y docentes pasan frio en las aulas. La integración del gremio al gobierno es tal que desde que asumió la nueva gestión no han hecho ningún tipo de plan de lucha por las condiciones edilicias de las escuelas. En casi 1 año y medio de gestión y, de suspensión de clases por el Covid, no se han hecho obras y puesto escuelas en condiciones y ahora a cualquier costo envían a trabajar y a estudiar a docentes y alumnes en lugares indignos y en algunos casos inseguros. Mariana Cataneo poniendo el acelerador para la campaña sindical del SUTEBA ha empezado a recorrer escuelas pero sin ningún plan de lucha por las condiciones de las mismas. Y ha cerrado todo debate en el interior del sindicato ya que no ha habido reuniones de delegados últimamente, menos asambleas de afiliados. Por otro lado hace un año y medio que el consejo escolar se encuentra casi paralizado por las rencillas partidarias (ya que ambos bloques tienen trapitos sucios que esconder) haciendo que las escuelas no tengan el mantenimiento necesario o las nuevas obras que necesiten, o que las obras sean a cuentagotas.

Exigimos la suspensión de clases presenciales en todas las escuelas donde no haya gas y no estén dadas las condiciones de infraestructura. Los 12 puntos de habitabilidad no se negocian. Apertura de los libros contables del consejo escolar y del municipio para ver a dónde van los fondos educativos y el fondo compensador. Obras bajo control de la comunidad educativa y el control del consejo escolar de parte de estudiantes, docentes, auxiliares y familias. Reaperturas de paritarias. Justicia por Sandra y Rubén.