Moreno: otra vez sopa (o tarta podrida)

Imagen: Semanario actualidad.

El inicio del ciclo lectivo en Moreno fue desastroso. Primero, se iniciaron las clases con graves situaciones de infraestructura en más de 50 escuelas del distrito como faltantes de aulas, faltantes de vacantes, escuelas que esperan refacciones (ya que las que se hicieron solo fueron parches), espera de construcción de edificios nuevos. En segundo lugar, y por si esto fuera poco, un proveedor repartió porciones de tartas en mal estado en varias escuelas.

El servicio alimentario escolar es esencial para garantizar la alimentación de cada uno de los alumnos, atendiendo la gran necesidad nutricional que existe en las niñas y niños de Moreno, distrito donde abunda la miseria y la pobreza, y por ello, la alimentación brindada por el Estado a través de las instituciones escolares se vuelve imprescindible. En las instituciones, además, se ofrece un desayuno o merienda, sin embargo, son varias las escuelas que no tienen aún la cocina o el gas habilitado. Es por ello que no pueden ofrecer una merienda, almuerzo o desayuno caliente y elaborado por las auxiliares de la institución.

El día 2 de marzo, en el inicio del ciclo lectivo se entregaron estas viandas en mal estado a la primaria 49 porque esta escuela no tiene habilitado el gas que le permita cocinar. Gravísimo por donde se lo mire: la misma escuela que explotó en el 2018, por una pérdida de gas, hoy a casi 4 años después no tiene el gas habilitado. Para colmo, recibe estos alimentos en mal estado.

Esta “nueva” irregularidad no es tan nueva como parece, ya durante el 2020 hemos venido denunciando otras irregularidades: escases en los cupos, escases en los productos, la falta de alimentos frescos en la dieta del servicio alimentario y las graves denuncias que hubo sobre paquetes de arroz con pedazos de pájaro dentro. Sin contar que en la última campaña electoral algunas de las escuelas del distrito repartieron cajas de alimentos con propaganda de Mariel Fernández adentro. El municipio no aprende más, sólo elimina de la lista de proveedores a las empresas denunciadas.

La burocracia sindical del Suteba se manifestó al respecto: planteó un pedido formal de cesar el contrato con este proveedor denunciado. En un acto cercano al furcio, la Secretaria General del Suteba Moreno, Mariana Cattaneo, reconoció que las viandas son muy pequeñas y eso se puede aceptar, pero “que estén en mal estado no se puede aceptar”. No, tampoco podemos avalar que las porciones sean diminutas, porque no cumplen con la necesidad nutricional de nuestros pibes. Cattaneo reconoce el ajuste provincial y lo acompaña.

Desde la banca del PO en el Frente de Izquierda Unidad presentó un pedido de informes en el Concejo Deliberante donde exigimos que se nos informe el listado de proveedores del servicio alimentario escolar, la forma de adjudicación, los montos que se abonan a dichos proveedores, los informes bromatológicos realizados sobre los productos en cuestión. Llamamos a la comunidad educativa de las escuelas que denunciaron este atropello a organizar asambleas donde se vote el control del servicio alimentario y una exigencia al Municipio para que dé explicaciones urgentes.