Normal 1: el Rectorado y la conducción del Centro con las prioridades dadas vuelta

Lxs estudiantes del Normal 1, en la primera semana de clases, nos enteramos que a principios de mayo tendremos elecciones obligatorias de Consejo Directivo.

Estas elecciones se dan en un contexto muy distinto a todos los anteriores. Atravesamos una situación crítica para toda la clase trabajadora y en especial, a la juventud: no solo estamos atravesando una pandemia, que sigue teniendo miles de contagios y muertes por día, sino que también vivimos una precarización desmesurada. Año tras año venimos sufriendo el recorte del presupuesto educativo por parte de los gobiernos. El año pasado, debido a la virtualización forzosa sin condiciones, se dio una enorme deserción de estudiantes, alrededor de 6 millones quedaron «desconectados» en todo el país.

Hoy las escuelas de CABA volvieron a abrir sus puertas, sin mayor presupuesto, sin protocolos eficientes y sin un verdadero plan de vacunación, con el resultado de decenas de contagios y el fallecimiento de un docente en la E.T. N° 13 del D.E. 21.

Mientras tanto, el gobierno de Larreta y Acuña buscan flexibilizar aún mas el protocolo educativo, donde se expone más a les docentes, estudiantes y al escaso personal no docente de las escuelas a contagiarse. Todo esto se da en complicidad en el triunvirato de Acuña-Larreta-Trotta. Ni el Ministerio de Educación de CABA ni el de Nación ponen por delante las prioridades, la salud y las exigencias de la comunidad educativa.

¿En qué condiciones está el Normal 1?

En estas condiciones los institutos de formación docente se convirtieron en un verdadero «sálvese quien pueda». En el Normal 1 lo vivimos día a día. Cada comienzo de cuatrimestre nos encontramos con el problema de la poca oferta horaria de cursada, este año nos recortaron la posibilidad de anotarse a una materia (pasando de 8 a 7). Las fechas de finales fueron pura improvisación, el segundo llamado con solo una fecha para rendir y la última en febrero confirmando 2 días antes si tenías la posibilidad de rendir o no. Los talleres y sus prácticas son un problema que a algunes hasta les está costando recibirse en los términos y fechas que tenían planeadas. Por otro lado, también se eliminó la opción de cursar de volantes en otros institutos, opción que nos permitía seguir avanzando en nuestra carrera.

El abandono por parte del Gobierno de la Ciudad a los institutos terciarios se da no por casualidad en sintonía con la inauguración de la Unicaba y el Profesorado de Nivel Primario dentro de la misma. Demostrando que su objetivo con la creación de esta universidad es el mismo del 2018, el cierre de los 29 profesorados de la Capital.

Frente a todos estos problemas, Podemos en Unidad, la actual actual conducción del Centro de Estudiantes brilló por su ausencia. Por redes sociales parecen las más acérrimas enemigas de Larreta pero la realidad es que su alineación con el gobierno nacional las hizo abandonar de lleno las calles y cualquier medida de lucha. El año pasado no convocaron ni a una sola asamblea y este año solo lo hicieron después de la presión de varios estudiantes por grupos de Facebook y WhatsApp. A esta última vinieron sin un plan de acción ni mínimas respuestas a las inquietudes que llevamos les estudiantes.

Les estudiantes tenemos que intervenir

Desde la UJS-PO impulsamos distintas iniciativas durante el año logrando la anulación de correlatividades durante la cursada virtual, que no se contabilicen los llamados a finales para quienes no podían rendir de manera virtual, impulsamos el relevamiento de cursada que finalmente (aunque de manera tardía) llevó adelante el centro, realizamos una carta para la ampliación de becas de la Ciudad y Progresar que luego llevamos a la CET, propusimos también la creación de un comité de seguridad e higiene para discutir y garantizar que efectivamente se cumplan los protocolos sanitarios para la vuelta a la presencialidad, nos movilizamos a la legislatura para exigir mayor presupuesto, contra el avance de la Unicaba y por planes de conectividad y becas. Nos organizamos para llevar propuestas y acciones de lucha a la CET para que nuestra coordinadora sea un canal de organización para les estudiantes terciarios y no un mero sello como el kirchnerismo pretende. También, producto de la lucha por el aborto legal, realizamos talleres de ESI, materia pendiente de todos los gobiernos, la cual, y no por casualidad, está ausente en la UNICABA. Fuimos parte de todas las acciones que se realizaron en contra de los bochornosos dichos de la ministra Soledad Acuña.

Nos oponemos a esta orientación de brutal ajuste que el rectorado profundiza y la conducción del CEPN1 avala y justifica. Para defender la educación pública, es necesario que se abran paso agrupaciones independientes de los gobiernos. ¡Les estudiantes tenemos que intervenir! El desafío fundamental en esta elección será consagrar un bloque de consejeros independientes que realmente lleve adelante los reclamos de les estudiantes.

