“Prácticas profesionalizantes”: Larreta aplica la reforma laboral

El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, anuncio la instauración de prácticas denominadas “profesionales” a partir del quinto año de la escuela secundaria, lo que comenzaría a regir en el ciclo lectivo 2022. Las mismas serán de 120 horas, de carácter obligatorio y gratuitas. La medida se encuadra en las reformas (anti)educativas llamadas Secundaria del Futuro (SdF), la cual representa la profundización de la Nueva Escuela Secundaria (NES).

Bajo el argumento falaz del “desarrollo de nuevas capacidades”, de la “toma de decisiones y autonomía”, y de “estimular el pensamiento crítico y la creatividad”, el jefe de gobierno entrega a les estudiantes a una situación de extrema explotación laboral por parte de empresas que deberán inscribirse en un registro, del cual no se conocen precisiones ni requisitos que deban cumplir. Es decir que lo único público, hasta el momento, es el peso de la obligatoriedad del trabajo no remunerado para les estudiantes del nivel medio.

Pero los argumentos pedagógicos que utilizan Larreta y Acuña para aplicar esta reforma casi esclavista no son más que conceptos que intentan embellecer lo que ellos mismos buscan destruir. A contramano de cualquier principio de desarrollo del pensamiento crítico, el Gobierno de la Ciudad se ocupa sistemáticamente de contribuir al bloqueo del desarrollo de la plenitud de les estudiantes. Recordemos que durante el período que va del año 2012 al 2018 fueron les estudiantes quienes con medidas de lucha, tomas, permanencia en escuelas y movilizaciones se opusieron por el vértice a las reformas como la NES y la Secundaria del Futuro por el recorte de orientaciones, el acotamiento del alcance de las titulaciones y el vaciamiento de contenidos de los trayectos educativos del nivel, así como en reclamo de la implementación de la ESI.

Estas reformas que han encontrado su marco nacional en la Ley de Educación Nacional del kirchnerismo, se constituyen como el correlato educativo de la pretendida y exigida reforma laboral de los organismos internacionales de crédito como el FMI, con quien los gobiernos, comenzando por el nacional, se aprestan a realizar acuerdos que no traerán otra cosa más que penurias para el pueblo que trabaja y estudia.

Las reformas educativas vienen a imponer modificaciones profundas que apuntan a adaptar la educación a un mundo laboral precarizado, que desconoce cualquier conquista por parte de les trabajadores y sus convenios colectivos. La falta de formación es otra pata argumental del Gobierno de la Ciudad para explicar la desocupación en la juventud. Sin embargo el discurso «toyotista» no encuentran línea de continuidad con la realidad. Los índices de desocupación en la Argentina son de extrema preocupación, y se deben ante todo a la carencia de trabajo genuino bajo convenio. Larreta pretende colocar entonces otra viga en favor de los empresarios y de la desocupación y precarización de la juventud, cuyos índices de pobreza son estremecedores.

Pero el gobierno que arguye la inclusión laboral para la juventud que estudia es quien cercena, incluso, derechos consagrados universalmente como el de las personas con discapacidades, cerrando la formación integral y laboral y afectando a más de 600 personas de hasta 50 años que asisten a escuelas cuyos tramos pedagógicos los contienen en sus proyectos. Claro está: las personas con discapacidad no son parte del negocio para Larreta y Acuña.

La política del Gobierno de la Ciudad en materia educativa llega a niveles de cinismo impensados, en horas en que se trata el presupuesto de la Ciudad, en el cual el área educativa, que viene de “podas” permanentes, ha vuelto a pasar por la tijera de Larreta y sus socios. Ningún ítem del presupuesto, aún con subas nominales, escapa de recortes y subejecuciones previas; así como no cubren la proyección inflacionaria real. Nuevamente es el caso de la infraestructura escolar (recordemos que en 2021 el ítem fue ajustado en un 71%), la cual ha sido un problema material concreto incluso al momento de aplicar las reformas establecidas por los gobiernos y los organismos internacionales de crédito. La publicidad de mobiliario y aulas “NES” no pasaron ninguna prueba de calidad. Las escuelas no contaron ni cuentan con inversiones que incluso permitan lo que quiere aplicar el gobierno.

Estamos ante una nueva estafa de Larreta y Acuña, quienes hace meses comenzaron su campaña hacia el 2023 embanderándose con la reforma laboral. Quieren competir en la demostración de estar dispuestos a aplicar hasta requerimientos de esclavitud si así lo pidiera el FMI.

Desde la banca legislativa del Partido Obrero en el Frente de Izquierda – Unidad, a través de Amanda Martín y Gabriel Solano, fue presentado un proyecto de declaración de rechazo a la medida, que responde a las exigencias de quienes nada tienen para ofrecerle al pueblo trabajador, a las mujeres, a la juventud y las infancias. En el Partido Obrero, la Unión de Juventudes por el Socialismo y Tribuna Docente somos parte de la primer línea de batalla en la defensa de la educación pública. Convocamos entonces a movilizar masivamente este sábado 11 de diciembre a Plaza de Mayo contra el arribo de los voceros del Fondo Monetario al país.

