Río Negro: retornan las clases presenciales en medio del colapso de camas UTI

La gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras (Juntos Somos Río Negro) acaba de anunciar el regreso a la presencialidad en las escuelas de toda la provincia. Al defender esta política aperturista se ha sumado la intendente de Fiske Menuco, María Emilia Soria (Frente de Todos), supuestamente opositora. María Emilia incluso fue más lejos y salió en un noticiero central diciendo: “Los contagios no se dan en las escuelas”.

La exposición a la que se somete a estudiantes y docentes no solo es por el Covid-19 y sus diferentes cepas, sino por la proliferación de las patologías respiratorias propias del invierno patagónico. En estas condiciones, tanto por las carencias de infraestructura de las instituciones escolares, como por el deficiente transporte público, situación denunciada ya hace tiempo y nunca resuelta, sumado a la falta de vacunas y hasta protocolos e infraestructura, la presencialidad no es posible.

Con un “plan” de vacunación fracasado, en el que muchos docentes no han sido vacunados, o se ha incumplido las segundas dosis, exponiendo la salud de cientos de compañeras/os, la presencialidad empeora toda definición política de parte de Carreras y Soria.

La directora del hospital de Cipolletti declaró: “El hospital está trabajando a un 95% de la capacidad de camas totales, teniendo en cuenta la redistribución que se hizo luego del 30 de mayo pasado, cuando colapsó la guardia. Allí se debió hacer una redistribución porque no había más lugar para colocar pacientes”. Para luego concluir: “Dejamos de trabajar a cama caliente como decimos habitualmente y pasamos a trabajar a cama súper caliente, lamentablemente. La situación sanitaria que hay es grave no solamente en Cipolletti, porque no hay que olvidarse que somos cabecera del Área Programa. No hay camas de terapia intensiva disponible”.

En este contexto, UnTER Central, que en un primer momento planteó una tibia medida cuasiadministrativa de no presencialidad sin medidas de fuerza, y que ya no la sostiene ante las nuevas aperturas, anticipa cuál será su política de cara al pedido de reapertura de paritarias. Estamos a pocos días de la fecha de cobro de la primera cuota del aguinaldo, que vence el próximo 30 de junio, y no han exigido siquiera un cronograma. ATE, por su parte, gremio que agrupa mayoritariamente al personal de apoyo, directamente hace silencio.

Las seccionales y agrupaciones opositoras que venimos realizando plenarios provinciales y acciones que visibilizan la precarización laboral, la gestión capitalista de Carreras de la pandemia y la complicidad de la burocracia sindical tenemos un enorme desafío: la necesidad de un punto de referencia para toda la docencia que quiera organizarse y luchar para frenar el ajuste y la avanzada patronal.

Avancemos en la construcción de una salida independiente, al servicio de la docencia y la comunidad educativa.

Read more