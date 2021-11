Salta: paremos los abusos en los colegios y luchemos por una ESI laica y científica

En las últimas semanas se ha desatado en Salta una ola de denuncias por abusos en los colegios secundarios, protagonizados por docentes o alumnos varones. El puntapié inicial se dio por la denuncia en redes sociales de una alumna del Colegio 11 de Septiembre, que desencadenó en que las alumnas, padres y compañeres de la institución realizaran una sentada importante.

La respuesta de los estudiantes se materializó en la creación de una cuenta de Instagram, donde diariamente se publican testimonios sobre hechos en colegios públicos y privados, entre ellos: Colegio 11 de Septiembre, Scalabrini Ortiz, Facundo de Zuviria, Divina Misericordia, San Carlos, Amadeo Sirolli, Tomas Cabrera, Técnica N°6, Madre Teresa de Calcuta, Sargento Cabral, Ragone, Guido Spano, Victorino de la Plaza, La Normal, Gorriti, Zorrilla, Del Milagro, Polivalente de Artes, Jean Piaget.

Las denuncias refieren a casos que acaban de ocurrir y otros que ocurrieron en el pasado pero fueron ignorados por las autoridades cuando las víctimas los denunciaron. En algún caso se llegó a responsabilizar a las compañeras por su vestimenta o el tamaño de sus polleras, y así justificar a los agresores. Una vergüenza.

¿Qué pasa con las autoridades?

Tras las diversas sentadas en los colegios y la fuerte exigencia de los alumnos por su seguridad, el ministerio intervino la vicedirección del Colegio 11 de septiembre y desplazó de sus cargos a los directivos. Pero así encubren su responsabilidad como Ministerio de Educación de garantizar la implementación efectiva de una Educación Sexual Integral científica y laica con perspectiva de género.

Si esta se aplicara en los términos del proyecto de ley presentado por el Partido Obrero desde hace ocho años, que consiste en que se incorpore como materia-taller semanal con docentes especializados en el tema, todos estos casos podrían haberse enfrentado en tiempo real en el momento en que se produjeron, y otros se podrían haber evitado.

Los mismos que se oponen a esta educación sexual son los que se opusieron al derecho al aborto legal, seguro y gratuito, pero la educación sexual es justamente imprescindible para no llegar a un embarazo no querido y por lo tanto no tener que recurrir a su interrupción.

En elcolegio Scalabrini Ortiz una alumna denunció un caso de intento de abuso entre estudiantes en el baño del establecimiento, donde la cámara de la zona no funcionaba. A pesar de la negativa del centro de estudiantes, estudiantes y padres se manifestaron en las puertas del colegio en reclamo de respuesta y en apoyo a la denuncia de la compañera.

Policías dentro de los colegios no

Por su parte, el Secretario de Seguridad Benjamín Cruz dijo en un reportaje en Radio Aries que “se tiene previsto firmar convenios con instituciones de seguridad privada para que las instituciones educativas puedan contratar personal capacitado y, de esa manera, no ocupar el recurso policial en esta tarea”; y que “la capacitación de las empresas de seguridad privada debe hacerse a la brevedad y que sean las escuelas –públicas o privadas– las que contraten estos servicios”.

En la misma línea que el gobernador y el Ministro de Seguridad, el recién asumido Abel Cornejo, quieren explotar esta situación de manera reaccionaria y derechista para justificar poner policías y guardias privados en los colegios, cuando la salida no debe ser punitiva contra la comunidad educativa sino apuntar a la responsabilidad de autoridades y funcionarios, y ofrecer una educación que prevenga y forme a los estudiantes.

Luchemos por una ESI científica y como materia taller en las escuelas

Desde la Unión de Juventudes por el Socialismo participamos de las sentadas autoconvocadas en los colegios 11 de Septiembre, Scalabrini Ortiz y Sargento Cabral, y de la movilización de secundarios de distintas instituciones junto a organizaciones sociales y de mujeres del 8 de noviembre para repudiar estas agresiones. Reclamamos que se tomen todas las medidas necesarias con intervención de profesionales especialistas para esclarecer los hechos denunciados, con su correspondiente derecho a defensa. Esos equipos de profesionales deben asistir a las víctimas y recomendar las medidas o tratamientos que deben tomarse con los denunciados.

La importancia de este proceso de movilización es que sea un punto de partida de un movimiento estudiantil, organizado mediante centros de estudiantes independientes de las autoridades, cuerpos de delegados o autoconvocatorias en todos los colegios, porque el derecho a la ESI científica y laica solo se va a conquistar con una gran movilización como fue la de la ola verde.

