Santa Cruz: la visita fallida de Trotta

Anunciada con bombos y platillos, la visita del ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, a nuestra provincia, se vio truncada al tener que mantenerse aislado en un hotel de nuestra ciudad, por ser contacto estrecho Covid. En esta visita tenía prevista la inauguración de dos edificios educativos y, en definitiva, del inicio de la presencialidad en una provincia donde queda a las claras, una vez más, que la educación no es prioridad de este gobierno. ¿De qué se perdió Trotta?

Un breve recorrido por los establecimientos de nuestra ciudad

A través de una videoconferencia, el ministro Trotta afirmó que “debemos tener un regreso seguro y cuidado en esta segunda etapa del año, donde hemos venido trabajando junto a la presidenta del Consejo Provincial de Educación (CPE) y todo su equipo, garantizando procesos de aprendizaje y acompañamiento”. Si el ministro de Educación hubiera podido hacer un recorrido por los establecimientos de nuestra ciudad, se habría encontrado con edificios inundados, sin calefacción, con problemas eléctricos, sin cartelería de prevención ni señalización de distanciamiento seguro provista por las autoridades del CPE, sin vidrios, con ventanas inhabilitadas, con baños clausurados, calderas sin mantenimiento y, en el mejor de los casos, si su recorrido hubiese sido nocturno, habría saludado a trabajadores de mantenimiento que se encontraban intentando reparar a contrarreloj lo que debería haberse arreglado en un año y medio de no presencialidad en las escuelas. ¿Este es el regreso seguro y cuidado, según Trotta?

En la misma videoconferencia, destacó que “hoy para nosotros es fundamental firmar el inicio de un proceso que permite establecer en Río Gallegos un Centro donde estamos trabajando sobre la educación, y la formación de la economía 4.0”. Un año y medio reclamando medios tecnológicos y económicos para mantener la virtualidad tira abajo toda esta afirmación. En todo este tiempo, familias y docentes tuvieron que poner de su bolsillo los recursos para mantener el “vínculo pedagógico” del que tanto se habló en este último tiempo. Y lxs que no pudieron, quedaron excluidos, sin ningún tipo de ayuda. Un año medio de pérdida salarial para todxs lxs trabajadores en general, y para lxs de la educación en particular, empeoró todavía más la situación educativa de la provincia.

¿Improvisación? No, intencionalidad política

Para los trabajadores de la educación, esto no es nada nuevo. Por lo tanto, reafirmamos una vez más que todo este abandono de años no es improvisado. Cuando la educación no es prioridad, o lo es sólo para una foto en tiempos de campaña política, la intención es clara. No alcanza con hacer un acta y citar el artículo 6, inciso G del Estatuto Docente, echando sobre las espaldas de lxs compañerxs la responsabilidad de la organización ante la presencialidad forzada que pretende el CPE, quien ejerce, a través de sus lacayos, una enorme presión sobre directivos y docentes, para el inicio en cada escuela.

Un párrafo aparte merece el triste papel de quienes se dicen defensores de la educación y se encuentran enrolados en la “oposición” al gobierno, cuya cara visible en este último tiempo es Roxana Reyes, actual diputada y precandidata por Cambiemos. Da entrevistas y denuncia por los medios de comunicación la situación de las escuelas cuando, durante toda la gestión de Macri, jamás levantó la voz para exigir recursos extraordinarios que permitan mejorar la infraestructura escolar. En la legislatura provincial, también esta triste oposición y sus aliados, como Encuentro Ciudadano, brillan por su ausencia, sin ningún proyecto concreto que permita poner en valor nuestras escuelas y favorezca la construcción de nuevos edificios.

La única salida posible está en manos de los trabajadores

La presencialidad forzada, sin garantías de seguridad y cuidado para nuestrxs estudiantes y compañerxs de trabajo, exige medidas concretas para enfrentarla. Sólo trabajadores, familias y estudiantes podremos defender un derecho tan esencial como la educación pública.

¡Vamos por la triplicación del presupuesto educativo, que permita el mejoramiento real de la infraestructura edilicia y la construcción de nuevos edificios!

¡Vamos por un pliego concreto de condiciones que permita la presencialidad segura y cuidada!

¡Apertura urgente de paritarias salariales!

¡Asambleas y congresos para organizar la lucha!