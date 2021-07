Tigre: importante concentración de docentes, auxiliares y familias en el Consejo Escolar

A pesar de las inclemencias climáticas, más de 80 docentes, auxiliares y familias de varias escuelas se concentraron en el Consejo Escolar del distrito bonaerense de Tigre para reclamar por las condiciones de infraestructura, las obras inmediatas en las escuelas y la construcción de las aulas y escuelas necesarias.

La acción fue votada en una reunión organizada por el Suteba Tigre, donde participaron más de 60 escuelas, y que viene promoviendo la organización de la docencia y las comunidades antes la presencialidad sin condiciones del gobierno de Kicillof y Vila, con la complicidad de la dirección celeste del Suteba provincial.

El Consejo Escolar mantuvo sus puertas cerradas ante la concentración, lo cual demuestra que los consejeros escolares, tanto del Frente de Todos como de Juntos por el Cambio, son incapaces de dar respuesta a los reclamos de las 70 escuelas que se habían relevado desde el Suteba local.

La falta de gas y calefacción en más 40 escuelas, la falta de 540 aulas nuevas ante los cursos superpoblados, como la ausencia de obras urgentes de mantenimiento y de infraestructura, que en pleno invierno hace inhabitables las escuelas, son el resultado del ajuste educativo que sufrimos por parte de todos los gobiernos provinciales en las últimas décadas, que privilegian el pago de la deuda usuaria y el acuerdo con el FMI.

En un distrito como Tigre, conocido por el boom turístico y la instalación de los grandes negociados inmobiliarios, tenemos las escuelas de los barrios sin gas, agua y obras prioritarias, que se suma a la falta de cloacas, agua potable y servicios básicos en la mayoría de los barrios del municipio. Mientras el Consejo Escolar mantiene los recursos a libro cerrado.

Esta acción en el Consejo Escolar de Tigre fue parte de la jornada nacional de lucha organizada por la docencia combativa de todo el país y de las seccionales multicolores de la provincia de Buenos Aires, que tuvo también su acción en CABA, organizada por el sindicato Ademys.

Sigamos impulsando la organización de las escuelas junto a las comunidades para conseguir todas las obras necesarias.

Exigimos la suspensión de clases presenciales en todas las escuelas donde no haya gas y no estén dadas las condiciones de infraestructura. Los 12 puntos de habitabilidad no se negocian. Apertura de los libros contables del Consejo Escolar y del municipio para ver a dónde van los fondos educativos y el fondo compensador. Obras bajo control de la comunidad educativa y el control del Consejo Escolar por parte de estudiantes, docentes, auxiliares y familias. Reaperturas de paritarias. Justicia por Sandra y Rubén.

