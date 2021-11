Declaration of International support for the Left and Workers’ Unity Front in Argentina

Those of us who sign this declaration, leaders and spokespersons of the parties that claim to be workers’, anti-imperialists and / or from the left, the labor movement, the peasantry, the youth, the women’s movement, the LGBTQ + movement, the environmental movement and all the organizations facing capitalist oppression, support the candidacies of the Left and Workers – Unity Front (FIT-U) in Argentina for the next legislative elections on November 14.

The FIT-U, which was born 10 years ago as a coalition of the class and socialist left, is made up of the Socialist Workers Party (PTS), the Workers Party (PO), the Socialist Left (IS) and the Socialist Workers Movement (MST). It represents the only alternative to the capitalist parties and the politics of imperialism in Argentina.

The ruling Peronist coalition, led by Cristina Fernández de Kirchner and President Alberto Fernández, has suffered a severe defeat in the primary elections on September 12. This opened a major crisis within the government, which is trying to be capitalized by the liberal right of Juntos por el Cambio, referenced by former president Mauricio Macri. The extreme «libertarian» right seeks to channel part of the discontent with the traditional capitalist parties to propose an economic model of greater austerity plans and with a stronger hand against the working class and the left. In this framework of disappointment and popular discontent, the Left and Workers’ Unity Front- (FIT-U) emerged in the recent PASO elections, as the third national political force.

Despite presenting itself as “progressive”, promising to end the austerity plans policy of the previous government, two years after taking office, the “Frente de Todos” emerged as a promoter of policies in favor of the interests of the Argentine capitalists and international. In the middle of the pandemic, it left millions of people without receiving the meager emergency income -which in the second year was eliminated directly from the budget-, and imposed a harsh fiscal adjustment suffered by the workers, to continue paying the illegitimate external debt to the IMF and the subsidies for big capitalists. Poverty already exceeds 40% and wages continue to decline in the face of inflation, with the complicity of the union bureaucracy.

In this scenario, the FITU has become a channel for the political expression of social anger by broad sectors of the working class, women, and youth. At the national level, the FIT-U obtained more than one million votes (5%). In the province of Jujuy, in the poorest north of the country where the population is overwhelmingly indigenous, the FIT-U won 24% of the votes and is fighting to elect a national deputy. In the Patagonian provinces (Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén) it won about 10% of the votes. In the latter, a FIT-U legislator has just been elected for the Capital City, in local elections, with 8.8% of the votes. They are all provinces that come from developing large strikes and mobilizations (of health workers, teachers, the environmentalist movement, unemployed picketers, etc.) where the FIT-U organizations were at the forefront. In the Autonomous City of Buenos Aires, it obtained the best election in its history and is close to achieving representation in the National Congress. In Greater Buenos Aires, a large vote came from the working-class and plebian neighborhoods, reflecting the great struggles against unemployment, hunger, misery, for land and housing, which one of its protagonists was the piquetero movement. This raises the possibility that workers’ struggle candidates may also be elected to the Municipal Councils, a closed box for bourgeois parties in municipalities that attract hundreds of thousands and millions of voters.

The Left and Workers’ Unity Front was part of the «green tide» that won the right to legal, safe and free abortion, and is in the front line of the fight against extractivist looting, agrobusiness and mega-mining of the multinationals, promoted by all the capitalist parties and coalitions. It fights for the political independence of the working class and denounces the integration of the Peronist union bureaucracy into the capitalist state and fights for the recovery and establishment of class leaderships in the unions. In its program it defends the non-payment of the illegitimate foreign debt that condemns the countries of Latin America to poverty. It also proposes the reduction of the working day to 6 hours and the distribution of working hours among all available hands without a salary reduction. And it fights for the nationalization of banks and foreign trade. Far from those reformists who argued that to be electorally successful, the program had to be lowered, the FIT-U openly proposes a program to “expropriate the expropriators”. And against imperialism and the local bourgeoisies, it proposes the socialist unity of Latin America.

The FITU’s results express in Argentina the struggle against the effects of the world capitalist crisis triggered by the pandemic on the working class and the exploited masses. During the pandemic, millions of workers around the world were sent to work putting their lives at risk: the essential workers. Others were fired and barely survived on state aid. While the fortunes of a few hundred thousand millionaires did not stop growing like those of Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates, Mark Zuckerberg, etc. Latin America became the most socially unequal region in the world, deepening the conditions that drove the popular uprisings in Ecuador and Chile in 2019 and that have spread last year and this year to Bolivia, Colombia, and others.

The world capitalist crisis is the great engine of the workers’ and popular rebellions. Not only in the semi-colonial and dependent nations of Latin America, but also in the imperialist metropolises, first, in the United States. It is this crisis and the resistance of the masses to its “austerity plans” that has been deteriorating and overturning right-wing regimes (Bolivia against the Añez coup; popular rebellion in Chile against the Piñera government and in Colombia against Duque, etc.) and the one that has exposed the impotence and complicity of the center-left and «national and popular» parties, supporters of class collaboration fronts. Faced with the crisis of the traditional right and the failure of the center-left or «pseudo-progressive» variants (Chavismo, Lulismo, Podemos or Syriza) that have become defenders and executors of the «austerity plans» in the service of the IMF and against the working masses, the extreme right try to reposition itself. We already see in the Spanish State how Vox has been capitalizing on part of the crisis of the Spanish monarchical regime and the capitulations of the pseudo-progressive center-leftism. But also, the crisis has been piercing the development of this ultra-right. The fall of Trump, the wave of mobilizations and strikes faced by the new right-wing government that just took over a few months ago in Ecuador, and other mobilization processes demonstrate this. In Brazil, Jair Bolsonaro is also supported by the cowardly policy of class collaboration developed by the PT and Lula, which has blocked the organized intervention of the exploited masses through corrupt pro-bourgeoise bureaucracies. Exhausted, Bolsonaro continues to develop attacks against the workers’ conquests (loss of the stability of state workers, etc.). In Argentina, the candidates Javier Milei and José Luis Espert are an expression of these ultra-reactionary sectors. With a demagogic discourse «anti-caste» and «anti-politics», they hide who are the real winners with the policies carried out by capitalist governments in the pandemic: multinationals, big business, banks and agribusiness.

Within the international left we have seen center-left and pseudo-progressive parties, which have promised a break with austerity policies, but ended up applying these measures.

This is the case of Podemos in the Spanish state, which is part of the “progressive neoliberal” government of the PSOE. Before, Syriza had promised an anti-austerity government, but it ended up being the best student of the IMF and the European Union to implement the plans of the troika, thus opening the way for the return of the right. In Latin America, the Broad Front in Chile, signed together with the right wing and the reactionary Piñera government the «Agreement for Peace and the New Constitution», which sought to deactivate popular mobilization to rehabilitate the hated institutions inherited from the dictatorship. In Peru, despite the illusions that the Castillo government generated, we are already seeing how it yields to employer pressure. In Brazil, Lula, Dilma, and the PT want to return to power together with capitalists sectors in the Frente Amplio. In Bolivia, the MAS class conciliation government backed by Evo Morales returned.

The Latin American governments called «progressive» such as that of Lula / Dilma in Brazil, the Kirchners in Argentina, López Obrador in Mexico, or Evo Morales / Luis Arce in Bolivia, beyond some friction, ended up ruling with imperialism for the multinationals without affect the interests of the big capitalists, nor international finance capital. The one of Chávez / Maduro in Venezuela, who came to propose the “socialism of the XXI century”, although it holds an aggression and an economic blockade of the imperialism against which we denounced, has followed a course of capitulation to the bourgeoisie and to imperialism itself.

The FIT-U represents a perspective opposed to center-leftism and to any variant whose narrow horizon is to manage capitalism, unloading the crisis of this exploitative system on the masses.

The FITU was the promoter of the Conference of Latin America and the United States that took place in 2020 with the presence of 50 organizations from all over the continent.

The representatives of the FIT-U in the parliaments stand alongside the workers’ and popular struggles in the streets. Unlike capitalist politicians who enrich themselves with their positions, they only receive the salary of a teacher – the rest of their salaries are donated to a fighting fund. Its candidates are workers, students and fighters of the women’s movement, LGBTQ + and the environmental movement.

The FITU does not seek to win a majority in parliament in coalition with bourgeois parties. Their intervention in the electoral process is an essential battlefield to develop a vast campaign of agitation towards the working masses so that they break their subordination to the capitalist parties and advance along a path of political independence and of resistance organization and political mobilization in the face of austerity plans in the service of the IMF. So that they burst onto the scene of the national crisis as an independent factor and become an alternative of power. The FIT-U fights for a government of the workers in opposition with the capitalist-imperialist system, based on the mobilization and self-organization of the working people.

The FIT-U stands together and is part of the working class, youth, women, and indigenous peoples who are rebelling against the exploitation and oppression of a decadent system. As evidenced by the wave of workers’ struggles in the United States, the general strike in South Korea, the strikes in Italy, Spain, France and Germany, the environmental youth movement that travels the world or the rebellions that have swept through the Andes and the Caribbean in Latin America, the Middle East and that are insinuating around the world.

The electoral support that the FIT-U will receive in the next elections, as well as the parliamentarians it will win, will be put at the service of developing the class struggle for a workers’ and socialist perspective.

Those of us who signed this declaration declare our support for the FITU candidates in all districts of the country for being the only coalition that defends the interests of the working class, women, and youth.

