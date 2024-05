Enorme campaña en el ISFD 29 hacia la marcha federal educativa

Desde que se empezó a organizar la movilización del 23/04 desde la agrupación Mariano Ferrera (UJS + independientes) nos dimos la tarea de pasar por los cursos a invitar a nuestros compañeros de cursadas a la marcha.

Es que razones para movilizar desde el 29 de Merlo no faltaban; beca Progresar insuficiente a la que muchos no pudieron anotarse, no solamente por no cumplir con lo requisitos meritocráticos que se exigen sino porque durante la mayor parte del día el formulario está caído. El boleto terciario tardó más de un mes en acreditarse complicando las cursadas teniendo en cuenta el tarifazo en el transporte, y ni hablar de las condiciones de cursada: en los primeros años hay compañeros cursando en los pasillos y super hacinados en las aulas, esto empeora en la sede Libertad, escuela primaria prestada, donde el mobiliario y las aulas son para las infancias y no para los adultos pero cursamos en el turno noche, además no se permite a los estudiantes prender los aires acondicionados ni ventiladores en los salones hacinados, una verdadera tortura.

La salida es luchar por nuestras condiciones de cursada y por la permanencia de todos en el instituto.

Lamentablemente, la conducción del centro de estudiantes no está a la altura de dar esta batalla.

Mientras desde la Mariano Ferreyra pedíamos a la dirección que no se computen las faltas del día 23, Docentes en Formación (conducción del CE 29) no sabía si movilizar o no. No fue hasta después del pronunciamiento de la UADE que el centro de estudiantes confirmó la movilización.

Los estudiantes del 29 no tenemos asambleas desde hace más de 6 meses, quienes en noviembre nos invitaban a “enfrentar al fascismo” no movieron un pelo el 20 de diciembre, ni contra el DNU, ni contra la Ley Ómnibus, ni contra todo el ajuste del gobierno de Milei.

Algo interesante de marcar es que el día anterior se realizó un aplausazo en ambas sedes y desde la agrupación dimos una lucha política para que nos den la palabra donde colocamos la necesidad de convocar asambleas y movilizar con los terciarios del oeste. Los “defensores acérrimos de la democracia” le negaban la palabra a los estudiantes.

También denunciamos que el CE 29 el mismo día de la marcha, cuando más 60 estudiantes asistimos a la cita, maniobró para no movilizar junto a la columna de los terciarios del oeste, un agrupamiento independiente de estudiantes dispuestos a no dejar pasar la motosierra en los institutos de formación docente. DEF maneja la tesis de esperar, y no pierden oportunidad para enaltecer a Kicillof (su objetivo es el 2027) para que Milei haga el trabajo sucio. El peronismo no quiere derrotar al gobierno, continúan jugando el papel de contención.

Tenemos que sacar las conclusiones de que esa política fue la que nos llevó a tener que enfrentar a un gobierno que desde el día uno le declaró la guerra a la población trabajadora, a la educación y la salud pública. Para derrotar el plan de Milei hay que continuar organizados, convocar asambleas y discutir un plan de lucha por nuestras propias reivindicaciones como estudiantes terciarios, en definitiva cómo seguimos para defender la educación pública, gratuita y de calidad.

¡La lucha es ahora!

