Fallo reaccionario en Estados Unidos: “solo nosotros podemos defender nuestros derechos”

Desde Prensa Obrera entrevistamos a Ann, militante de San Francisco de la organización Speak Out Now de Estados Unidos, que nos retrata cómo se vive en Estados Unidos la lucha por defender el aborto legal contra la avanzada de la Corte Suprema que derogó el fallo Roe vs. Wade.

“No nos toma por sorpresa. Con la asunción de Trump vimos las puertas abiertas al ascenso de la agenda reaccionaria de la derecha. Pero a la vez hemos visto una respuesta generalizada entre los jóvenes, especialmente, claro, entre las mujeres”, presentó.

A su vez, Ann destaca un artículo escrito por Vanina Biasi en estas páginas, “da una excelente perspectiva”. Y dice que tratará de agregar en la entrevista lo que el movimiento de mujeres y diversidades está buscando hacer en Estados Unidos para derrotar la ofensiva.

“El día de la anulación del fallo la gente se movilizó en las ciudades más importantes del país, y algunas más en el fin de semana, incluídas algunas que organizamos nosotros. En Estados Unidos la gente tiene una tremenda espontaneidad para salir a las calles, pero nos faltan organizaciones por fuera de los partidos tradicionales y la burocracia sindical. Las organizaciones independientes de los trabajadores son la excepción”.

Luego, plantea las tareas futuras: “nuestro desafío como socialistas es que este movimiento no se quede en otra respuesta episódica de la población, como después del asesinato de George Floyd”. Sobre el acontecimiento, recuerda que “vimos tantísima gente levantándose para luchar contra la policía, contra el racismo; pero esa movilización se apagó a medida que fue cooptada por el Partido Demócrata”.

“Hay toda una generación de jóvenes que tiene el potencial de ver el fracaso del Partido Demócrata para hacer cualquier cambio significativo, porque tanto Demócratas y Republicanos defienden el capitalismo, lo que juega un papel central”. Entonces, redobla que “los socialistas tenemos que cohesionar a estos nuevos jóvenes activistas, y enseñarles lo que pueden hacer ellos para reunir a otros alrededor y organizarse; como decimos en nuestro lema «nosotros somos los que podemos defender nuestros derechos»”.

A su vez, destacó que de la mano de esta nueva oleada de jóvenes activistas “hubo un aumento en la organización de los trabajadores. Vemos esto en lugares de trabajo como Starbucks, donde recientemente 150 tiendas se organizaron, una tienda de Apple, o los trabajadores de Amazon”.

Mirá la entrevista completa por el canal de YouTube de Prensa Obrera.