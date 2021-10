Chile: masivas movilizaciones a dos años del estallido de la rebelión

El segundo aniversario de la rebelión del pueblo chileno contra el régimen político de los 30 años dio lugar a masivas manifestaciones a lo largo y ancho del país, el día 18. La jornada estuvo precedida por barricadas en los territorios y evasiones en el metro llevadas a cabo por estudiantes y trabajadorxs de distintos sectores. Familiares de presxs políticxs se manifestaron frente a la convención constituyente reclamando la liberación inmediata. Las movilizaciones desafiaron el gigantesco operativo represivo que se puso en marcha para la ocasión.

En medio de la crisis política que desencadenaron las revelaciones del Pandora Papers, que complica al gobierno de Sebastián Piñera, y de las elecciones presidenciales y parlamentarias, miles de trabajadorxs tomaron las calles planteando las demandas urgentes que no están en la agenda oficial, pero tampoco de la «oposición» que se dispone a relevarlo. No es casual que el Frente Amplio se haya ausentado por completo de las convocatorias y solo aparezca condenando la supuesta «violencia» de las manifestaciones, pero no la ejercida por el Estado contra miles de chilenas y chilenos que participaron de las mismas.

En las calles y con la huelga general

Las consignas de «Fuera Piñera» y «Libertad a lxs presxs políticxs» se hicieron sentir en todas las convocatorias. Importa destacar, asimismo, la ausencia de los partidos de la oposición patronal en las movilizaciones y la desconfianza entre los manifestantes con respecto a la acusación constitucional contra Piñera. Lo cual es lógico viniendo de un Congreso cómplice con el presidente cuyas bancadas han salido al rescate de su gobierno, jaqueado por la rebelión popular que conmovió los cimientos de la sociedad chilena. Esto reafirma la necesidad de una salida propia de la clase trabajadora a la crisis. Esto reafirma las perspectivas favorables a una salida propia de la clase trabajadora a la crisis.

Son muchos los sectores del movimiento obrero que en las últimas semanas han salido a luchar; el desafío es unificar los reclamos con un congreso de trabajadorxs que defina un plan de lucha, con la huelga general como horizonte, y así intervenir en la coyuntura política como un factor independiente de la oposición que ha sido funcional al gobierno criminal de Piñera. Por todos nuestros derechos, por el fin del Estado terrorista, para que se vaya Piñera y con él todo el régimen de los 30 años. Opongámosle una salida propia a la cocina ajena a nuestros intereses que se lleva adelante en el Congreso.