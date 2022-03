Con la fuerza de las mujeres trabajadoras: este 8M organizadas y en la calle, vamos por nuestros derechos

Foto: infinita.cl

¡Por un 8 de marzo internacionalista y anti-imperialista! Mujeres y disidencias decimos ¡no a la guerra!

Como organizaciones anticapitalistas de mujeres, feministas socialistas, clasistas y disidencias sexogenéricas, nos articulamos en esta conmemoración de un nuevo 8 de marzo, levantando la tradición de las mujeres revolucionarias de principios del siglo XX, quienes impulsaron por primera vez el día internacional de las mujeres, y se opusieron a la guerra imperialista de 1914.

Hoy, en pleno siglo XXI, la guerra sigue azotando regiones de nuestro planeta sin compasión alguna. Hemos observado como la avanzada imperialista de la OTAN en Europa del Este decantó en la invasión militar rusa a Ucrania, desarrollándose una guerra reaccionaria que, bien sabemos, afectará especialmente a mujeres, disidencias sexogénericas e infantes con su violencia. Por eso, nos posicionamos fuerte y claro: ¡No a la guerra!

No es solamente la guerra, sino también la brutalidad de una nueva crisis capitalista que prepara un plan de ajuste y recortes contra los pueblos, profundizando la precarización de la vida, que afecta a la mayoría de la población mundial y con particular énfasis a nosotres. La pandemia no hizo más que agravar la desigualdad económica, mientras la avaricia de los grandes capitalistas asesina el planeta y sus ecosistemas. En Chile, recibimos esta fecha como el último 8M con Piñera en el poder, quien se mantuvo impunemente hasta el final de su mandato, y aún con personas privadas de libertad por luchar, presos y presas políticas de la rebelión y mapuche. Este 11 de marzo asumirá el nuevo gobierno del conglomerado de Apruebo Dignidad, con Gabriel Boric a la cabeza. Boric, el mismo que junto a los partidos “de los 30 años” firmó el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución, desviando la lucha de octubre y la lucha por una verdadera asamblea constituyente, al callejón de la institucionalidad y salvándole el pellejo a un Piñera acorralado por masivas movilizaciones populares.

Boric plantea su futuro gobierno, autoproclamándolo feminista, y sabemos que muches compañeres tienen profundas expectativas en esto. Sin embargo, rápidamente mostraron que ese “feminismo” será de la mano de los mismos partidos políticos que nos negaron derechos durante las décadas post dictadura, sosteniendo el legado neoliberal y autoritario de Pinochet. Ello nos plantea el desafío de organizarnos con independencia política poniendo nuestras reivindicaciones por delante de toda simpatía política, al servicio de la lucha por conquistar nuestras demandas históricas.

En este contexto, no podemos contentarnos con convocar a una Huelga General Feminista de forma testimonial, ya que una huelga implica garantizar la paralización efectiva en todos los espacios. Hoy la Coordinadora Feminista 8M tiene la capacidad de convocar a cientos de miles, pero lamentablemente han optado por desmovilizar y dispersar haciendo convocatorias ambiguas, delegando así toda la fuerza que venimos construyendo hace años, generando confusión en muchas compañeras que no saben cuándo y dónde movilizarse. En este sentido, exigimos que la Central Unitaria de Trabajadores y la Confech se pongan al servicio de esta pelea, por un plan de lucha para conquistar nuestras demandas. Nuestra confianza debe estar puesta en la fuerza que tenemos como trabajadoras, estudiantes y pobladoras, que organizadas y en las calles, tenemos la capacidad de transformarlo todo.

A tomar las calles, compañeres por:

– Aborto libre, seguro, gratuito y legal/ Educación sexual integral gratuita, laica, no sexista y

respetuosa de las disidencias/ Separación de las iglesias del Estado;

– Ni una menos, el Estado es responsable;

– Libertad sin condiciones de las y los presos políticos/ Fin al estado de excepción en el

norte y en wallmapu [territorio con fuerte presencia de la comunidad mapuche] / Abajo el racismo y la xenofobia promovida desde el Estado ¡Migrar es

un derecho!

– Igual trabajo igual salario/ Fin al subcontrato, pase a planta ya/ Basta de precarización

laboral ¡abajo el código laboral de Pinochet!

-Que la crisis la paguen los capitalistas

Firmas: