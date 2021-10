Córdoba: “Exigimos juicio y castigo a todxs los responsables del Golpe en Bolivia”

El pasado viernes 1 de octubre a las 11:30hs, en Tribunales Federales se realizó una concentración de Autoconvocados Bolivianxs Residentes en Córdoba para acompañar una presentación judicial que agrega nuevas pruebas que involucran al gobierno de Mauricio Macri en el golpe de Estado realizado en Bolivia, llevado adelante en noviembre del 2019, con el apoyo del imperialismo yanqui y la derecha latinoamericana.

De la mencionada convocatoria participaron organizaciones sociales y políticas, de esta manera se da un nuevo impulso a la causa por los crímenes de lesa humanidad producidos durante el último gobierno de facto cívico militar y eclesiástico en Bolivia. La actividad fue emotiva al recordar a Marcela Expósito, militante del Frente Popular Darío Santillán y de la causa en apoyo a la lucha del pueblo boliviano contra el golpe.

Las pruebas presentadas afirman que el gobierno de “Juntos por el Cambio” apoyó la asonada golpista enviando material bélico. Soledad Díaz dirigente y candidata a Diputada por el Frente de Izquierda Unidad – PO, presente en la concentración, expresó: “Como hicimos desde el inicio del golpe acompañamos a nuestros compañerxs bolivianos en el reclamo de juicio y castigo a todos los responsables. En esta ocasión, venimos a la Justicia Federal cordobesa donde se investigan los crímenes de lesa humanidad durante el golpe en Bolivia, a acompañar en carácter de prueba, el Informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales de la CIDHI-Bolivia, sobre la utilización de municiones de guerra, de cartuchos anti tumultos, gases lacrimógenos y demás pertrechos bélicos enviados ilegalmente desde nuestro país”.

“Cabe destacar que han transcurrido dos años y no se avanzó en la imputación de los partícipes necesarios del Golpe en nuestro país, entre ellos el expresidente Mauricio Macri, el exjefe de Gabinete Marcos Peña, la exministra de Seguridad Patricia Bullrich, el exministro de Defensa Oscar Aguad. Denunciamos que no hay grieta entre el gobierno actual de Alberto Fernández y el anterior de Cambiemos a la hora de garantizar el encubrimiento y la impunidad de los responsables políticos y materiales de los crímenes producidos por mandato directo de imperialismo en la región. Un gobierno que no condena la masacre de un pueblo hermano es un gobierno que puede hacer los mismo contra su propio pueblo”, agregó Soledad.

“En este sentido, también denunciamos al gobierno de Juan Schiaretti que intentó impedir el voto de los residentes bolivianos en Córdoba bajo la excusa de la pandemia en un claro signo de discriminación y de apoyo a los golpistas. Todo nuestro apoyo al pueblo boliviano y nuestros hermanos residentes en Argentina. Juicio y castigo a todos los golpistas».

La lucha por justicia es inseparable de la lucha contra los gobiernos del ajuste y la represión en el continente. En este punto vale tener en cuenta el giro derechista del ejecutivo nacional que designó a Juan Manzur como jefe de gabinete. Cabe recordar que el mencionado ministro tiene estrechos vínculos con Luis Almagro, titular de la Organización de Estados Americanos (OEA), quien es denunciado por el actual gobierno Boliviano como “autor inmediato y responsable de los hechos que han marcado en mi país la muerte de muchos bolivianos»

Tenemos por lo tanto otra razón para llevar adelante la consigna que las mujeres impulsaron en la movilización del pasado 28 de septiembre: #FueraManzur. El giro derechista del gobierno kirchnerista es evidente también en materia de política internacional.

El mejor homenaje a las víctimas de la dictadura encabezada por Jeanine Áñez es la continuidad de la lucha. Cárcel a todos los responsables del golpe. Jallalla Bolivia.

