Perú: nueva crisis política en el gobierno de Castillo

La renuncia del ministro de Interior Avelino Guillén, junto a la destitución del Jefe de la Policía Nacional, desató una enorme crisis política en Perú. No se hizo esperar la renuncia de la propia jefa de gabinete Mirtha Vásquez que, según los medios peruanos, no fue sorpresa, ya que Guillén era del riñón de la ahora ex jefa de gabinete. Vásquez, en su carta de renuncia, hace especial hincapié en la fuerte corrupción en diversas esferas del Ejecutivo peruano y en particular del Ministerio del Interior.

Esta crisis se acentuó por la salida de Pedro Francke del Ministerio de Hacienda, el economista que el gobierno había designado para congraciarse con los mercados. En medio de las deserciones, volvió a instalarse la posibilidad de la vacancia -una línea golpista nunca abandonada por el fujimorismo- o directamente la renuncia del propio presidente Pedro Castillo.

Finalmente, Castillo se apresuró a renovar el gabinete y dar señales a la clase capitalista, designando en Hacienda al neoliberal Oscar Graham, con amplia experiencia en el Banco Central de Reserva, quien también es parte del directorio de ElectroPerú desde el año 2020.

Es la tercera renovación de gabinete en seis meses, lo que ilustra la debilidad del gobierno.

Nuevos nombres, nada nuevo

El nuevo gabinete que prestó juramento se compone de ocho ministros viejos y once nuevos, entre ellos todos los principales. A la cabeza del gabinete se encuentra Héctor Valer, congresista de Perú Democrático. Valer no es otra cosa que un arribista que asumió como legislador por el ultraderechista Renovación Popular, tuvo un coqueteo con el Partido Morado y ahora recaló en el gobierno de Perú Libre. Valer también ha sido acusado de dichos misóginos en el propio parlamento.

Dos cambios importantes se dan en el Ministerio de Defensa, donde asume el militar José Luis Gavidia, de la Marina de Guerra; y en el Ministerio del Interior, donde hace lo propio el ex policía Alfonso Chavarry. Chavarry tiene causas abiertas por abuso de autoridad y hasta acusaciones de vínculos con el tráfico de drogas. No es casual que se nombre a dos miembros de las fuerzas de seguridad en medio de una enorme crisis política, se trata de una señal a estos sectores para buscar su apoyo.

En el Ministerio de Mujer finalmente asume Katy Ugarte quien es del riñón de Castillo y viene a profundizar la cruzada presidencial contra el enfoque de género.

A la derecha

Las sucesivas crisis políticas que ha enfrentado el gobierno de Castillo estos meses de gobierno han corrido a la derecha aun más a su administración. Castillo había asumido con una porción importante de votos provenientes de la rebelión que sacudió a Perú a fines de 2020. Sin embargo, ha nombrado economistas neoliberales, ultraderechistas y miembros de las fuerzas de seguridad en su nuevo gobierno. Una clara señal de lo que se viene: un mayor ajuste.

Solo la organización y movilización independiente del conjunto de los trabajadores y el campesinado podrá abrir una salida para las masas peruanas.