Perú: patrones armados amenazan a trabajadores agrarios

Publicamos un reportaje a la delegada Susan Quintanilla, delegada de los obreros rurales del Fundo Luzmila y dirigente del Sitclariica (sindicato de los trabajadores agrarios del Valle de Ica). Perú se ha visto impactado por las imágenes en las que aparece el patrón del fundo, encima de una camioneta, amenazando a los obreros que reclaman por sus derechos, apuntándoles con una metralleta. No es un exabrupto: es la radiografía de una clase dominante profundamente antiobrera que se considera “dueña” del Perú.

PO: ¿En qué consiste el actual conflicto de los trabajadores agrarios en torno al Fundo Luzmila?

Susan: El conflicto actual de los trabajadores en Fundo Luzmila viene desde hace mucho tiempo. Desde que se creó, el dueño de este fundo no da un trato adecuado al trabajador. Capacita a los caporales para maltratar al trabajador. Los caporales hostigan a los trabajadores. Piden un trabajo casi perfecto, por no decir perfecto. A la mínima, los despiden y no le pagan el trabajo hecho. Muchas veces en campaña nos hacen trabajar hasta las 5 de la tarde. Pero digamos que a las 4 de la tarde dicen que el trabajador ha tenido un pequeño error en el trabajo. Algo que incluso se puede rectificar y corregir. Pero simplemente te despiden: te bota y todo el día que has trabajado no te lo pagan. Desde las 6 de la mañana hasta las 5 de la tarde trabajando en el campo, con el calor, con el azufre, con el polvo. Te esfuerzas por llevar un poquito más a tu casa. Pero ellos no te lo pagan y encima te despiden. Justamente ahora, en la cosecha de la uva, a los trabajadores les han estado haciendo cosechar a partir de las 8 de la mañana por destajo. Ellos te pagan por planta un sol con 50 centésimos dependiendo de qué labor vas a hacer. Pero todos los casos los trabajadores ingresan a trabajar a las 5 o 5:30 de la mañana. Como a esa hora no se puede cortar la uva porque está húmeda, entonces la patronal se aprovecha de estos trabajadores para hacerles hacer cualquier otra labor (limpieza, etc.). O sea dos horas de 6 hasta las 8 de la mañana que no les pagan, porque el trabajo es a destajo. Cansados de estos abusos, los trabajadores empezaron a protestar en el mismo fundo. Aquí es donde aparece el señor dueño Carlos de esta empresa disparando al aire, como se ve en las imágenes. Y una servidora también con revolver disparando al aire. Asustando a los trabajadores, les dijeron que se vayan, que no se les va a pagar. Uno de los trabajadores hizo la denuncia a la Sunafil (Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral). Esto fue tomado por la Sunafil desde Lima y lo está viendo también la ministra de Trabajo. Se supone que están trabajando de forma articulada. Se espera que no quede impune porque este señor no es la primera vez que amenaza con arma de fuego a los trabajadores. No es la primera vez que pretende asustar a un trabajador si este alza su voz para hacer respetar sus derechos.

PO: Los trabajadores rurales salieron a una huelga histórica a fines del 2020, luego de la derrota del golpe de Manuel Merino y lograron que el parlamento votara la derogación de la ley agraria antiobrera impuesta bajo el fujimorato. Pero ¿cómo quedo finalmente la situación social y sindical de los trabajadores agrarios?

Susan: Después de la gran huelga agraria que tuvimos se derogó la ley. Esta ley se derogó en el momento de la crisis que enfrentó a los poderes políticos.

Después de una ley derogada se tiene que poner una nueva ley. Esta debiera ser elaborada sobre la base de estudios técnicos respaldados donde realmente se conozca la situación laboral del trabajador y de la empresa. Cómo va yendo, cómo va pagando al trabajador, en qué se está faltando los derechos de los trabajadores. Se ve obviamente que el Poder Ejecutivo desconoce la situación laboral de un trabajador en la agroexportación. Nos terminaron imponiendo una nueva ley agraria 31.110. Que es lo mismo: parece una copia modificada, con más vacíos que antes, con dos reglamentaciones contradictorias. Está elaborada de manera insuficiente para defender los derechos de los trabajadores. Entonces esta ley no nos respalda y no nos protege. Laboralmente estamos peor que antes: nos faltan aún más nuestros derechos.

PO: ¿El ascenso de Pedro Castillo a la presidencia modificó la situación de los trabajadores agrarios? ¿Hace falta un plan de lucha general para pasar a imponer las reivindicaciones reclamadas?

Susan: Bueno, como se sabe el señor presidente Pedro Castillo Terrones no tiene conocimiento absoluto de cómo llevar el país; tiene noción y quiere mejorar de alguna manera la situación laboral de varios sectores y limitar los privilegios de las grandes empresas, como las mineras, petroleras y agroexportadoras. Pero lamentablemente, hablamos de grandes poderes que se ponen en contra del señor presidente. Aprovechando su falta de conocimiento tratan de sabotear con la prensa, que ya es un cuarto poder que está en contra del presidente. Obviamente, sabotean dando falsas informaciones y asustando a la población. Hasta el momento no hemos visto ningún tipo de mejora laboral. Los trabajadores de distintos sectores estamos en la pelea, ya somos un sindicato reconocido. Estamos en el trabajo de querer llegar al Poder Ejecutivo y al Legislativo para poder corregir esta ley absurda elaborada por quienes no tienen absolutamente nada de conocimiento sobre nuestra realidad.

Sobre la libre sindicalización que está estipulada en esta ley agraria, no se cumple. Más bien estamos pasando por discriminación sindical. Sí ejercemos nuestro labor de sindicalistas, pero la empresa nos persigue. Y no nos vuelve a contratar: se nos están cerrando las puertas en las agroexportadoras para los que ejercemos nuestra labor sindical.

PO: ¿Algún agregado?

Susan: Lo que en realidad nos hace falta es una ley agraria que conozca y respalde al trabajador en defensa de sus derechos laborales. Obviamente nuestra lucha sindical está en ese camino. Tenemos mucho por trabajar y y tener llegada. Esperamos reunirnos con otros sindicatos extranjeros para coordinar. Esperamos también poder contactar a las certificadoras, que son las que le dan carta blanca para poder vender su producto en el extranjero con manos esclavizadas mal pagadas y maltratadas. Nuestros derechos laborales son vulnerados en casi todas las empresas, casi todos los días. No tenemos servicios básicos accesibles y si es que hay, están en un estado deplorable y asqueroso, de forma inadecuada (un hueco hecho en medio del campo a una distancia a la que es muy difícil llegar desde tu lugar de trabajo). No nos dan agua potable para hidratarnos. Anteriormente la tarea de un deshoje era 80 plantas para poder cumplir con tus 29 soles en nuestro jornal; ahora la tarea es de 200 a 250 plantas para poder cubrir 31 soles. Así vemos cuánta mano de obra se ahoga, mientras se llevan una ganancia bruta las agroexportadoras, que año tras año multiplican sus ganancias. Va en ascenso todas sus ganancias y nuestras habilidades son nuestras de numeración no se ve reflejada en eso lo que lo sé los empresarios agroexportadores. Nosotros no estamos en contra de que estas empresas crezcan año tras año. Pero sin vulnerar los derechos de los trabajadores. Tampoco secando el Valle de Ica, haciendo desmedido el uso del agua, sacando pozos subterráneos por doquier. Haciendo que prácticamente se esté secando y cada vez tenga menos agua la población iqueña.