Perú: vamos por el voto nulo

Con la participación de compañerxs de la comunidad migrante y de la Agrupación de Trabajadores Peruanos en Argentina (ATraPer) adherida al Polo Obrero de la Argentina; dirigentes del SUTE (sindicato de maestros) y de la huelga de los trabajadores agrarios; dirigentes del movimiento de mujeres; artistas; colectivos en defensa de las comunidades indígenas y los recursos naturales; trabajadores de distintos gremios; e inclusive compañeros de otras organizaciones de izquierda como el PRT se realizó la charla virtual «¿Por qué lxs trabajadores votamos viciado?», organizada por la Agrupación Vilcapaza.

Abdel Chehade, de Vilcapaza, dio inició a la actividad señalando que estas elecciones se producen en medio de una crisis extraordinaria del régimen político capitalista donde ningún candidato supera el 15% en la intención de voto y que la mayoría de las encuestas coloca al voto nulo y la abstención en primer lugar. Además de la crisis política se da también una enorme crisis sanitaria, con la llegada de la segunda ola y el vacunagate, y económica, con el crecimiento de la pobreza y las suspensiones perfectas (sin goce de sueldo). La pandemia en este contexto actúa como acelerador de las distintas crisis.

Añadió luego que ningún candidato representa una alternativa, incluyendo a la llamada “izquierda” (Pedro Castillo, Verónika Mendoza o Marco Arana). Sobre estos tres candidatos señaló que Arana y el Frente Amplio hoy en día son parte del oficialismo con el presidente Francisco Sagasti; Castillo, por su parte, levanta un programa de nacionalizaciones, pero este no cuestiona la base capitalista y parte de reconocer y pagar el conjunto de la deuda externa; Mendoza, quien fuera hasta hace poco del Frente Amplio, levanta abiertamente un programa de pacto social con los empresarios.

Dante Pfeiffer, dirigente del PRT, por su parte, planteó la necesidad de poner en pie un frente único de los distintos colectivos, partidos y organizaciones populares no solo por el voto viciado (nulo) sino también para organizarnos contra el ajuste que se va a agudizar luego de las elecciones. Enrique Paypay indicó también cómo ninguno de los candidatos de la “izquierda” levantaba un programa anticapitalista o socialista sino que eran partidos puramente reformistas.

Doris Quispe, dirigente de la Agrupación de Trabajadores Peruanos en Argentina y del Partido Obrero, ante la pregunta de por qué no votar a Verónika Mendoza, se refirió al apoyo hacia los distintos gobiernos capitalistas de la región de la candidata (como Alberto Fernández de Argentina) y cómo estos levantan una agenda de brutal ajuste contra los trabajadores. También relató cómo por primera vez los trabajadores migrantes van a poder elegir miembros al Congreso (distritos 26 y 27) y esto ha despertado a muchos políticos oportunistas que nunca han puesto la cara por los miles de peruanos que viven y trabajan en el exterior. Planteó también la necesidad de construir una organización política independiente de los trabajadores en Perú y que con ese mismo fin estaban construyendo ATrAPer en Argentina.

Marco Crispin, dirigente del SUTE, se refirió a la crisis educativa que se profundizó con la pandemia ya que miles de estudiantes se vieron afectados por las pésimas condiciones de virtualidad. También se refirió al candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, quien fuese en su momento dirigente del SUTE. Castillo -señaló Crispin- hace rato traicionó a las bases de los trabajadores de la educación.

Benicio Vega Chuco, dirigente de uno de los colectivos en defensa de los recursos naturales, se refirió a la cuestión de las nacionalizaciones ya que ningún candidato (ni siquiera los de la “izquierda”) planteaba declarar a los recursos del suelo y subsuelo como propiedad estratégica del pueblo peruano, permitiendo así su explotación por mineras transnacionales contaminantes que se llevan las regalías fuera.

Susan Quintanilla, dirigente de los obreros agrarios de Ica, ante la pregunta de si algún candidato se había acercado a los obreros en huelga o por lo menos mencionado algo en su plataforma, respondió de forma tajante: los pocos que se acercaron fue de manera oportunista para pedir que los voten. Los obreros rurales tanto en Ica como en el norte protagonizaron una enorme huelga durante el verano contra la precarizadora Ley de Promoción Agraria que fue salvajemente reprimida (con obreros muertos a manos de la policía) y hasta hoy ningún candidato les dio una respuesta satisfactoria.

Finalmente cerró la mesa César Zelada, también de la Agrupación Vilcapaza, diciendo que el voto nulo es la expresión de un voto de indignación y hartazgo contra el régimen político y es probable que sea el ganador en estas elecciones. Pero el voto nulo per se no es una solución si no va acompañada de la fundación y desarrollo de una herramienta política de lxs trabajadores con un programa anticapitalista y socialista. Llamó a votar nulo o viciado en estas elecciones y a poner en pie un partido político independiente de los trabajadores de la ciudad y el campo.