Saludos internacionales al acto del 1° de Mayo

Eduardo Belliboni (Polo Obrero) habla en Plaza de Mayo

A continuación, compartimos saludos internacionalistas al acto del 1° de Mayo del Frente de Izquierda – Unidad enviados desde Estados Unidos, Cuba, Chile, Brasil, Perú, México y Grecia.

Por la solidaridad internacional en el 1° de Mayo con la clase obrera argentina

We thank the Partido Obrero and other militants who sent solidarity greetings for our robust and successful class struggle action yesterday in Oakland, California.Teachers went on strike and extended their picketing to the port. The teachers strike was a protest against the capitalist privatization schemes which are closing public schools and trying to build a baseball stadium in the port. Dockworkers honored their picket lines and refused to cross their picket lines. Because of the power of working class solidarity the port of Oakland, one of the largest in the U.S., was shutdown.

We know that you are living and working under oppressive conditions in Argentina where half of the population has been forced into poverty. Neo-liberal capitalist schemes are being implemented around the world. The best defense against these attacks is to wage class struggle and defend all workers right to protest by mobilizing in marches, rallies and strikes. Our Longshore Union (ILWU) syndicalist slogan is “An Injury to One is an Injury to ALL.” ILWU has implemented this slogan by striking against ships from Apartheid South Africa and more recently shutting down all West Coast ports in the U.S. and Canada on May Day 2008 to protest the imperialist wars in Afghanistan and Iraq.

Stand in Solidarity with the Struggle of Working Class of Argentina!

Down with the Usurious Debt to IMF!

Increase Wages and Pensions to livable standards!

Free Comrades Ruiz and Arakaki.

Victory to the International Working Class!

No War in Ukraine! Turn the Guns the Other Way! For Revolutionary Defeatism!

Jack Heyman, Chair of the Transport Workers Solidarity Committee ☭4

«Cuba necesita de la solidaridad internacionalista»

Invitados por el Partido Obrero a este acto revolucionario, las y los miembros del colectivo Comunistas, enviamos desde Cuba un saludo solidario a la clase trabajadora argentina en este Primero de Mayo, y en especial a quienes luchan contra el capitalismo y por el comunismo. La única forma efectiva de enfrentar a la burguesía y construir el socialismo es militando en organizaciones marxistas. Hoy, sin desconocer el valioso trabajo del resto de las organizaciones revolucionarias, debemos decir que en Argentina el FIT-U está en la vanguardia de la lucha contra el capitalismo. Esta gigantesca manifestación demuestra el valioso trabajo que han desarrollado los partidos marxistas que conforman el FIT-U. Por primera vez en la historia los trotskismos tienen una fuerza tan grande como sucede hoy en Argentina. Enviamos entonces un saludo revolucionario a cada militante del FIT-U.

Pero el abrazo más solidario está con cada persona que hoy no tiene dinero para comer, con quienes viven en las villas que parecen el apartheid económico del capitalismo en Argentina, con quien ha sido excluido de la sociedad tras ser desechado por el capitalismo ¿Cómo alguien puede decir que el capitalismo ha sido el sistema más eficiente cuando en un país tan rico como es Argentina viven miles de niños bajo la línea de la pobreza?

Este Primero de Mayo, en La Habana, convocados por el Partido Comunista, desfilaron en la Plaza de la Revolución miles de trabajadores. Dicho de este modo, pareciera que en Cuba el socialismo avanza victorioso, pero en realidad, a casi un año de las protestas populares del 11 de julio, Cuba atraviesa su mayor crisis política y económica vivida desde el triunfo de la Revolución. El bloqueo yanki asfixia la economía cubana, a lo que se suma la terrible caída del turismo, principal fuente de ingreso de nuestro país. Pero por si fuera poco, el gobierno toma decisiones erradas que colocan a la clase trabajadora cubana en una situación cada vez más dura. En medio de esta gran celebración de la clase trabajadora pareciera que estas palabras sobre Cuba y viniendo desde Cuba pueden desmovilizar. Pero quienes intenten cerrar los ojos ante estos hechos no comprenderán la difícil realidad que hoy en Cuba viven las grandes mayorías y el Primero de Mayo es ante todo un día de lucha.

Cuba necesita de la solidaridad internacionalista. Una de las mejores formas de hacerlo es intentar romper el bloqueo yanki, organizando envíos de medicina, alimentos, material escolar, porque quien sufre las consecuencias directas de las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos es el pueblo trabajador cubano.

¡Viva la clase trabajadora argentina, cubana y mundial!

¡Viva la solidaridad con Cuba!

¡Abajo el bloqueo imperialista de Estados Unidos contra Cuba!

¡Abajo el capitalismo!

¡No al pago de la deuda con el FMI!

¡Por una segunda Revolución socialista en Cuba y hacia la Revolución comunista mundial!

¡Venceremos!

Blog Comunistas (Cuba)

«La pandemia ha mostrado la verdadera cara del régimen capitalista»

Desde Chile, como Fuerza 18 de Octubre, saludamos este importante hito político que es el acto del FITU por el día de las y los trabajadores, que se alza como una tribuna de lucha contra el ajuste al servicio del FMI que lleva adelante el gobierno del Frente de Todos en complicidad con la oposición derechista.

La pandemia ha mostrado la verdadera cara del régimen capitalista y hoy asistimos a un agravamiento de la crisis mundial. La guerra entre Rusia y Ucrania trajo consecuencias devastadoras para la clase trabajadora de estos países y de todo el mundo, por eso este 1° de mayo, también decimos: guerra a la guerra, por la unidad obrera mundial contra el capital.

En Chile el gobierno de Gabriel Boric rápidamente ha mostrado las garras contra el pueblo trabajador, dejando en claro que se trata de un garante del statu quo que busca cerrar el escenario abierto con la rebelión popular del 2019, valiéndose de las políticas represivas cuando la demagogia no alcanza, como lo demuestran las brutales represiones contra las protestas de estudiantes secundarixs que reclaman condiciones mínimas para estudiar. Ninguna de las demandas puestas sobre la mesa por el pueblo chileno en rebelión ha recibido respuesta y las condiciones materiales de existencia han empeorado sustancialmente en éstos dos años y siguen sufriendo la prisión política decenas de luchadorxs. La agudización de la crisis nos encontrará a miles de trabajadorxs chilenxs luchando en las calles por nuestros derechos frente a un gobierno que con migajas pretende contenernos.

Levantando las tradición de lucha de las y los trabajadores de todo el mundo a lo largo de la historia, saludos socialistas desde un Chile que sigue en pie de lucha. Arriba las y los que luchan.

Fuerza 18 de octubre (Chile)

«La única esperanza para la humanidad está en manos de la clase obrera internacional»

Camaradas,

Desde los Estados Unidos — el vientre de la bestia imperialista– los camaradas de Speak Out Now, militantes socialistas revolucionarios, les enviamos nuestros saludos en la Plaza de Mayo en honor al Día Internacional de los Trabajadores.

Los dos últimos años han dejado al descubierto el sistema capitalista. En Estados Unidos, la clase dominante está utilizando la excusa de la invasión de Rusia a Ucrania para imponer el mayor presupuesto militar que el mundo haya visto jamás. Están tratando de prepararnos para un nuevo período de rivalidad inter-imperialista, una competencia por el dominio del mundo cada vez más entre Estados Unidos y Europa por un lado y China y Rusia por el otro.

Mientras el planeta sigue calentándose, las clases dominantes de todo el mundo han duplicado su dependencia de los combustibles fósiles. Decenas de millones de personas han sido desplazadas y otros millones se enfrentan a crisis alimentarias y de agua. Su sistema amenaza a todos los ecosistemas de la Tierra y a toda la humanidad.

Y a lo largo de estas diversas crisis desestabilizadoras, en muchos países la burguesía cuenta con el nacionalismo y la extrema derecha para dividir a la clase obrera, para intentar debilitar nuestras fuerzas.

Y es en esta situación, que la solidaridad internacional de la clase obrera del Primero de Mayo es tan importante.

Está claro lo que nos prepara la burguesía para el futuro con su sistema devastador.

La única esperanza para la humanidad está en manos de la clase obrera internacional. Y para los revolucionarios, el futuro depende de la profundización de nuestra colaboración internacional.

Feliz Primero de Mayo

¡Y Poder a los trabajadores del mundo!

Speak Out Now (EEUU)

Viva la lucha de la clase trabajadora griega y argentina contra la explotación y opresión del capitalismo

May 1st 2022 finds the whole world in front of big problems about poverty, the energy and food crisis, a pandemic that already completes it’s 3rd year on the planet and above all the threat of a catastrophic war. The working class and the youth are called to face the consequences of the military involvement in Ukraine. The greek government actively participates in the offensive plans of NATO, the US and the EU. A policy dangerous to the interests of the peoples, who have nothing to gain from the rivalries of the capitalists and the geostrategic games of the imperialist powers. The ultimate responsibility for all this lies with capital, which in order to grow its profits destroys our lives, and the government and all the bourgeois political forces pursuing their barbaric policies, which are the staffs of the social and military war against peoples and workers.

The experience in Greece is similar to Argentina. The working class of Greece since 2010 is facing the waves of an endless crisis of barbaric totalitarian capitalism: economic, environmental, energy, health crisis. Unemployment, poverty, inequality, social insecurity, poor working conditions, poor health care, poor living conditions, are the normality of the working class, which touches the majority of the people after continuous IMF-EU memoranda . After 12 years of a continuous assault on workers’ and people’s rights, most of the previously existing rights and freedoms no longer exist. The liberalization of the Greek economy has deepened with a new set of neoliberal rules and laws regulating working conditions and social life. Greek workers are considerably poorer while working for longer hours, the unemployment is stabilised over 20% (compared to 10% before the crisis), the health and education systems have been degraded.At the same time the biggest part of the state sector has been privatized (by all governments) and the environment has been destroyed by various investments which have been allowed under the new neoliberal laws which have been voted over this period.

We live in Greece, through the years of crisis, a provocative redistribution of wealth in favour of the powerful. We also live, the dissolution of illusions on the possibility of social peace, without the rupture with the strategic values of capitalism. Numerous governments changed during these years of crisis but none of them went beyond the European Union and IMF framework. The implementation of this policy which also appeals to the Greek capital is the main factor for the fast decay of all political powers that governed Greece since 2008.

The anti-capitalist and revolutionary left must speak and act openly and clearly, naming and targeting the enemy and the cause of this situation in total. The only path is the brotherhood of the peoples, the international solidarity and the common struggle against capitalism in the prospect of the revolution. We need to draw the road of the break of our country from the EU/IMF but under an internationalist viewpoint. Similarly, we need to build a strong anti-war, anti-imperialist movement in order to promote the cause for the disengagement of Greece from NATO, in order to promote peace and solidarity.

On May 1, we unite our voices and struggles internationally with the workers of the world, to overthrow the anti-labor policy of capital and its governments, to fight for a just peace, with solidarity and a common struggle of the peoples against the imperialist rivalries and wars of capital. For a dignified life without human exploitation, for a clean environment away from the capitalist profit that destroys the planet, for a society of solidarity and liberation from all oppression. For workers’ democracy. For the wealth and life we ​​produce and deserve.

NAR (Nueva Corriente de izquierda para la Liberación Comunista) (Grecia)

«Por la unidad socialista de América Latina»

O Agrupamento Tribuna Classista quer daqui do Brasil saudar o ato de 1º de maio, dia Internacional dos trabalhadores, que será realizado pela FIT-U, em especial ao Partido Obrero, na Praça de Maio com as palavras-de-ordem «abaixo o pacto com o FMI, pelo salário e o trabalho, contra a repressão aos que lutam e guerra à guerra», às quais estamos de pleno acordo.

Se faz público e notório o protagonismo do movimento piqueteiro, através do Polo Obrero e da Unidade Piqueteira, que enfrenta nas ruas sistematicamente o ajuste fundomonetarista do governo de centro-esquerda de Alberto e Cristina Fernández, o qual responde pela fome e a miséria que se alastra por todo o país, bem como pela repressão desencadeada aos trabalhadores e suas organizações que buscam uma saída independente da crise capitalista através da luta.

Aqui no Brasil, a escalada da mesma crise capitalista mundial agravada com a guerra de rapina imperialista cada vez mais impele diversas categorias de trabalhadores pra luta contra a corrosão dos salários e das suas condições de vida provocada pela alta inflacionária, combinada com uma recessão econômica que atinge cerca de 12 milhões de trabalhadores desempregados, sem contar os outros tantos milhões que amargam a informalidade, a precariedade no trabalho, o sub-emprego e o chamado desalento que atinge os que já perderam sua auto-estima para irem em busca de um posto de trabalho.

O governo Bolsonaro promove uma verdadeira provocação contra os servidores públicos federais frente às greves e manifestações no INSS, Ministério do Trabalho e Previdência, INCRA, IBAMA, Universidades federais, Banco Central, Receita Federal, etc. anunciando 5% de reajuste linear (o que não cobre nem a inflação do corrente ano), enquanto corta os salários dos trabalhadores que estão paralisados em uma greve por tempo indeterminado e através do Ministério da Saúde anunciou o fim da Emergência Sanitária num quadro de tendências de agravamento da pandemia na China, prenunciando um novo agravamento da crise sanitária por conta de novas variantes do COVID-19.

A crise do governo Bolsonaro, com a queda do Ministro da Educação envolvido em corrupção com os pastores evangélicos, as denúncias que vieram à tona em torno do orçamento das forças armadas (compra de viagra e de próteses penianas, pasmem!), a «graça» promovida por Bolsonaro pra absolvição do parlamentar bolsonarista condenado pelo STF, as denúncias envolvendo o famigerado «orçamento secreto» sob controle do Centrão, etc. são sintomas de enfraquecimento não somente do governo, mas do conjunto de um regime político, em processo de deterioração completa.

Nestes marcos se favorece a luta das massas que iniciam gradativamente processos de ocupações, greves, manifestações de rua, piquetes, etc., os quais embora muito incipientes, tendem a ocupar o centro da situação política nacional. Todos os partidos que dão sustentação ao regime político correm contra o tempo, na esteira da crise insuperável do capitalismo a nível mundial.

Enquanto isto, a CUT e seus sindicatos agem descaradamente para conter as lutas em curso, sob a batuta da candidatura Lula em aliança com Geraldo Alckmin, um homem de ultra-direita que governou a cidade e o Estado de São Paulo, e que através do seu partido, o PSDB, um dos principais protagonistas do golpe de estado de 2016, atacou profundamente os trabalhadores, sendo conhecido publicamente como o Verdugo da Ocupação do Pinheirinho, tendo promovido um verdadeiro massacre naquela ocasião através de uma brutal violência policial no despejo de centenas de famílias trabalhadoras, no município de São José dos Campos.

A burocracia cutista inventou o «estado de greve» como um meio de dissimulação de que está orientada a abortar qualquer tipo de luta dos trabalhadores contra o governo Bolsonaro. Esta orientação ficou escancarada na categoria dos servidores públicos federais. O Fórum Nacional dos Servidores Públicos – FONASEFE chegou a aprovar indicativo de greve geral, mas os sindicatos ligados à CUT e ao PT foram orientados a não aderir, abortando o que estava previsto pra ser a maior luta contra Bolsonaro no início do corrente ano. A própria burocracia age como um auxiliar do governo Bolsonaro perseguindo e intimidando os trabalhadores que saíram à luta furando o seu bloqueio.

Por outro lado, a maioria do PSOL conduz o partido para uma Federação com a Rede e o apoio à candidatura de Lula já no 1º turno, mesmo com a aliança totalmente sem princípios com o golpismo que migrou do PSDB para o PSB (este também apoiou o golpe de estado), prenunciando uma crise sem precedentes desde que o mesmo foi criado, como subproduto da crise do governo de conciliação de classes de Lula e do PT, no seu primeiro mandato.

Não resta senão apoiar e defender a FIT-U na Argentina neste 1º de maio e todas as frentes únicas de trabalhadores que se constituirem de maneira independente da burguesia, dos seus partidos e do conjunto dos seus regimes políticos.

– Por um 1° de Maio operário, revolucionário e socialista, no mundo inteiro

– Pela unidade socialista da América Latina

– Abaixo a guerra de rapina imperialista

– Pela unidade dos trabalhadores ucranianose russos o leste europeu para varrerem com o imperialismo e com as oligarquias restauracionistas

Trabalhadores do mundo interino, uni-vos! Derrotar o imperialismo e as burguesias nacionais com os métodos da revolucao mundial do proletariado.

– Por governos de trabalhadores e pelo socialismo.

Tribuna Classista (Brasil)

«Retomar el significado del 1 de Mayo como un día de acción»

Para nosotros la lucha de la izquierda en Argentina es un ejemplo histórico que nos inspira.

Felicitaciones por retomar el significado del 1 de mayo como un día de acción, como el día de la lucha de los trabajadores. Una fecha donde la iniciativa es movilizar a toda la población para cambiar el rumbo de la política económica.

Viva la lucha de la clase trabajadora internacional.

Política Revolucionaria (Brasil)

«Los estragos de la crisis se cargaron sobre las espaldas de los trabajadores»

Desde México, el Grupo de Acción Revolucionaria enviamos un saludo fraterno y combativo al acto del primero de mayo del Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad

Este Día Internacional de la clase Trabajadora, lo vivimos con el casi total levantamiento de las medidas sanitarias y de confinamiento tras la pandemia por el covid 19, sin embargo la carestía de la vida no se detiene; ha pasado que la crisis no la pagaron los capitalistas y por el contrario, sucedió lo que hemos venido denunciando desde inicios de la pandemia, es un hecho que los estragos de la crisis se cargaron sobre las espaldas de los trabajadores, las mujeres y las juventudes a nivel internacional.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) anunció a principios de este año que el desempleo mundial se situará durante el 2022 en 207 millones de personas, superando alrededor de 21 millones de desempleados más que en 2019.

En México, al levantamiento de las medidas de confinamiento se le ha denominado regresar a la “nueva normalidad”, esta nueva normalidad ha significado para la clase trabajadora mexicana una realidad de 2.1 millones de mexicanos en situación de desempleo y 7.9 millones de personas económicamente inactivas, donde una mayoría de estos desempleados son jóvenes y mujeres; la nueva normalidad para las y los obreros ha significado reducción de sueldos, regreso a clases presenciales sin protocolos y sin un sólo peso de aumento al presupuesto, condiciones laborales precarias para la joven clase trabajadora e incremento de la violencia y los feminicidios.

Este primero de mayo, seguimos luchando por derechos laborales básicos, como la jornada de 8 horas y prestaciones laborales, pues la pandemia generó un retroceso a los derechos laborales de la clase obrera, en particular los de las mujeres, quienes no sólo fueron despedidas durante la pandemia, sino ahora que se regresó a la nueva normalidad no les regresaron el empleo y la reducción del salario nunca se fue.

Desde el Grupo de Acción Revolucionaria nos sumamos a la lucha internacional contra la crisis, llamando desde el Evento del FITU Argentina a seguir luchando por el cobro de un impuesto a los empresarios que se enriquecieron durante esta pandemia a costa de nuestro endeudamiento, contra la violencia estructural que sostiene los feminicidios en México y en el mundo, por derechos laborales plenos para las mujeres y el conjunto de la clase trabajadora, ¡exigimos trabajo igual, salario igual!, ¡basta de precariedad laboral para la juventud!, ¡vamos por escala móvil de salarios para combatir la carestía de la vida!

¡Por una alternativa obrera, de las mujeres y socialista!

Grupo de Acción revolucionaria (México)

Saludo desde las tierras de Mariátegui y Vallejo

Estimadxs compañerxs, desde la tierra de Mariátegui y Vallejo, reciban un combativo saludo por parte del Movimiento Sin Techo del Perú (MST-P), en este 1ro de Mayo, día internacional de la clase trabajadora.

El importante Acto que Uds. realizan no puede ser más acertado desde el punto de vista estratégico. Y es que nos encontramos en una crisis mundial, que está desenvolviendo, por un lado, una guerra militar en Ucrania (que puede convertirse en una III Guerra Mundial), y por otro en un alza del costo de vida que “golpea” los bolsillos de la clase obrera.

Esta situación conllevó a una situación convulsa en Perú donde el gobierno de Castillo (que se reclama del pueblo), tuvo que descargar una furiosa represión durante la rebelión popular de hace un mes atrás con el saldo de 6 muertos. Esta tendencia semibonapartista de reforzar sus vínculos con el régimen militar-policial (declaratorias de emergencia y represión de varias protestas como en Las Bambas, Moquegua, etc.), se ve potenciada con la consigna del “Cierre del Congreso”.

Así las cosas, mientras que por un lado reprime, por otro, acaba de plantear (producto de la presión popular), un proyecto de Ley para que el Congreso apruebe una segunda ánfora durante las elecciones locales de octubre de este año, donde el pueblo decida si desea una Asamblea Constituyente (AC).

Esta cuestión ha creado una enorme confusión en la vanguardia de la clase trabajadora, que cree que la AC sería una solución a su situación de opresión, cuando la AC que está planteando el gobierno es completamente subordinada al régimen de explotación capitalista.

Por estas razones, en este 1ro de Mayo, el desarrollo del Partido Obrero y el FIT-U como un partido y un frente de corrientes clasistas, respectivamente, es aleccionador para las masas trabajadoras del Perú.

César Zelada, dirigente del MST-P (Movimiento Sin Techo de Perú).