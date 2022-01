Sudáfrica: enorme huelga en la alimenticia Glover

Desde fines de noviembre, los cinco mil trabajadores de la empresa Glover, la principal productora de lácteos, bebidas y diversos alimentos de Sudáfrica, vienen protagonizando una gran lucha en contra de la pretensión patronal de imponer recortes de personal (se prevén 800 despidos en febrero), rebajas salariales y aumento de la jornada laboral. Los trabajadores denuncian que la intención de la empresa es producir un vaciamiento industrial para reemplazar la producción local por productos elaborados en Israel. Es que desde el 2019 Glover es propiedad de CBC (Central Bottling Company), un conglomerado israelí que entre otras actividades envasa Coca Cola en los territorios ocupados por el sionismo.

Los obreros han acumulado una experiencia con la patronal, que ya en 2021 cerró plantas dejando a 1600 trabajadores en la calle. Se ha puesto de manifiesto para el colectivo de trabajadores la necesidad de responder a la ofensiva con una medida categórica. Así, organizados fundamentalmente en dos sindicatos, Giwusa (General Industries Workers Union of South Africa) y FAWU (Food and Allied Workers Union), los cinco mil trabajadores vienen sacudiendo la vida del movimiento obrero y popular sudafricano no solo con la huelga sino también con movilizaciones en Johannesburgo y Ciudad del Cabo y con encuentros sindicales abiertos donde han cosechado el apoyo de más de 25 organizaciones, entre ellas numerosos sindicatos, pero también organizaciones de desocupados y asociaciones de solidaridad con la causa palestina. Hace una semana, a través de la seguridad privada, Glover reprimió violentamente con gases y balas de goma un acto en puerta de fábrica.

La última campaña lanzada por los trabajadores en lucha es un boicot a los productos de Glover, llamando a los consumidores a no comprarlos y a los comerciantes a no ofrecerlos, iniciativa que ha cosechado una simpatía importante. Junto con esto se han organizado caravanas de obreros que recorren comercios para convencer a los dueños de las tiendas acerca de retirar de la venta esos productos. Los trabajadores resolvieron convocar para esta semana una jornada nacional e internacional de solidaridad con su lucha.

Un aspecto saliente del conflicto, que lo dota de un importante volumen político, es la denuncia que los obreros hacen del carácter sionista de la patronal, por lo que se han congraciado con las organizaciones de defensa de la causa palestina. La empresa asienta buena parte de sus negocios en la Cisjordania ocupada. Entre el pueblo trabajador sudafricano la solidaridad para con Palestina tiene un historial, habida cuenta la analogía que se da entre el apartheid y la situación del pueblo palestino, junto con la conciencia acerca de la histórica alianza que existía entre el Estado sionista y el régimen segregacionista de Sudáfrica. Así, junto con la defensa de sus derechos, los obreros reclaman la nacionalización de la empresa.

El gobierno del Congreso Nacional Africano (que gobierna en alianza con el Partido Comunista y con la central sindical oficial Cosatu) viene jugando a favor de la patronal, negándose a recibir a los huelguistas. El Poder Judicial también sabotea la lucha obrera; la Corte se pronunció ya en contra de cualquier “protesta violenta” y en estos momentos está analizando la prohibición de la huelga a pedido de la patronal.

Existe en Sudáfrica un importante proceso de luchas en el movimiento obrero en el último periodo que tuvo su hito con la huelga nacional metalúrgica del 2021, panorama del que la lucha de Glover es un ejemplo saliente. Este cuadro se refleja en el creciente desprestigio de la Cosatu, acicateado por la expulsión de la central del sindicato metalúrgico en 2016. Un reguero de organizaciones, entre las que se cuentan las protagonistas de la lucha de Glover, han sido expulsadas o se han organizado independientemente de la central oficial al calor de este proceso. En estos momentos hay luchas entre los trabajadores de la salud y los mineros, entre otros. Una acción de lucha nacional del movimiento obrero sudafricano sería un enorme refuerzo a la lucha obrera. Viva la huelga de los trabajadores de Glover, reforcemos la campaña solidaria.