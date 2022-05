ISFD 82: fortalezcamos a la Izquierda Estudiantil al Frente en el CAI

El ISFD N° 82 es uno de los terciarios más grandes de La Matanza, cuenta con más de 3.000 estudiantes. Las elecciones del claustro estudiantil del Consejo Académico Institucional son una instancia muy importante ya que allí se debaten cuales y cómo se aplicaran la mayoría de las políticas educativas en el terciario.

Este año se presentarán dos listas que ya están en el CAI, lo cual nos insta a hacer un balance de sus agendas y posicionamientos. Mientras Tribuna Estudiantil (UJS + Independientes) defendió y promovió permanentemente la lucha en defensa de la educación pública y con esa perspectiva se presenta en la lista Izquierda Estudiantil al Frente, la agrupación La Walsh mantiene su alineamiento a la Celeste de Baradel y el PJ, los que aplican el ajuste educativo que tiene su traducción en las pésimas condiciones en las que cursamos.

¿Qué estuvo pasando en el 82?

Las elecciones de CAI se llevarán adelante en un contexto de presencialidad, donde la situación edilicia del edificio central es calamitosa. El edificio propio, cuya inauguración en 2018 fue arrancada por la lucha estudiantil a pesar del límite que supuso la conducción del centro de estudiantes La Walsh, fue construido para una capacidad menor a la que ya existía entonces. Esto traza las bases para implementar la reducción de aspirantes a la educación terciaria.

El colpaso del edificio, expresado en el hacinamiento y en las cursadas en la biblioteca y en el patio, se profundizó con el cierre de la sede 15. El problema de la infraestructura fue “resuelto“ por las autoridades educativas (y con la mirada complaciente del centro de estudiantes) por dos vías. Por un lado, al inicio de clases en 2021, la Jefatura Regional reconoció haber expulsado a más de 200 aspirantes por falta de presupuesto para los terciarios de La Matanza. Este año, optaron por implementar un sistema de falsas burbujas, donde los estudiantes alternan una semana de presencialidad y virtualidad, pero en la semana de cursada virtual no tienen clases. Esto último es una devaluación de la calidad educativa, el cuerpo docente se niega (decisión que apoyamos) a dar dos clases sin remuneración y los estudiantes no cursan durante esas semanas.

La cursada en la sede 85 se realiza sin agua y con grandes problemas de infraestructura. Una realidad general de los profesorados matanceros que comparten edificios con otros niveles, que no están acondicionados para el uso de los estudiantes de los institutos. Mientras tanto, Espinoza festeja la escandalosa ejecución millonaria y fantasma del Fondo Educativo en infraestructura.

La cotidianeidad de la cursada se da en un marco de no implementación del boleto educativo y de otorgamiento de becas irrisorias para sostener los materiales de cursada. A esto último se suma que en 2019 el municipio resolvió otorgar una fotocopiadora para el instituto al centro de estudiantes, pero aquella nunca apareció. La Walsh hizo campaña con el cheque recibido y no hay informe de los destinos de ese recurso que es para los estudiantes.

Por último, este contexto se da con un CAI cuyo sistema y representación deben democratizarse. Los equipos directivos tienen voto doble en caso de empate, el claustro no docente en el 82 no existe, el claustro estudiantil se encuentra en minoría y el primer año tiene vetado su derecho a elegir sus representantes. Este funcionamiento continuará en tanto no le demos fuerza a la pelea por democratizar el CAI y por tener más consejeros estudiantiles independientes de las autoridades, que hoy están en la minoría de Tribuna Estudiantil.

Izquierda Estudiantil al Frente: en defensa de la educación pública superior

Tribuna Estudiantil supo defender su lugar en el claustro estudiantil del CAI. Es importante comprender que el terciario no es una burbuja y que nuestra lista es una expresión de la retroalimentación que se da entre lo que llevamos al CAI y los procesos de lucha que los estudiantes dan en la calle y las aulas, y por ello Tribuna Estudiantil la encabeza.

Durante la virtualidad, Tribuna Estudiantil conquistó que no corran faltas ni se pierda la regularidad, ya que como consecuencia del ajuste la conectividad no era una realidad generalizada en el estudiantado. En ese sentido, movilizamos por conectividad al Ministerio de Educación y fuimos parte del acampe de miles de estudiantes junto a la Juventud del Polo Obrero.

Realizamos un relevamiento de los aspirantes expulsados por cupos ilegales en 2021. Movilizamos a la Jefatura para exigir el ingreso irrestricto de más de 200 estudiantes. Este año, organizamos jornadas de digitalización de documentación y garantizamos una guardia durante el período de inscripción para ayudar a quienes no tenían los medios virtuales para anotarse, impidiendo que la inscripción online se convierta en un elemento expulsivo.

Apoyamos la lucha docente por la ampliación y mejora de la infraestructura de las escuelas, donde se cursan también carreras terciarias, junto al Suteba Multicolor. Llevamos al Consejo Escolar nuestro rechazo al cierre de la sede 15 y un pedido de ampliación del edificio central. Presentamos ante ese mismo consejo y empresas de transporte, el proyecto para que salgan colectivos desde el instituto, con el aval de más de 1200 firmas de estudiantes. También presentamos un pedido que les estudiantes de la sede 85 hicieron llegar a Tribuna para que se solucione de manera urgente el problema del agua.

Además, marchamos a La Plata acompañando el pedido de informe presentado por la banca del Partido Obrero en el Frente de Izquierda en la legislatura bonaerense para exigir la implementación del boleto educativo terciario. También acompañamos las movilizaciones de los docentes del programa ATR, muchos son estudiantes y están totalmente precarizados. Y organizamos un plenario de terciarios de La Matanza, junto a la UJS e independientes con la perspectiva de esctructurar un plan de lucha contra el ajuste educativo.

La Walsh es cómplice del ajuste educativo



El presupuesto educativo sancionado por el gobierno provincial cae 40 puntos. Esto repercute en las condiciones de cursada. La Walsh, que también integranta el CAI, está ligada históricamente a este gobierno y a la intendencia de Fernando Espinoza. Por ello no ha mencionado palabra alguna contra el cierre de la 15, la exclusión de los más de 200 aspirantes del año pasado, entre otras problemáticas. La palabra “ajuste” la tienen prohibida. Quienes ajustan son los mismos a los que les hicieron campaña. Brenda Vargas Mayti, ex presidenta de La Walsh y ahora diputada nacional, votó a favor del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (que apoyan Kicillof y Espinoza) que implica un recorte del presupuesto educativo.

La dirección del instituto ejecutó maniobras que burlaron lo acordado en el CAI para el desarrollo de las elecciones: impuso fechas adelantadas para presentar lista, bajó candidatos de Tribuna Estudiantil porque ya estaban en el CAI y no quiso entregar los padrones. En cambio, a la agrupación La Walsh le permitió repetir candidatos. Queda claro el vínculo de esta última con la dirección. En las reuniones de CAI, donde no solo pasaban medidas antieducativas ante las que La Walsh se resignaba como conducción del centro, la dirección también maniobraba o movía las reuniones a horarios antiobreros para que los consejeros de Tribuna no participen. Sorteando estos accionares inspirados en La Celeste de Baradel, Tribuna Estudiantil dio pelea y se presentó en la lista Izquierda Estudiantil al Frente.

Es fundamental fortalecer una alternativa independiente de los gobiernos que ajustan la educación, que proponga y organice los reclamos estudiantiles tanto en el CAI como en las calles. Solo la Izquierda Estudiantil al Frente puede representar una alternativa a la política entreguista de la actual conducción, que es cómplice del ajuste educativo. Hay que democratizar el CAI y fortalecer una alternativa independiente con Izquierda Estudiantil al Frente.

¡Fortalezcamos a la Izquierda en el CAI! Y sigamos organizándonos con Tibuna Estudiantil por mejorar la infraestructura del edificio central y de la sede 85, por la ampliación edilicia para que nadie se quede sin cursar, por presupuesto para el desdoblamiento de los cursos, por nombramiento de personal docente y administrativo bajo convenio, para que ningún curso quede sin docente. Por el ingreso irrestricto a la cursada. Por un buffet estudiantil barato. Por aumento de la beca Progresar a $15.000 y la implementación del boleto educativo terciario. Por la aplicación de ESI laica y científica.