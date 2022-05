Juicio Arana Residual: viernes 13 será el veredicto

El 13 de mayo llegará a su fin el juicio fragmentado Arana Residual, con la lectura del veredicto contra Miguel Osvaldo Etchecolatz y Julio César Garachico, por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el genocidio contra les compañeres Jorge Julio López, Norberto Rodas, Alejandro Sánchez, Patricia del Orto, Ambrosio de Marco, Guillermo Cano y Francisco López Muntaner.

La audiencia será presencial, es el primer veredicto sin restricciones de público por la pandemia que retomará la presencia histórica de los organismos de DDHH, organizaciones sociales, políticas, familiares y público en general.

La misma comenzará a las 10 hs. con las últimas palabras de los imputados y luego a las 14 hs. será el veredicto, en la sala de audiencias de la Cámara de Apelaciones de La Plata (calle 8 entre 50 y 51).

También se podrá ver por el sitio del Poder Judicial (www.cij.gov.ar) y su canal de Youtube.

Desde el espacio jurídico-político Justicia Ya! La Plata, del cual APEL forma parte, convocamos a llenar nuevamente la sala de audiencia para escuchar la lectura del veredicto.

Exigimos cárcel común, perpetua y efectiva para los imputados. Son 30.400, fue genocidio. No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos.