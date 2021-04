Justicia por Lito Costilla

Lito Costilla fue asesinado por tres efectivos de la policía en la localidad platense de Tolosa. Su familia viene impulsando una campaña en reclamo de justicia.

La muerte de Lito suma un caso más de la política de empoderamiento de las fuerzas represivas en todo el país y en particular en la provincia de Buenos Aires, donde las policías locales, como en este caso, y la Bonaerense bajo el mando del ministro Sergio Berni, son responsables de abusos policiales, violencia, desapariciones y casos de gatillo fácil.

Los efectivos Damián Antonio Aquino, Mauricio Rodríguez Medina y Sergio Ceferino Martínez son los principales implicados en el caso, quienes dieron noticia de la muerte de Lito bajo supuestas circunstancias de un siniestro vial. Sin embargo, todas los peritajes y las pruebas indican que esta versión no sería cierta ya que el cuerpo de Lito presentaba secuelas de una brutal golpiza.

La intervención de la policía ha dado lugar a que la causa, que tramita en la UFIJ N°10 de La Plata, figure bajo la carátula de “averiguación de causales de muerte”, lo que no centra la investigación sobre los agentes implicados, a quienes pretenden reincorporar en sus funciones y absolver de toda responsabilidad.

Desde la familia reclaman el cambio de carátula a “homicidio con dolo eventual”. Denuncian la responsabilidad de los efectivos locales a cargo del intendente Julio Garro y denuncian una política de encubrimiento policial, por parte de las instituciones del Estado.