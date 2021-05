Berni al acecho de la juventud

Sergio Berni, el ministro estrella de Axel Kicillof, y hombre mimado de CFK, continúa al acecho de la juventud, especialmente la empobrecida. Nuevamente puso en la agenda avanzar en una “nueva ley penal juvenil” para que se baje la edad de imputabilidad a los menores de 14 años de edad. En un reciente tuit publicó: “es impresionante como ha bajado la edad delictiva. En un país donde se ha podido discutir la interrupción del embarazo, no podemos dejar de analizar una ley de criminalidad juvenil”. Ya había tuiteado en un sentido semejante en diciembre.

Los argumentos de Berni son pérfidos y mentirosos: en primer lugar porque los delitos cometidos por menores de 16 años representan un 3,2%, un porcentaje ínfimo. En segundo lugar, porque pretende igualar dos problemas completamente diferentes. Mientras que el aborto legal es un derecho vital para el conjunto de las mujeres, conquistado mediante la lucha, la baja de edad de imputabilidad es una política reaccionaria y un retroceso en materia de derechos humanos.

Una agenda reaccionaria para ocultar la crisis

Poner a la juventud como chivo expiatorio para impulsar una agenda reaccionaria es un truco utilizado por ministros y candidatos derechistas, especialmente cuando la crisis los golpea severamente. Lo mismo hizo el macrismo, con Patricia “Chocobar” Bullrich en el 2019.

La provincia de Buenos Aires está asediada por la pobreza, alcanzando al 50% de los adultos y al 70% de la juventud. Estamos pasando el peor momento de la pandemia. Por más que Kicillof y sus voceros se esfuercen por insistir en “la lluvia de vacunas” lo cierto es que la inmensa mayoría de municipios no alcanzó a inmunizar con la primera dosis ni al 20% de su población. Las clínicas y hospitales están abarrotadas de enfermos, en el interior el colapso es total. El confinamiento corto de Alberto Fernández, apoyado por el gobernador Axel Kicillof, es insuficiente por donde se lo mire. Mientras tanto, continúa la sangría del pago de la deuda externa y el ajuste fiscal, en detrimento de la salud, la educación y el trabajo.

Es en este contexto en el que Berni sale a la carga contra los jóvenes. Intenta exhibir su política de mano dura como una solución para la provincia de Buenos Aires. Lo hizo antes cuando desalojó brutalmente a las familias de Guernica, junto al “Cuervo” Larroque.

El huevo de la serpiente

Pero Berni no actúa solo, es apañado por Kicillof y CFK. El gobernador no dudó un segundo en sostener a Berni incluso frente a la desaparición forzada seguida de asesinato del joven Facundo Astudillo Castro el año pasado.

La derecha no se incuba únicamente en Juntos por el Cambio, en Espert, Milei y Gómez Centurión. También lo hace dentro del Frente de Todos, bajo la cobija de los supuestos “progresistas nacionales y populares”. Para terminar de confirmar el alineamiento del kirchnerismo con sectores derechistas, recientemente comenzó a ganar fuerza un nuevo ascenso de Daniel Scioli como primer diputado nacional del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires. Se concrete o no, el kirchnerismo no duda en barajar candidatos y sostener funcionarios que son verdaderos verdugos de la juventud y los trabajadores. Lo hacen en función de ganar aun más las simpatías de los capitalistas nacionales e internacionales.

Organizarnos y luchar contra los partidos capitalistas

La juventud tiene el desafío de estructurar su organización política con independencia de todos los gobiernos capitalistas. Por más que se pongan el saco de progresistas, los K anidan a los Berni, justifican represiones, desalojos y callan frente a desapariciones forzadas.

La Juventud del Polo Obrero y la UJS impulsaremos una vigorosa deliberación en toda la juventud para que en cada rincón bonaerense crezca una verdadera organización independiente y revolucionaria que luche contra el ajuste y la represión. Sumar a la juventud a la luchar junto al FIT-U contra los partidos de la clase capitalista es una tarea insoslayable en esta etapa política.

Fuera Berni. Abajo el ajuste y la represión. Trabajo genuino para la juventud. Triplicación del presupuesto educativo; computadoras, becas y wifi para poder estudiar. Vacunación masiva para toda la población. No al pago de la deuda, ningún acuerdo con el FMI.