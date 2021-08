Santa Fe: el gobierno intenta cooptar a los centros de estudiantes secundarios

El Ministerio de Educación de Santa Fe convocó el pasado viernes 30/7 una reunión virtual bajo la premisa de “fortalecer los centros de estudiantes” de los secundarios de la provincia, un nuevo intento de bajar línea desde el poder político y del Estado para que les estudiantes nos organicemos a su imagen y semejanza. Una injerencia que apunta a acallar nuestros reclamos urgentes.

La propuesta se les hizo a las autoridades de los distintos colegios, quienes eran las encargadas de extenderle la invitación a quienes vayan a asistir. Nos convocaron desde el Equipo de Coordinación Estudiantil del Ministerio, que tiene a la cabeza a Lucas González, secretario general de la JP, para “facilitarnos las herramientas conducentes al fortalecimiento de la organización estudiantil”. Según la propuesta que se había girado, en esta reunión se iban a analizar los estatutos de los distintos colegios e incluso el Ministerio iba a entregar un instructivo de “pasos a seguir” para la conformación de un centro de estudiantes. Es decir: una intervención del Estado en la organización gremial de les estudiantes para regimentarla.

De nuestros reclamos en materia de infraestructura escolar, becas y conectividad para seguir estudiando, nada. Esta no es la primera reunión convocada por el gobierno: el pasado 25/6 nos habían convocado con la finalidad de hablar sobre cómo se había organizado la conectividad en las distintas escuelas. En esa ocasión participamos estudiantes del CESN1 que intervenimos para plantear cómo en nuestro colegio solamente un 29% de les estudiantes tienen una computadora propia y casi un 20% no tiene acceso a internet, datos que recogimos del relevamiento que hicimos como Centro de Estudiantes. Que no sorprenden, luego de un 2020 que dejó a miles de pibes por fuera de la educación por la falta de acceso a la conectividad.

Planteamos la necesidad de que se arregle el punto wifi de la Plaza Sarmiento (la plaza en la que se encuentra el Normal 1) que desde 2018 no funciona y en toda la pandemia el gobierno no reparó, pedimos becas y dispositivos para la conectividad. Pero nada respondieron ante estos reclamos más que la promesa de una próxima reunión «para seguir intercambiando». Entramos así en el clásico bucle de reuniones que lo único que tienen para ofrecernos son excusas para tapar el ajuste educativo en curso.

Qué quiere el Ministerio de Educación

Lo que oculta el Ministerio bajo un supuesto interés por fortalecer la organización de la juventud es el hecho de que esta organización existe para luchar contra el ajuste educativo que ellos despliegan. Somos quienes integramos los centros de estudiantes les que luchamos por condiciones edilicias cada vez que el techo de una escuela se cae a pedazos; les que exigimos la ESI y la derogación de los códigos reaccionarios de vestimenta; planteamos que no existe educación sin acceso a la conectividad.

El gobierno de Omar Perotti es el responsable de que la educación en Santa Fe esté en condiciones miserables y pretende intervenir en la organización de la juventud para acallar nuestros reclamos.

Este es el balance de lo que pasó con la Federación de Estudiantes Secundaries (Feser), que está dirigida por distintas agrupaciones kirchneristas y peronistas, y que durante todo el 2020 no denunció el ajuste del gobierno ni mucho menos convocó a una movilización por todos los reclamos estudiantiles.

El camino a seguir es el de la juventud piquetera y los centros de estudiantes independientes que pusimos en agenda lo que las burocracias estudiantiles callan. Sigamos luchando por nuestros derechos.

