La Rioja: Docentes Autoconvocados votaron paro por tiempo indeterminado

Este lunes los docentes autoconvocados de La Rioja comenzamos un paro por tiempo indeterminado votado en una asamblea multitudinaria el sábado 28 de mayo por la noche. La medida tuvo un alto acatamiento y fue acompañado por cortes de ruta en varios departamentos de la provincia.

“Echar nafta al fuego”, eso fueron las declaraciones realizadas ese mismo sábado a la tarde por el gobernador Ricardo Quintela con posterioridad al acto del aniversario del departamento Rosario Vera Peñaloza ante la manifestación realizada por los docentes. Ofuscado, lanzó una mentira tras otras. En primer lugar, porque declaró en los medios que los docentes no habíamos pedido nunca una audiencia y que no tenía conocimiento de nuestro reclamo, cuando esa misma mañana docentes autoconvocados tuvieron una reunión con el ministro Martínez en esa localidad. Los docentes asistieron ante el pedido desesperado de funcionarios cuyo único objetivo era desarticular la manifestación. La respuesta fue contundente: si no hay solución las medidas continúan.

Después, se despachó con el posible descuento a los docentes que no fueran a trabajar. Es decir, aplicaría el Decreto Cavero (día no trabajado día no pagado) que él mismo, durante la campaña electoral, y en declaraciones posteriores, sostuvo que derogaría.

Finalizó diciendo que el acuerdo paritario firmado con la Asociación de Maestros y Profesores (AMP) mantenía el salario unos 15 puntos por arriba de la inflación. Algo irreal pero que le permite al gobierno (y al sindicato) hacer campaña en los medios contra las medidas adoptadas por los autoconvocados.

Esto llevó a que en la asamblea el paro por tiempo indeterminada fuera votado por una abrumadora mayoría.

Entre el lunes 30 y martes 31 el paro adquirió mayor contundencia y los cortes de ruta se llevaron adelante en nueve departamentos.

¿Y los sindicatos?

Golpeados por la enorme lucha docente que se extiende en toda la provincia, esta semana los sindicatos tomaron distintas posturas. En el caso de AMP, el sindicato que firmó a espalda de los docentes el vergonzoso acuerdo paritario en marzo, debió sacar un comunicado donde le daba, nuevamente, 48 horas al gobierno para que hiciera una propuesta salarial y recién irían al paro los días miércoles 1 y jueves 2 de junio en el caso de no tener respuesta.

En el caso del Selar (CEA), el gremio que no convocó a ninguna medida de lucha en los últimos años, ahora convoca al paro por tiempo indeterminado. Es importante recalcar que los afiliados venían presionando fuertemente a la dirección del sindicato para que se sumaran a la lucha autoconvocada.

UDA que estuvo de paro hasta los primeros días de abril se llamó a silencio.

Amet, otro sindicato desaparecido hasta ahora, convoca al paro por tiempo indeterminado pero desde el jueves 2 de junio. Sadop se sumaría también con un paro por 24 horas el mismo jueves.

Así, la docencia autoconvocada, que este año se encuentra llevando medidas desde comienzo de año, logró imponer el paro a todos los gremios. Sin lugar a duda un triunfo importante pero que no debería significar ceder un milímetro de confianza en las direcciones gremiales, todas ellas garantes necesarias del ajuste llevado adelante por el gobierno de los Fernández y Quintela para pagar al FMI.

Esta fuerza que adquirió el movimiento de lucha está vinculada a las masivas asambleas que se vienen realizando regularmente y sus acciones de lucha. Fuerza que es necesario profundizar para exigir la presencia de los docentes autoconvocados en la mesa salarial y en paritarias.

No podemos seguir aceptando que un gremio que representa a una pequeña parte de los docentes sea quien decida por la mayoría de los docentes. Más cuando este sindicato no realiza asambleas democráticas, impide el ingreso de los delegados de escuelas que no le son afines y no convoca en algunas escuelas a elección de delegados hace años para impedir su participación.

Vamos por un salario básico igual al costo de la canasta básica, cláusula mensual de indexación por inflación, defensa de nuestras condiciones laborales, aumento del presupuesto educativo, construcción de escuelas y aulas, autorización de los desdoblamientos y creación de cargos, jubilación del 82% móvil.