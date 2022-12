Las elecciones de Uatre, el sindicato de trabajadores rurales

José Voytenco (kirchnerismo) ganó la conducción del gremio. Se impuso por 8 votos (584 congresales habilitados para votar) de diferencias sobre la lista del exdiputado macrista y vicepresidente de Osprera (obra social del sindicato) Pablo Ansaloni (hoy vinculado al massismo).

Si bien es la primera vez en la historia que la burocracia de Uatre tiene dos listas, la continuidad del régimen del fallecido “Momo” Venegas está garantizada. Voytenco (secretario general actual) se dedicó a repetir mentiras mientras se paseaba por distintas provincias, su eje fue la reapertura de paritarias, una supuesta lucha contra la corrupción y un bono de 100 mil -sólo para trabajadores que cumplen tareas de manera permanente y continua. Es decir, suponiendo se otorgue el bono, lo mismo quedarán afuera miles de trabajadores temporarios (citrus, azúcar, frutilla, cereza, manzana, arándanos, tabaco, etc.) y obviamente la gran mayoría no registrada que se estima es de 7 cada 10 trabajadores rurales. Respecto a sus dichos “Uatre no es lugar para corruptos”, hace una clara alusión a la denuncia penal que tiene Pablo Ansaloni por malversación de 10 millones. Pero Voytenco no dice nada sobre el desfalco histórico al gremio que hicieron durante décadas Venegas y Ayala. Tampoco dijo nada sobre los vínculos del Momo con la “mafia de los medicamentos”. Por el contrario, en su paso por Tucumán, felicitó al gobernador Osvaldo Jaldo quién otorgó una caja negra de $160 millones a German Ferrari (interventor de la seccional) sobre los cuales no existe ninguna rendición de cuenta. Es decir, Voytenco es un mentiroso.

Ninguna de las listas presentadas planteó una alternativa real para los trabajadores rurales. La descomposición de este régimen sindical no sólo se evidencia en la nula defensa del trabajador por parte de los que dirigen el sindicato, sino en el método utilizado para dirimir sus negocios, los tiros. Ambas facciones disputan una caja millonaria, 7200 millones Uatre y 2800 millones la obra social; un mes antes de las elecciones, un sicario de apellido Vallejo (vinculado al narcotráfico, al clan Romero de Rosario) asesinó de 7 disparos al chófer de Ansaloni (Mauricio Cordara).

Las elecciones del gremio resultan totalmente ajenas al trabajador rural, porque al sindicato le conviene. No existe la democracia sindical, ni asambleas y mucho menos delegados que defiendan los intereses de los trabajadores rurales. Es evidente que aquellos que tienen que defendernos trabajan para el enemigo. Para que esto cambie es necesaria nuestra inmediata participación, tenemos que intervenir, no podemos seguir de brazos cruzados. Mientras pasa el tiempo y las elecciones, se mantiene una conducción peronista al frente del sindicato que lo único que logra es hundir a las familias rurales en la informalidad, sin cobertura social, en la pobreza y la indigencia. Sin embargo, el contraste es enorme con los ingresos de las patronales del campo, que se apropian de toda la riqueza generada por los trabajadores.

Es por todo esto, y mucho más, que necesitamos enfrentar a la dirección del gremio que pacta año tras año con la sociedad rural y los gobiernos de turno. Avancemos en la unidad de la vanguardia obrera, para organizarnos de manera independiente y luchar por todas las reivindicaciones inmediatas de los trabajadores rurales.