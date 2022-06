Les estudiantes de Fauba vamos al Encuentro Educativo

En la Facultad de Agronomía de la UBA, la vuelta a la presencialidad significó el retorno de los problemas de siempre: cierres de caminos, falta de personal no docente e iluminación, falta de triple banda horaria, de contracursadas (materias que se dictan ambos cuatrimestres) y de cupos, ausencia de asignación de becas de apuntes y comidas, entre otros. Por eso, es necesario poner a la facultad de pie.

El ajuste en Fauba

Año tras año son muches les estudiantes que se quedan por fuera de las cursadas por falta de bandas horarias, cupos y contracursadas. En Fauba existe un reglamento de bandas horarias que especifica que si se anotan más de 30 estudiantes a una materia, debe haber un turno noche, si son más de 60, turno tarde, y, con un número mayor se agregaría un turno mañana, un reglamento que tiene falencias por donde se lo mire.

En primer lugar, esta reglamentación no se cumple: en múltiples ocasiones no se ofrece turno noche afectando a una gran cantidad de estudiantes trabajadores, lo cual se puso de manifiesto en el relevamiento realizado por Abriendo Caminos a principio de año. Entre les 60 encuestades, el 52% manifestó su imposibilidad de cursar ante la falta de banda horaria nocturna. En segundo lugar, las autoridades nunca realizan un relevamiento sobre la cantidad de estudiantes que quieren anotarse en cada materia, por lo tanto, no pueden saber al momento de organizar los turnos de cursada la cantidad de inscriptes que habría. Hay mucha gente que se queda sin cupos e igualmente no se abre una nueva comisión. Un ejemplo de esta situación lo muestra el relevamiento que realizamos en el segundo cuatrimestre del 2021, donde de les 60 encuestades, el 30% se quedó sin cursar por falta de cupos.

El ajuste en Fauba es evidente, las autoridades se excusan con la “falta de demanda” mientras decenas de estudiantes quedan por fuera de las cursadas. La realidad es que el presupuesto universitario es de miseria y las facultades ajustan por donde pueden en detrimento de les estudiantes y la educación pública.

Necesitamos un centro activo y de lucha

Mientras tanto, el Ceaba, conducido por la derecha del LAI, se encuentra inactivo, dándole la espalda a los problemas de les estudiantes. No organizaron, por ejemplo, la pelea para abrir el turno noche de Turismo Rural, en función de que los estudiantes que trabajan puedan seguir cursando. A su vez, tampoco otorgan becas de apuntes ni menú estudiantil a precios al costo, en función de combatir el ajuste, como sí lo hacen los centros de Veterinarias y de Farmacia y Bioquímica.

ATP (La Cámpora), por su parte, en su primera votación en la historia con una secretaría en el Centro de Estudiantes de Fauba se abstuvo a la propuesta de Abriendo Caminos de que el Ceaba movilice junto a les docentes universitaries de AGD por apertura de paritarias, y que se posicione en contra de las modificaciones del Estatuto Docente y las pasantías laborales para secundaries impulsadas por Larreta.

Les estudiantes queremos un Ceaba activo y de lucha que defienda tanto a les estudiantes como a les docentes y que esté a la altura de las circunstancias.

¡Vamos al Encuentro Educativo!

Por eso, desde Abriendo Caminos, Secretaría de Enseñanza del Ceaba, convocamos, este 2 de julio, al Encuentro Educativo junto a los Centros de Estudiantes de la UBA independientes para impulsar en unidad medidas de lucha contra el deterioro de las condiciones de vida de la juventud y el ajuste en educación.

Un encuentro que sirva para nuclear al activismo y a les estudiantes e impulsar la lucha por becas estudiantiles, aumento del presupuesto educativo, boleto educativo para todes, triple franja horaria en todas las carreras, condiciones edilicias para cursar, en defensa de la educación pública.