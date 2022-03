A un año de la desaparición de Tehuel: piden que “se investigue como un caso de trata”

Concentración en Casa de PBA a los 5 meses de su desaparición. Imagen: Juan Diez.

En pocos días se cumple un año de la desaparición de Tehuel de la Torre, un joven trans de 22 años, en la localidad de San Vicente. El padre del joven manifestó que hay indicios de que su hijo pudo ser secuestrado por una red de trata de personas. Al respecto, Andrés de la Torre dijo que “la investigación está parada” y que su familia “se siente sola para encarar la búsqueda”.

El último dato relevante que se dio a conocer sobre la causa fue el cambio de carátula de averiguación de paradero a homicidio agravado por odio de género, en el mes de noviembre. “Siempre lo buscaron como si estuviera muerto. Vivo no lo buscaron en casi ningún momento”, agregó el padre (TN, 7/3). Con el cambio de carátula, la Justicia tira por la borda la posibilidad de encontrarlo vivo, aunque no haya pruebas suficientes para confirmarlo. El mismo Estado que no puso a disposición todos los elementos necesarios para encontrarlo con vida, y ahora pretende barrer bajo la alfombra el reclamo sostenido por su aparición con vida y cancelar su búsqueda.

Al respecto, fuentes judiciales señalaron que la causa ya fue elevada a juicio en diciembre y que no pueden hacer más rastrillajes ya que, por el momento, no hay indicios nuevos.

Por su parte, el padre de Tehuel dijo que la hipótesis del asesinato que es sostenida por la fiscal que investiga el caso, se basa únicamente en los antecedentes penales de uno de los sospechosos. “Muy probablemente ellos -por los imputados Oscar Alfredo Montes (47) y Luis Alberto Ramos (38)- hayan tenido que ver con la desaparición de Tehuel. Pero ahora, un año después, se borró toda pista posible. Creo que es muy difícil que algún día encontremos a Tehuel”, expresó Andrés de la Torre.

Los investigadores señalaron que las pruebas contra los acusados Montes y Ramos son contundentes. “El teléfono de Alberto Ramos salió del radio de su casa la madrugada que desapareció Tehuel y después se encontraron rastros de su sangre sobre una pared de la casa de Ramos”, recordó un funcionario judicial ligado a la causa (ídem). “Es muy duro que llegue esa fecha y no esté. Queremos saber dónde está. Lo que más quiero es que mi hijo aparezca”, finalizó su padre.

El ajuste que ejecutará el gobierno durante este año, reflejado en el fallido presupuesto 2022, es completamente incompatible con la puesta en práctica de la ley de cupo laboral trans, que ha sido arrancada al gobierno después de años de movilización. La desaparición de Tehuel puso sobre la mesa la necesidad urgente de la existencia de dicho cupo (Prensa Obrera, 11/1). El ajuste planteado en los términos del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional plantean un golpe al conjunto de las mayorías populares, que necesariamente repercutirá doblemente sobre las diversidades sexuales y de género y las mujeres.

El mes de marzo nos encuentra al movimiento LGBT+ y de mujeres con una seguidilla de fechas de lucha: el 7M, Día de la Visibilidad Lésbica, que nos encontrará reunidxs en el Congreso a las 16 hs; el 8M, Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, con una gran movilización desde Callao y Corrientes hasta el Congreso; el 10, en las puertas del Congreso Nacional para repudiar el pacto del gobierno con el Fondo Monetario Internacional; el 11M, cumpliéndose un año de la desaparición de Tehuel, con una marcha de la Casa de la Provincia a Plaza de Mayo para reclamar su aparición con vida; y el 15M en los tribunales de San Martín para exigir la absolución de Higui, procesada por defenderse. Por todos nuestros reclamos, en las calles, y con independencia política de los gobiernos de turno y las Iglesias, para que no haya una víctima más de este sistema.