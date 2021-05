Contra el ajuste y la precarización de las vidas trans: vamos por trabajo genuino

Dentro de la clase obrera que sufre el ajuste, las mujeres y diversidades sexuales y de género son particularmente golpeadas llegando a estar el 70% en situación de pobreza, debido a las políticas fondomonetaristas llevadas a cabo por el gobierno de Alberto Fernández . En Argentina la pobreza escala al 42% de los habitantes con una desocupación del 11,7%, un 13,4% de subocupación y más de dos millones de personas que perdieron sus empleos durante la pandemia hasta diciembre 2020. Si sumamos las diferentes cifras llegamos a más de un cuarto de la población en situación de desocupación/subocupación.

En cuanto a la población Trans, solamente uno de cada 10 miembrxs de este colectivo tiene trabajo registrado. En una encuesta sobre la búsqueda laboral del colectivo trans en Paraná Entre Ríos casi el 90% consideró que la identidad de género trans dificulta la búsqueda exitosa de trabajo. La mejor ilustración de este cuadro tan urgente es el caso de Tehuel de la Torre, un joven trans precarizado que fue engañado a tomar un puesto como Mozo, y hoy se encuentra desaparecido. En cuanto a las transfeminidades que en su mayoría recurren o recurrieron a la prostitución como su único sustento, cuentan con una expectativa de vida que ronda entre los 35 y 40 años. También es importante destacar que debido a la creciente pobreza y la descomposición social, aumentan los casos de femicidios y travesticidios. En la primera quincena de abril hubo 5 ataques de odio a mujeres trans de las cuales 3 terminaron en travesticidios/ transfemicidios.

Para el Gobierno de los Fernández y el Ministerio de Mujeres y Géneros la “inclusión” es solo una bonita palabra.

Mientras Gómez Alcorta, ministra de mujer géneros y diversidad hace demagogia con el caso Tehuel. La ley del cupo laboral trans duerme una larga siesta en los cajones del Congreso de la nación debido a la dilación de los bloques del oficialismo y la oposición patronal, el decreto de cupo laboral y las diferentes legislaciones provinciales y normativas municipales de “Inclusión laboral” se implementan a cuentagotas. A pesar de las conquistas logradas por la organización del movimiento LGBTI respecto a los derechos Trans, las posibilidades del acceso a trabajo genuino siguen siendo prácticamente nulas.

Dentro de las políticas de (des)empleo del gobierno de los Fernández se encuentra el “Potenciar trabajo” el cual es presentado como una “Política inclusiva” pero la realidad es que vincula planes sociales con empleo fuera de convenio y sin derechos laborales. Lxs trabajadorxs ocupadxs y desocupadxs deben brindar una contraprestación al Estado por la mitad de un salario mínimo vital y móvil. Con este programa se evitan así contratar en planta a trabajadorxs trans, además de bajar las estadísticas de desocupación ya que quien es beneficiario de este programa, en los números del Indec no es un desempleado.

Durante el mes de marzo, el gobierno anunció un régimen de promoción de empleo, en las provincias del NOA y NEA (Catamarca, Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, Santiago del Estero y Tucumán) el cual radica en la reducción de las contribuciones patronales en nuevas contrataciones de mujeres, travestis y personas Trans. Estas rebajas de aportes son de un 80% el primer año; 55% de reducción el segundo año y 30% el tercer año. En este anuncio se omiten las condiciones de contratación habilitando a que los capitalistas puedan obtener beneficios manteniendo contratos basuras que no garantizan las condiciones laborales de lxs nuevxs trabajadorxs.

Las empresas capitalistas también se pintan de inclusión. en la ciudad de Buenos Aires existe una iniciativa pública privada, para “fomentar la igualdad de género” promocionando la realización de un CV ciego, es decir un currículum donde se eviten datos como Foto y género, para así lograr que se contraten mujeres, personas trans y no binaries. Esto queda completamente desdibujado cuando en la ciudad «gay friendly» de Larreta, la desocupación se sitúa por encima de los indices nacionales (un 13,5) y entre las mujeres, mas de la mitad se encuentran sin empleo.

En conclusión, el Estado en vez de promover trabajo genuino con la implementación de las legislaciones vigentes, fomenta el trabajo precarizado y tercerizado habilitando a los capitalistas a que puedan incrementar sus ganancias manteniendo contratos basura sin derechos laborales. A través de estas maniobras se subsidian a las patronales y se degrada el real propósito del cupo laboral.

Los Partidos patronales buscan socializar las responsabilidades de la miseria social

Las fuerzas patronales en su intervención en el movimiento LGBTI, buscan presentar a la transfobia y la homofobia como un problema cultural, y no como un instrumento de regimentación.

La FALGBT (Federación Argentina LGBT) desde su creación en 2006 por parte del Kirchnerismo, funciona como instrumento de contención y de cooptación del movimiento accionando como una verdadera burocracia con el objetivo de ocultar las reales responsabilidades la violencia que sufren las personas LGBTI+ de clase trabajadora. Durante todo el 2020 mientras las condiciones de vida de la población TTNb se agravaban, la acción de esta burocracia fue inmovilizar los reclamos en pos de quedarnos en nuestras casas y no luchar, como pregonaba el presidente.

La “Ley integral Trans” promovida por la Federación que debido a su adaptación al Estado y en línea con las políticas precarizadoras que promueve, digita una ley de cupo en consonancia con los intereses capitalistas. En uno de sus artículos contiene la rebaja de los aportes patronales sin garantizar derechos laborales a lxs nuevxs contratadxs. En consecuencia, tenemos una Federación que le lava la cara al Estado y no funciona como un polo de agrupamiento por la lucha de los derechos LGBTI+ sino que actúa como herramienta del propio Estado en detrimento de la misma población a la cual dicen defender.

Por un cupo laboral en defensa de los intereses de lxs trabajadorxs

En contraposición a las políticas antiobreras del gobierno nacional, en 2020 desde el Partido Obrero a través de la banca de la ex diputada Romina Del Pla, presentamos una ley de cupo laboral trans en línea con los intereses de la clase trabajadora, la cual defiende la inclusión laboral en planta permanente estatal, incluidos los tres poderes nacionales y empresas donde el Estado sea accionista mayoritario en una proporción no menor al 2%. Vamos por una ley de Inclusión laboral donde la capacitación, idoneidad y la no terminalidad educativa no sean un límite al acceso al trabajo para una población expulsada y negada en su acceso a la educación. También rechazamos los premios a patronales que contraten a personas trans, un cupo trans en defensa de la clase obrera no puede ser un rescate al capital. Exigimos el tratamiento urgente de la ley de Cupo trans cajoneada en el congreso y la aplicación urgente con un presupuesto acorde de las reglamentaciones de cupo laboral travesti trans vigentes

Los diferentes Gobiernos son responsables de la pauperización de las condiciones de vida de las personas LGBTI+ de la clase obrera. La casi nula implementación y financiamiento de las leyes de Identidad de género y los cupo trans nacionales y provinciales. da cuenta que para Alberto Fernández y su “gobierno de científicos” las vidas trans no importan ya que han fomentado la precariedad eligiendo priorizar los intereses capitalistas con los compromisos de la deuda ilegitima y fraudulenta en detrimento de garantizar los derechos de una población ya marginada y criminalizada. Es por eso que desde la agrupación LGBTI 1969 llamamos seguir organizándonos independientes de las iglesias y el Estado levantándonos en pos de conquistar esta reivindicación central que otorgue trabajo genuino y bajo convenio a las personas TTNb.

Vamos al congreso del Plenario de Trabajadoras este 26, 27 y 29 de mayo para Organizarnos por todos nuestros derechos, levantando un programa de salida a la crisis capitalista que golpea duramente a todxs lxs trabajadorxs

Basta de precarización laboral y tercerización

Por trabajo genuino Ya

El Estado y las iglesias son responsables