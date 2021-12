Cupo laboral trans docente y no docente en la UBA, un primer triunfo

Después de un año la Secretaría de Géneros y Diversidad Sexual de AGD-UBA y la Cátedra Libre de Estudios Trans* lograron que se apruebe en el Consejo Directivo de Filosofía y Letras una resolución que presentaron el año pasado para instrumentar el cupo laboral trans docente y no docente en la Universidad de Buenos Aires.

Este trabajo comenzó a principios del 2020, cuando asumieron el compromiso de trabajar por una resolución que no quedara en el plano declarativo, como sí pretendía la gestión de la Facultad. Por el contrario, trabajaron para desarrollar un proyecto que contuviera los lineamientos de una política de real inserción trans para estudiantes, docentes y no docentes y de cupo laboral trans con el reconocimiento de la existencia de docentes trans ad honorem en la Facultad y la creación de nuevos cargos docentes y no docentes.

Para avanzar, constituyeron un equipo conformado por integrantes de la Secretaría de Géneros y Diversidad Sexual de AGD-UBA y de la Cátedra Libre de Estudios Trans*, al que se sumaron docentes y estudiantes trans de distintas Facultades de la Universidad de Buenos Aires. Lxs guió un método clasista con una premisa clara: sin presupuesto no hay cupo laboral ni inserción trans. Con esto en mente, diseñaron un proyecto integral para la Facultad y para la UBA que incluye, entre otros elementos: creación del 1% de cargos de planta docente y no docente, asignación de salario a docentes trans ad honorem, creación de equipo de monitoreo de la instrumentación del cupo, asignación de becas para actividades aranceladas de la UBA y promoción de oportunidades de intercambio e investigación.

El 11 de diciembre de 2020, después de ofrecerlo a la Comisión de interpretación y reglamento durante meses, presentaron formalmente un proyecto integral al Consejo Directivo de Filosofía y Letras, que pasó a ser debatido en una mesa de trabajo conformada para tal fin, integrada por consejerxs, representantes de sindicatos docentes (entre ellos, AGD) y no docente y, por supuesto, la Cátedra Libre de Estudios Trans*.

Paralelamente, el equipo de AGD-UBA y la Cátedra Libre produjo distintos materiales informativos, que fueron difundidos por toda la UBA, explicando la necesidad del cupo laboral trans, la inserción trans, en qué consiste la violencia cisexista, el marco legislativo nacional e internacional, entre otros temas que no suelen ser abordados en las capacitaciones sobre género ni violencia. Se dieron como tarea organizar una campaña pública, pedagógica, que sumara docentes a esta batalla.

En el marco del “Protocolo para identificar, prevenir, erradicar y abordar situaciones de violencia de género en la AGD-UBA”, AGD-UBA solicitó a la Cátedra Libre de Estudios Trans* que dictara un curso de capacitación para docentes. El curso “El género cambia ¿las instituciones también?, dictado entre marzo y abril de 2021, tuvo más de 70 participantes. Por supuesto, el sindicato pagó a lxs docentes que lo dieron, con fondos paritarios (es decir, del Estado) destinados específicamente para capacitación, y, a la vez, fue gratis para lxs cursantes. Pero además, resultó una buena base para difundir el trabajo que estaban ya haciendo: la necesidad de avanzar en un proyecto concreto de inserción trans y cupo laboral docente y no docente trans.

En cuanto al proyecto, después de un año de numerosas reuniones y debates con la gestión, se logró que hoy, 30 de noviembre de 2021, se apruebe una parte en una resolución que encomienda a la UBA cómo instrumentar el cupo laboral trans (artículos 12, 13 y 14 del proyecto original).

Sin embargo, este primer paso exige que se redoblen los esfuerzos. Continúa el reclamo de aprobación del resto del proyecto integral presentado en 2020, que incluye en primer lugar la asignación de salario para todxs lxs integrantes de la Cátedra Libre de Estudios Trans*, conformada hace 3 años. Desde su inicio, lxs docentes se encuentran “ad honorem”, es decir, sin salario y poniendo recursos de sus bolsillos para trabajar y producir numerosos materiales (por ejemplo, el archivo multimedia y la red de cooperación internacional “Corriendo la Voz”) así como el proyecto de resolución del que hoy se aprueba una parte.

Los esfuerzos sólo podrán ser redoblados insistiendo en el método de organización clasista y con la consigna: sin presupuesto no hay cupo laboral trans. Con esta orientación, ahora vamos por la efectivización tanto de la inserción trans estudiantil, docente y no docente como del cupo laboral trans docente y no docente en toda la UBA.