Escandaloso: policías neuquinos entrenan con canticos homofóbicos

En el día de ayer, miércoles 1/12, se dio a conocer un video donde efectivos de la policía de Neuquén desarrollaban su entrenamiento al cántico de: “mi mamá me dijo a mí que yo era un varoncito, pero cuando vine aquí me dijeron mariconcito. Miren que equivocados que están”.

El cántico fue en pleno barrio de Santa Genoveva y acompañada por una amplia escolta de motos. Se tratan de los entrenamientos para el ingreso a las fuerzas, donde son más de 400 los efectivos que están en esa etapa.

El hecho escandaloso se produce el día posterior a que el gobierno de la provincia estableciera la creación del Ministerio de Mujeres y Diversidades, a cargo de Mage Ferrareso. Además de ello, la provincia elevó al rango de subsecretaría a la Dirección de Diversidad.

Como se verá, la creación de estos ministerios pone de manifiesto la enorme demagogia de los gobiernos y el objetivo de cooptación de los movimientos de lucha porque no apuntan a soluciones de fondo. Son gobiernos ajustadores y de ataques a las mínimas condiciones de vida. No cumplen con el cupo laboral trans, no establecen presupuestos para los programas de prevención y asistencia integral a la mujer, no implementan las Casas Refugios.

Aunque el gobierno exigiera una investigación de los hechos, su responsabilidad está a la vista. Es que la policía no puede tener una formación” humanizada o con perspectiva de género” puesto que su objetivo principal es ser una fuerza al servicio de un régimen de represión, criminalización, patologización, hambre y crímenes de odio.

Con esta conclusión, el movimiento LGTBIQ+ se moviliza el próximo 11 de diciembre. Tomemos esta fecha como la mejor respuesta a las policías homofóbicos y a los gobiernos ajustadores.

