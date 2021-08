«La Municipalidad de Pilar me hace una persecución política»

Alexa Kremmer, activista en Pilar, afirma que hace 1 año y medio no la llaman a trabajar presencialmente por ser de riesgo, pero asegura que esto es solo una excusa porque compañeras que también lo son y están vacunadas ya volvieron a sus puestos. Alexa denuncia persecución política por parte del gobierno municipal, el Frente de Todos de Federico Achaval en Pilar. La persecución se da por su activismo, la lucha por los derechos de las diversidades y el reclamo de un salario digno.

Desde el Plenario de Trabajadoras la entrevistamos y nos contó lo siguiente:

PDT: ¿ A qué se debe esta persecución política ?

Alexa: Esto comienza por mi lucha por la visibilización de las diversidades, se supone que este iba a ser un gobierno más abierto, más democrático pero no es así. A mi me sacaron le área de políticas públicas y me pasaron a atención al público, porque reclamamos con mis compañeras ser visibles y no estar encerradas en un rincón. Esto ya

no les gustó, luego comenzó la pandemia y en 1 año y medio nunca me llamaron para ver como estaba, si no lo hacía yo nadie me decía nada. Se supone que yo soy parte de su equipo, en su discurso de wasapeo me dicen “la mejor”

que voy a estar siempre, pero la realidad es que estoy acá en mi casa, sin poder hacer nada, no me llaman y el sueldo que me dan no me alcanza, y no me queda otra que volver a ejercer la prostitución.

No hablo solo por mi, por todas mis compañeras, a Marta la contrataron para trabajar en el vacunatorio del km 46. Por primera vez accedía a un trabajo en blanco y lo hizo 2 meses gratis, se supone que hubo un problema administrativo por eso no le pagaron y ahora como favor le dicen que la van a poner en planta transitoria. Y no es un favor hay una ley y como la pasan a esta planta va a tardar 2 meses mas, o sea que recién después de 4 meses le van a pagar. Por suerte ella tiene sustento de su familia y 2 o 3 plancitos sociales para sobrevivir pero no todas pueden.

PDT: ¿ Cuál es el cupo laboral trans que tiene la municipalidad de Pilar ? ¿ Se cumple?

Alexa: En el municipio somos entre 10 y 14 chicas trans pero deberíamos ser algo más de 60, según la ley.

PDT: ¿ Hubo alguna política de la Subsecretaría de la mujer que maneja Eva Molina durante la cuarentena?

Alexa: Cuando comenzó la pandemia pudimos hacer entrega de mercadería, que reclamamos desde el colectivo. Hace poco desde la subsecretaría largaron un microemprendimiento de peluquería y manicura para nuestra comunidad, como que lo único que podemos ser si no somos prostitutas es ser peluqueras, siguen estereotipando y

estigmatizando a una población dándonos solo 2 posibilidades que históricamente nos han condicionado. Esto yo se los digo en la cara y eso les molesta. Me dicen que lo hago porque estoy en contra de Perón, pero yo lo hago porque estoy en contra de las prácticas que tiene el sistema.

Yo no estoy dentro de ningún partido político porque se las violencias que tenemos que atravesar. Hoy veo personas dentro del peronismo que se callaron, que no pueden hablar y son las grandes feministas, empoderadas, pero les mueven el dedo y tiemblan, se callan las injusticias. Eva me ayudó en algunas cuestiones pero también me llamó para cercenar mi actividad política. En medio de la pandemia ocurrió el femicidio Úrsula yo me acerque a una

movilización que se hizo en Pilar que fue extensivo en en todas las fiscalías del país, en esa ocasión algunas chicas prendieron fuego gomas en la calle, acción en la que no participé. A los 3 días me llaman de la secretaría, diciéndome que Eva Molina quería hablar conmigo, yo muy contenta y predispuesta me acerque, pensando que me iban a dar tareas, pero no, fue para recalcar que como empleada municipal no podía manifestarse ante el gobierno y mucho menos quemando gomas. Me llamaron “para un tribunal de faltas”.

PDT: ¿ Te volvieron a llamar luego de esta situación ?

Alexa: Nunca más, al contrario fui yo la que buscó comunicarse con Eva. Tengo proyectos pensados, como cambiarle el nombre a la “plaza de los niños” de Pilar y que se llame de las infancias donde los juegos también sean inclusivos y con el nombre de la primera trans que tuvo su DNI sin instancia judicial. Todavía sigo esperando que me de esa reunión, toda la colectividad le pidió reunión y a nadie se la dio. Esto también es violencia.

PDT: ¿ Cómo es tu situación económica ?

Alexa: Tuve paritarias pero no tuve nada de aumento, este mes cobre $30.000 pesos, entre todos los gastos me quedan $7.000 pesos para vivir todos los días del mes. Yo vivo con 3 compañeras más y comparto alquiler con ellas, si no no se como haría porque compartimos gastos.

Me aumentan $100 en el sueldo pero aumentan los alimentos. Vivimos en un lugar de 4×4 donde pagamos solo $20.000 si nos tenemos que ir de acá no nos alcanza para pagar otro alquiler con lo caro que es solo ingresar.

Mi enojo no fue solo por todo esto, si no con mi secretaría, porque yo llame y avise que tuve intentos de suicidios por no poder trabajar, por no poder hacer cosas y que no me alcance la plata, y nadie me dijo nada. Cuando Federico Achaval en plena campaña electoral me dijo que iba a reveer mi situación, que iba a ayudarme no solo a mi si no a todas las chicas trans. Pero comenzó su gestión y me sacó las horas extras, y yo gracias a esas horas extras había dejado de ejercer prostitución, por primera vez en toda mi vida me había sentido una persona digna y ahora otra vez tuve que volver a recaer en la prostitución en plena pandemia.

Las personas travestis trans se ven sumergidas en este cuadro de miseria, con un gobierno que solo ajusta y prioriza pagar la deuda externa, lejos de poder dar trabajo genuino a la clase obrera en su conjunto incluyendo a la comunidad trans, a pesar de la ley existente del cupo trans, de difícil aplicación en este régimen en descomposición.

Como bien lo explica Alexa, las pocas trans que son contratadas por el Estado tienen sueldos por debajo de la línea de la pobreza.

Nos solidarizamos y acompañamos su lucha. Exigimos que la Municipalidad de Pilar pague el 100% del salario para Alexa, y que le asigne tareas remotas.

¡Vamos por traVajo genuino, con un sueldo digno, organizándonos de manera independiente del Estado!

Read more