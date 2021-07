Navarro: repudiamos los dichos del PRO de odio hacia las diversidades

Por el día internacional LGBTI+ la Municipalidad de Navarro fue iluminada con los colores de la bandera del orgullo, desatando comentarios de odio hacia las diversidades sexuales y de género por parte de integrantes de Juntos por el Cambio. César Etchart y Claudio Carpineti expresaron que la diversidad sexual “no es normal” y que expresar orgullo LGBTI+ sería extremista.

Las expresiones de odio por parte de esta fuerza política no son hechos aislados, tan solo el pasado 29 de junio la legisladora macrista Ana María Bou Pérez, se refirió en su discurso al VIH como “peste rosa” en la legislatura de CABA, promoviendo la estigmatización y discriminación de la comunidad LGBT+, que históricamente ha sido responsabilizada por las Iglesias y el Estado por la transmisión del virus.

Sin embargo, estas expresiones de fomento de la marginalización de las diversidades sexuales y de género no se expresan solo discursivamente: JxC fue la única fuerza política que aportó votos negativos y abstenciones al voto de la ley Nacional de Cupo laboral Travesti Trans. Cuando fueron gobierno, impulsaron políticas anti LGBT en la aplicación de un código represivo de detención específico para nuestra comunidad, y avanzaron en el recorte de la entrega de las hormonas para personas travestis, trans y no binaries.

Mientras tanto, en nuestra provincia hace casi cuatro meses estamos buscando a Tehuel de la Torre, un joven trans que salió a trabajar con una falsa promesa laboral, ante la falta de trabajo genuino para la comunidad travesti trans no binarie. Fue el mismo Sergio Berni, ministro estrella de Axel Kicillof, el que indicó que a esta altura se busca un cuerpo sin vida, mientras desde el gobierno provincial no solo no se pusieron a disposición todos los elementos necesarios para garantizar su búsqueda, sino que implementa el cupo laboral trans a cuentagotas.

En nuestro municipio el cupo laboral travesti trans es inexistente y el acceso a programas de asistencia a víctimas de violencia, como el Acompañar, está totalmente coartado por el gobierno.

Es en este mismo sentido que desde ningún espacio político local se salió como tal a repudiar estos dichos, que no son solo palabras de “gente que se quedó en tiempo”, sino que desde lugares de poder fomentan actos de odio y violencia contra les compañeres de nuestra comunidad. Hemos visto con preocupación un regocijo de comentarios, pero ningún pronunciamiento político desde el Estado municipal del Frente de Todos.

Consideramos que no pronunciarse públicamente como espacios políticos avala este accionar. Y que los pronunciamientos individuales o las acciones simbólicas “de orgullo” solo buscan encubrir la falta de políticas concretas de asistencia hacia la comunidad LGBT+, población doblemente golpeada por el ajuste.

No nos olvidemos que estos personajes LGBT odiantes pertenecen a los mismos sectores políticos que obstruyen hoy, en complicidad con el gobierno de Fernández-Kicillof, el aborto legal en la salud pública y la aplicación de la ESI. Incluso ambos sectores políticos se han llamado a silencio ante los pedidos de cárcel común a un genocida como Harsich por parte de los organismos de DD.HH.

Sucede que ambas fuerzas políticas son aliadas de las Iglesias, considerando “aptos” a estos sectores retrógrados no solo para la asistencia social en los barrios ante el hambre y la desocupación, sino también para ¡la asistencia a víctimas en violencia de género! Como quedó expresado por ellos mismos en la jornada común que hicieron en el Municipio de Navarro, “Semana de la Mujer”, el pasado marzo 2020 y que fue denunciada desde el Plenario de Trabajadoras de Navarro como un paso más para obstruir derechos que se estaban conquistando en las calles por el movimiento de mujeres y diversidades.

Por todo esto desde el Plenario de Trabajadoras y el Partido Obrero de Navarro exigimos:

– ‍ ESI laica y científica ¡ya! Basta de injerencia de las iglesias en nuestros derechos conquistados con la lucha. Separación de las Iglesias y el Estado

– Aplicación y financiamiento del cupo laboral travesti trans en nuestra ciudad.

– Aplicación ya de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en Navarro. Basta de abortos clandestinos.

– Ante el no acceso a programas de asistencia a personas LGBT+ víctimas de violencia: ¡Basta de Ajuste! Aumento a $61.000 del Programa Acompañar, hasta la reinserción laboral, el acceso de todas les compañeres al Programa, el acceso a la vivienda y a la salud.

– ¡Aparición con vida de Tehuel! El Estado es responsable.