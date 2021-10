Siete meses sin Tehuel: sigamos exigiendo su aparición con vida

El 11 de octubre se cumplen ya siete meses desde la última vez que Tehuel de la Torre fue visto. Como dijo su padre en la conferencia de prensa llevada adelante al cumplirse medio año de su desaparición, “a pesar de la cantidad de papeleo que se encuentra abultando los cuerpos del expediente, que cada vez es más grande, Tehuel todavía no aparece”.

Si Tehuel no aparece, es porque el Estado no lo busca

A pesar de que el caso de Tehuel supo poner en vilo a la sociedad, con movilizaciones, concentraciones y acciones en Alejandro Korn, localidad donde fue desaparecido, y en todo el país, que se sostienen hasta hoy día, el Estado sigue garantizando la impunidad sobre el caso, permitiendo la destrucción de pruebas claves en la averiguación del paradero de Tehuel y el involucramiento de los imputados en el mismo. A días de que se cumplieran seis meses de su desaparición se conoció que la casa del principal acusado, Luis Alberto Ramos, fue derrumbada siendo que en ella se habían encontrado restos de sangre perteneciente al joven, dato confirmado por la propia fiscalía de San Vicente.

La última acción del gobierno provincial ha sido duplicar la suma de la recompensa para quien aportara datos sobre su paradero hace meses. Berni, Estela Díaz y Kicillof pretenden cubrirse tirando la pelota hacia la sociedad para que otorguen pruebas, mientras omiten realizar una búsqueda verdadera y con la premisa de que Tehuel está vivo, como lo exigen sus familiares, amigxs y el activismo que se ha movilizado todos estos meses.

Con Manzur o con lxs que buscamos a Tehuel

Está claro que no está en las prioridades del gobierno provincial ni tampoco nacional, ni sus flamantes ministerios de Mujeres, Géneros y Diversidad, reforzar la búsqueda de Tehuel. A pesar de sostener algunas reuniones demagógicas con su familia, las declaraciones públicas de Sergio Berni (por demás nefastas) han dejado claro que su pretensión es enterrar un caso testigo de la situación de las personas trans en todo el país: la falta de acceso al trabajo y la exposición a todo tipo de violencias producto de la exclusión y la discriminación.

Resulta que Alberto Fernández y Kicillof han estado más ocupados sorteando sus propias crisis internas luego de perder las elecciones, reforzando la presencia de los gobernadores y barones del conurbano en sus gabinetes, e incorporando figuras repudiables, como es el caso de Juan Manzur, gobernador de Tucumán, conocido por ser un recalcitrante hombre del Opus Dei y un operador anti derechos de las mujeres y diversidades.

Muy lejos está este gobierno de poner a disposición todos los elementos para garantizar una búsqueda en regla de Tehuel, y de cumplir con las legislaciones vigentes para mejorar las condiciones de vida de la población TTNB, sino todo lo contrario, refuerzan un rumbo derechista, ajustador y clerical, aunque quisieran presumir lo contrario reglamentando la Ley de Cupo Laboral Nacional con la firma del nuevo jefe de Gabinete.

El reclamo de aparición con vida de Tehuel sigue presente en las calles

Este nuevo 11 sucede un día después del Encuentro Regional de Mujeres y Diversidades en CABA, La Plata, Rosario y distintas ciudades del país, donde resonó fuerte la exigencia de aparición con vida de Tehuel de la Torre y los reclamos de la población travesti trans no binarie, principalmente, el reclamo por trabajo genuino, para que no haya más Tehueles ni más travas, personas trans, y no binaries víctimas de la exclusión laboral y la discriminación social impulsada desde el Estado y las iglesias.

Retomemos la movilización callejera para gritar bien fuerte: aparición con vida de Tehuel ya. El Estado es responsable.

