44 años de una lucha inquebrantable contra la impunidad

Fueron Azucena Villaflor, Mirta Baravalle, Josefina “la Pepa” Noia, Berta Braverman, Haydeé García Buelas, María Adela Gard de Antokoletz, Julia Gard, María Mercedes Gard, Cándida Gard, Delicia González, Kety Neuhaus, Raquel Arcushin, Élida de Caimi y una joven de quien nunca se supo su identidad quienes se reunieron el 30 de abril de 1977 en el Monumento a Belgrano en la Plaza de Mayo para comenzar a organizarse en la lucha por la aparición con vida de sus hijos e hijas, y, desde allí, nació la reunión de todos los jueves. Desde entonces, y, en forma ininterrumpida, comenzaron las rondas de Plaza de Mayo que se fueron nutriendo semana a semana de más y más madres que buscaban a sus familiares y no tenían respuestas desde el Estado genocida. Madres surgió como una necesidad de organización y de dejar de recorrer solas los despachos estatales y las vicarias, donde, en lugar de brindar información, intentaban sacarles a ellas datos para seguir chupando militantes.

Las Madres resistieron represiones, malos tratos, desacreditaciones por parte de los milicos genocidas y sus socios, que incluso las llamaron “las locas de Plaza de Mayo”, sin embargo, mantuvieron su lucha férrea por la verdad.

Los genocidas, por su parte, las hicieron también blanco de su furia y no solo las detuvieron más de una vez, sino que además, se infiltraron en la organización, y, de la mano de Alfredo Astiz, lograron desatar una cacería que culminó con el secuestro “los 12 de la Santa Cruz”. La cacería duró tres días. Desde el 8 de diciembre de 1977 fueron secuestradas y desaparecidas doce personas de la Iglesia de la Santa Cruz, en San Cristóbal, quienes fueron llevadas a la ESMA.

Sin embargo, Madres continuó luchando y denunciado, lo hizo ante los medios internacionales durante el Mundial ´78 y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 1979.

En 1981, lanzaron el Boletín de Madres y se realizó la primer Marcha de la Resistencia, actividad que duró 24 horas ininterrumpidas. El Partido Obrero fue el primer partido del país que apoyó con cuerpo y alma la lucha de Madres y se movilizó con ellas aún proscriptos y con la dictadura todavía en el poder.

Durante la democracia, Madres continuó luchando no solo contra la impunidad de ayer y de hoy, contra la obediencia de vida y punto final, contra la amnistía, sino también contra los atropellos de los derechos humanos durante los gobiernos constitucionales.

Pusieron el cuerpo en el Argentinazo de 2001 donde fueron reprimidas por la policía, dijeron no al 2×1 de Macri, dijeron no al pedido de dar vuelta de página de Alberto Fernández y acompañaron toda lucha popular.

Estuvieron y están presentes en los juicios de lesa humanidad, pidieron justicia por Mariano Ferreyra, por la masacre de Once, por la aparición de Santiago Maldonado y Facundo Astudillo Castro y también exigieron el cierre de causas a luchadores populares como César Arakaki.

A las Madres que resistieron toda cooptación y continúan su lucha contra la impunidad, nuestro abrazo y nuestro compromiso de seguir su ejemplo y su lucha. Mirta Baravalle, Nora Cortiñas, Elia Espen, Elsa Pavón no son imparciales frente a los golpes que el capitalismo y sus gobiernos asestan contra la clase obrera. No se mantienen en silencio, no miran hacia un costado, sino que alzan su voz poniendo bien alto la memoria de sus hijos.

Madres de la Plaza, el pueblo las abraza.