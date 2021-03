Asamblea del Joaquín V. González vota movilizar a 45 años del golpe genocida

En el día de ayer fue la primer asamblea convocada por La Caravana, la conducción del centro de estudiantes del Joaquín, desde que comenzó la pandemia. La asamblea discutió sobre el inicio de clases, la apertura de la Unicaba y votó movilizar el 24 de marzo a Plaza de Mayo, a 45 años del último golpe militar y luchando contra la impunidad de ayer y de hoy.

La falta de convocatoria por parte de la conducción se debe a su sometimiento a las autoridades y al gobierno del Frente de Todos. Les estudiantes y agrupaciones independientes y de izquierda organizamos asambleas autoconvocadas durante todo el 2020 y a comienzos de este año. De esta manera logramos nuestras conquistas como la regularidad para todes, la posibilidad de rendir finales, el levantamiento de correlativas. También levantamos acciones de lucha contra la avanzada de la Unicaba, con un corte en Ayacucho y Córdoba, y una concentración a 3 años de su votación en la Legislatura y por la renuncia de la ministra Acuña, quien arremetió contra docentes y estudiantes terciarios. Todas estas acciones fueron impulsadas por el campo independiente, ante el silencio y complicidad al ajuste de La Caravana.

La falta de presupuesto educativo por parte del gobierno de Larreta y Acuña agravó la deserción y las condiciones de cursada: más de 1.000 estudiantes abandonaron la carrera en 2020. A esta situación, se suma la política aperturista de las instituciones en todo el país por parte de Trotta y Acuña, sin condiciones de infraestructura ni epidemiológicas. El Joaquín se cae a pedazos: no funcionan los ascensores, no hay espacios con ventilación, las aulas y biblioteca se inundan cuando llueve, etc. El ahogamiento presupuestario recae sobre nuestros institutos, y el Rectorado del JVG ha habilitado espacios para rendir finales de manera presencial. Frente al inicio de clases, propusimos que el Centro realice un relevamiento de infraestructura y de condiciones para la virtualidad, que se mantenga la regularidad para todes, que exista la posibilidad de cursar 100% virtual para quienes sean grupo de riesgo o convivan con familiares de riesgo. Garantizar un comité de bioseguridad e higiene que contemple estudiantes, docentes y auxiliares que regulen el protocolo con capacidad de veto.

Otro tema de urgencia que llevamos a la asamblea para discutir en conjunto fue la inminente apertura de la Unicaba. La Universidad rechazada por el enorme movimiento educativo en 2018 abrió de manera virtual con 350 estudiantes. La avanzada privatista de Larreta sigue en curso, con el fin de desmantelar nuestros profesorados.-Propusimos realizar una campaña de fotos en contra de su apertura y realizar acción de carteles en el profesorado. La perspectiva de volver a poner en pie al movimiento terciario en una gran movilización educativa el 12 de abril con todos los sectores educativos al Ministerio de Educación.

Es evidente que con un centro sometido a la política del gobierno, que en el peor año de crisis del Joaquín V. González no convocaron a una asamblea, tenemos que reforzar la organización independiente de lxs estudiantes.

Por último, pero no menos importante, agregamos al temario la movilización por el 24 de marzo, a 45 años del último golpe cívico militar. La Caravana se abstuvo de votar, alegando como argumento el Covid.

Convocamos a lxs estudiantes a movilizar a Plaza de Mayo por lxs 30.000 compañerxs detenidxs-desaparecidxs, porque hay menos de un genocida condenado por cada centro clandestino de detención, por lxs más de 300 jóvenes apropiadxs que aun no conocen su identidad. Porque seguimos luchando contra la impunidad de ayer y hoy.

La impunidad y la represión continúan en democracia desde el 83 a la fecha donde todos los gobiernos se han valido de ellos para ajustar al pueblo trabajador. Por ello no solo continúan en su cargo centenares de miembros de las fuerzas represivas desde la dictadura sino que se ha impulsado conscientemente una política de reconciliación con las fuerzas armadas (obediencia debida, punto final, Ley Antiterrorista, Proyecto X, Milani).

Mencionamos que partir de la pandemia se reforzó la regimentación estatal sobre los trabajadores planteando que esta política de reconciliación con el aparato represivo ha continuado con el gobierno actual que sostiene al represor Berni en su cargo de ministro responsable de la desaparición y asesinato de Facundo Castro junto a otrxs tantxs jóvenes durante la cuarentena y de la brutal represión en Guernica a familias sin techo. Este mismo aparato represivo es quien encubre femicidas como en el caso de Úrsula Bahillo en Rojas.

La convocatoria invita a sumarse a todos los centros de estudiantes para armar una columna estudiantil en la movilización. Con protocolos y cuidados, invitamos también a todo aquel estudiante que quiera ir a la movilización a sumarse a la columna estudiantil. A 45 años del golpe militar, les estudiantes del Joaquín salimos a la calle.