Caso Lucas González: detuvieron a otros cinco policías de la Ciudad

Este domingo fueron detenidos cinco efectivos más de la Policía de la Ciudad, acusados de la privación ilegal de la libertad de los amigos de Lucas, de fraguar pruebas y de presentar la falsa versión del «enfrentamiento» tras la balacera efectuada por Gabriel Isassi, José Nieva y Fabián López, los tres policías detenidos y procesados por el homicidio calificado del joven de 17 años. Ya son 14 los policías porteños detenidos en el marco de la causa, por el asesinato de Lucas González y el encubrimiento del crimen.

Los cinco policías detenidos este domingo son el subcomisario Ramón Jesús Chocobar, y los oficiales Sebastián Baidón, Jonathan Alexis Martínez, Ángel Darío Arévalos y Daniel Rubén Espinosa, todos de la Comisaría Vecinal 4D de la Policía de la Ciudad. A los cinco se los acusa de «encubrimiento agravado, privación ilegal de la libertad agravada y falsedad ideológica», del mismo modo que a los otros seis policías que ya están procesados por el encubrimiento del crimen (Página 12, 19/12). De los 14 policías detenidos, solamente irán a juicio oral por el delito de homicidio Isassi, Lopez y Nieva. Estos tres policías, integrantes de la Brigada de sumarios y prevención en la comuna 4 de la Policía de la Ciudad eran quienes se encontraban arriba del auto de civil desde el que abrieron fuego sobre Lucas y los demás chicos que venían de probarse en el Club Barracas Central.

La Fiscalía a cargo de Leonel Gómez Barbella también había pedido la detención de otros cinco policías y de una abogada del Departamento de Asesoría Legal Policial, pero el juez de instrucción Martín del Viso no hizo lugar a ese pedido. En tanto, entre los cinco policías que Gómez Barbella pidió detener y el juez no hizo lugar hay dos agentes de alto rango de la Comuna N°4. Sin ir más lejos, el comisario inspector Daniel Santana está a cargo de la Comisaría Comunal 4, el mando común de las cuatro comisarías vecinales 4 A, B, C y D. Desde esta última partió ese día la brigada de civil de Isassi, Nieva y López. Pero el pedido del fiscal no se limitaba solo a los cinco policías, sino que también involucraba a la abogada Verónica Andraca, de la División de Asuntos Penales y Contenciosos del Departamento Asesoría Legal de la Policía de la Ciudad, bajo la órbita del Ministerio de Justicia y Seguridad porteño. En sus declaraciones testimoniales, los padres de Julián y Joaquín habían señalado la presencia de «una mujer rubia» vestida de civil en Alvarado y Perdriel, cuando ellos llegaron en busca de sus hijos¨(ídem, 20/12).

En el día de la fecha comenzaron las indagatorias a los cinco nuevos policías detenidos.

Aún antes de concluir el año, Correpi registró 417 casos de crímenes policiales y de otras fuerzas de seguridad en el curso de 2021. Vamos por justicia y cárcel efectiva a todos los responsables del asesinato de Lucas González y su encubrimiento. Por la apertura de los libros de todas las comisarías y su control por comités de trabajadores y organismos de derechos humanos. Basta de gatillo fácil. El Estado es responsable.

