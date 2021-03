Córdoba: desalojo y represión en Bialet Masee

En las primeras horas del 25 de marzo, la policía de la provincia desalojo a vecinxs del Barrio Suncho Huaico que estaban resistiendo la instalación definitiva de líneas de alta tensión, las cuales resultan peligrosas para la salud de la población. En el lugar viven “alrededor de 250 familias con niños, mujeres y adultos mayores”.

En un comunicado, lxs vecinxs autoconvocadxs manifestaron que “a 45 años del golpe de Estado, el barrio Suncho Huaico amaneció militarizado. Hemos estado toda la noche haciendo resistencia, frenando con el cuerpo y la presencia el atropello de una fuerza policial que no tiene palabras para decir porque están aquí, cuidando a corruptos que no se identifican, llevando adelante un proyecto como la instalación de las líneas de alta tensión que atraviesan el barrio, las viviendas, que no hubo consulta al vecino, no hubo participación ciudadana en una obra que está comprobado científicamente que causará cáncer y leucemia”.

En este marco, lxs vecinxs venían realizando un acampe pacifico desde el pasado martes. Fueron desalojadxs mediante la represión policial y el uso de topadoras. Desde las 5:oo de la madrugada la policía desplegó a la infantería y efectivos motorizados con la intención de permitir el avance esta obra que carece de estudio de impacto ambiental.

Antes de ello habían sido blanco de un hostigamiento contante de la policía durante días, había personal de civil ubicados en la zona que exigían DNIs e impedían la normal circulación, y hasta fue golpeado un asambleísta de San Marcos.

Repudiamos la represión y defendemos el derecho de lxs vecinxs a vetar este emprendimiento que afectará su salud.