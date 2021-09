Córdoba: muerte y brutal represión en la Unidad de Contención de Aprehendidos

Imagen extraída de La Voz del Interior

En la Unidad de Contención de Aprehendidos (UCA) estalló el reclamo de lxs detenidxs ante la muerte de un hombre al que, según denuncias, los efectivos dejaron morir al negarle la atención médica. La víctima había ingresado con varios disparos en el cuerpo y una intensa pérdida de sangre.

Además, la furia de lxs internos se desató producto de las malas condiciones de detención. Según información la unidad penitenciaria tiene una sobre población que representa el doble de lo que sus instalaciones pueden albergar. La bronca terminó de estallar con la muerte del hombre, identificado como Maximiliano Gastón Miranda de 34 años de edad.

Familiares y amigxs de los detenidxs se concentraron en la puerta de la mencionada dependencia para marcar tan alarmante cuadro. En particular la familia del fallecido denunció que no dejaron que ingresen los medicamentos para atender a Maximiliano. Además, el hermano de la víctima relató a Canal 10 que las familias con niñxs que se concentraron en la puertas de la unidad penitenciará fueron reprimidas con balas de goma por la policía.

Según informó la página de Facebook Rebelión, “una situación crítica se vivió hoy después del mediodía en la UCA, con el estallido en el Pabellón Amarillo de arriba, algo que luego se extendió al resto del establecimiento.” Además, en el mismo post se denuncia “una fuerte represión por parte del Grupo Antimotines del SPC, con más de 30 disparos, según comentaron lxs internxs, se dispararon gases lacrimógenos”.

Quienes están privados de su libertad pero sin pena relataron a dicho portal “estamos muy angustiados y muy nerviosos todavía, porque nos han reprimido muy fuerte. Hay muchachos con heridas, pero lo que no entienden es que acá no nos tratan como humanos. Nosotros solamente pedimos eso”, y repitieron lo que ya es un secreto a voces en las cárceles, “ya no se puede vivir más, no están las mínimas condiciones de higiene, se violan todos los derechos humanos”. Cabe recordar que la UCA es para alojar a quienes tienen un proceso en curso y no cumplen condena efectiva.

A su vez, familiares del hombre fallecido denuncian que la institución a cargo del Servicio Penitenciario de Córdoba aun no brindó información de lo sucedido, ni siquiera han declarado al respecto del fallecimiento y los disturbios, a horas del hecho. El manto del silencio es funcional a la impunidad con la que se maneja el aparato represor del Estado.

Exigimos que inmediatamente se esclarezca lo sucedido y se proceda atender las demandas elementales como agua y jabón para quienes están alojados en la UCA. Abajo la represión. Basta de torturas en los lugares de encierro.

Read more